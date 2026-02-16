Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Эффект танка за копейки: полноприводные кроссоверы, которые стоят меньше 3 миллионов

Авто

Зима всё чаще диктует свои правила, и полный привод перестаёт быть просто приятной опцией. В условиях снежных трасс и нечищеных дворов кроссоверы с системой AWD становятся особенно востребованными. Несмотря на изменения рынка, в 2026 году всё ещё можно найти новые модели дешевле 3 млн рублей. 

Omoda C5
Фото: openverse by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Omoda C5

Почему полный привод снова в приоритете

Суровые зимы последних лет усилили спрос на полноприводные автомобили. AWD-кроссоверы обеспечивают лучшую устойчивость на скользкой дороге, помогают при старте в горку и добавляют уверенности на загородных трассах.

"В условиях снежной колеи и переменчивого сцепления полный привод действительно снижает риск заноса, но он не отменяет необходимости соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость", — считает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda.RU Киселёв Андрей .

Рынок новых автомобилей в России изменился: многие привычные бренды ушли, на первый план вышли китайские и локализованные модели. Однако в бюджете до 3 млн рублей выбор всё ещё остаётся достаточно широким.

Haval Jolion AWD

Haval Jolion с полным приводом стал одним из самых популярных вариантов в сегменте. Стоимость версии Elite начинается от 2,6 млн рублей.

Модель предлагает светодиодную оптику, систему помощи при спуске, мультимедиа с 10-дюймовым экраном и современные ассистенты. Это сбалансированный вариант для города и поездок за его пределы.

Tenet T4

Tenet T4, который собирают в Калуге, фактически является локализованной версией Chery Tiggo 4, но с важным отличием — наличием полного привода.

Минимальная цена комплектации Prime составляет 2 429 000 рублей. В оснащении — система кругового обзора, подогрев всех сидений и двухзонный климат-контроль. Такой набор опций редко встречается в этом ценовом диапазоне.

Omoda C5 AWD

Omoda C5 делает ставку на современный дизайн и технологичность. Автомобиль оснащён 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и системой полного привода.

Базовая версия Drive стоит 2 729 000 рублей, однако с учётом программ трейд-ин и кредита цену можно снизить до 2 429 000 рублей. В комплектации — четыре подушки безопасности, дистанционный запуск двигателя и поддержка Android Auto.

Tenet T7

Для тех, кто ищет более просторный семейный кроссовер, подойдёт Tenet T7 — аналог Chery Tiggo 7 Pro Max. Цена стартует от 2 940 000 рублей.

"При выборе семейного кроссовера важно учитывать не только цену, но и стоимость КАСКО, особенности страхового покрытия и условия выплат при ДТП, особенно в зимний период", — считает юрист по страховым спорам, обозреватель Pravda.RU Анастасия Гущина.

Модель оснащается 19-дюймовыми колёсами, двумя дисплеями по 12,3 дюйма и современными системами помощи водителю. Это уже вариант для дальних поездок и сложных погодных условий.

Belgee X70

Belgee X70 — белорусский кроссовер с 1,5-литровым турбомотором, семиступенчатым "роботом" и системой AWD. Стоимость — от 2 806 990 рублей.

Автомобиль предлагает отделку салона кожзаменителем и двухзонный климат-контроль. В базе нет кругового обзора, а дисплей более компактный, но с учётом скидок по трейд-ин модель выглядит конкурентоспособно.

Сравнение AWD-кроссоверов до 3 млн рублей

Haval Jolion — оптимальный баланс цены и оснащения. Tenet T4 выделяется богатой комплектацией за минимальную стоимость. Omoda C5 предлагает яркий дизайн и современную электронику. Tenet T7 ориентирован на комфорт и пространство. Belgee X70 делает ставку на практичность и локальное производство.

Выбор зависит от приоритетов: кому-то важнее мультимедиа и ассистенты, другим — объём багажника и клиренс. Об этом сообщает 110KM.

Популярные вопросы о полноприводных кроссоверах 2026 года

Есть ли новые AWD-кроссоверы дешевле 3 млн рублей?

Да, в 2026 году доступны несколько моделей в этом бюджете, включая Haval, Tenet, Omoda и Belgee.

Что лучше зимой: полный или передний привод?

Полный привод обеспечивает лучшую устойчивость и проходимость на снегу и льду.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы haval рынок кроссовер автомобиль
Новости Все >
Россия ставит на тарелку больше, чем еду: самый холодный регион разогрел интерес гостей
Тётка Чарлея запускает хаос: одна роль ломает планы сразу всем
Красивый яд на прилавке: почему блестящие сухофрукты могут уничтожить ваш желудок
Волосы как в рекламе за 20 рублей: этот кухонный секрет заменит дорогие процедуры
Когда любовь становится ловушкой: грань между близостью и зависимостью оказалась пугающе тонкой
Инсулинорезистентность тихо ускоряет диабет: риск можно вычислить дома одним простым замером
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Головная боль возвращается снова и снова: ошибка, из-за которой мигрень становится сильнее
Огурцы по цене золота: найдены 4 дешевых овоща, которые хрустят в салатах еще круче
Одни животные устраивают хаос, другие мирно ждут: эти питомцы идеально подходят занятым людям
Сейчас читают
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Весна выбирает максимализм: кожаная куртка с акцентным воротником в центре внимания
Красота и стиль
Весна выбирает максимализм: кожаная куртка с акцентным воротником в центре внимания
Чёрная корка тает сама: простой пакет превращает посуду в зеркало
Недвижимость
Чёрная корка тает сама: простой пакет превращает посуду в зеркало
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени Анжела Якубовская
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Последние материалы
Отказ тормозов и самовозгорание: что скрывается за рекордным отзывом 486 тысяч авто
Арктический характер и двойная шерсть: 3 собаки для экстремального холода
Брелок от авто умеет больше, чем вы думаете: 4 функции, о которых не знают водители
Инвесторы не хотят рисковать, вкладываясь в доллар
Волосы как в рекламе за 20 рублей: этот кухонный секрет заменит дорогие процедуры
Климатическая бомба тикает: секретные замеры в Атлантике сулят ад половине человечества
Когда любовь становится ловушкой: грань между близостью и зависимостью оказалась пугающе тонкой
Зимняя слякоть превращает авто в капкан: 4 зоны, где лёд ломает кузов незаметно
Инсулинорезистентность тихо ускоряет диабет: риск можно вычислить дома одним простым замером
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.