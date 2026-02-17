Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Тюрьма за скрученный счетчик: один закон может навсегда прикрыть бизнес всех перекупов

Авто

Почти каждый второй автомобиль на вторичном рынке может скрывать реальный пробег и аварийную историю. В Госдуме предложили ужесточить ответственность для продавцов за подобные манипуляции, вплоть до уголовного наказания.

Инициатива об уголовной ответственности

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в интернете активно работают компании, которые под видом технических или консалтинговых услуг предлагают "очистку" электронных баз истории автомобилей. Речь идёт об удалении сведений о ДТП, страховых выплатах, статусе такси и корректировке данных о ремонтах. По его словам, такие действия формируют ложное представление о состоянии машины и вводят покупателей в заблуждение.

Парламентарий отметил, что подобные схемы напрямую отражаются на безопасности дорожного движения и финансовых рисках граждан. В результате на рынок попадают автомобили со скрытой аварийной историей и искажённым пробегом.

Штрафы и блокировка сайтов

Панеш обратил внимание, что прямой нормы, запрещающей скручивание пробега, в законодательстве сейчас нет. Однако при наличии умысла и цели извлечения выгоды действия продавца могут квалифицироваться как мошенничество по статье 159 УК РФ. По оценкам экспертов, не менее половины, а по некоторым данным — до 90% автомобилей на вторичном рынке имеют недостоверные сведения о пробеге.

Депутат предложил ввести штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении предусмотреть уголовную ответственность. Кроме того, он считает необходимым наделить контролирующие органы правом блокировать сайты, предлагающие услуги по вмешательству в базы данных и удалению информации.

Электронный учёт пробега

Отдельно парламентарий подчеркнул необходимость ускоренного внедрения механизма накопления данных о пробеге в электронном паспорте транспортного средства. По его мнению, автоматическая фиксация показателей при техосмотре, страховых случаях и сервисном обслуживании позволит быстро выявлять любые попытки корректировки.

Он добавил, что сегодня покупатели могут добиваться защиты через суд, и практика привлечения продавцов к ответственности уже существует. Однако системное решение, по его мнению, должно исходить от государства, чтобы снизить масштабы недобросовестных схем на рынке подержанных автомобилей, сообщает Газета.Ru.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
