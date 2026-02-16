Эффект танка за копейки: полноприводные кроссоверы, которые стоят меньше 3 миллионов

Зима всё чаще диктует свои правила, и полный привод перестаёт быть просто приятной опцией. В условиях снежных трасс и нечищеных дворов кроссоверы с системой AWD становятся особенно востребованными. Несмотря на изменения рынка, в 2026 году всё ещё можно найти новые модели дешевле 3 млн рублей.
Суровые зимы последних лет усилили спрос на полноприводные автомобили. AWD-кроссоверы обеспечивают лучшую устойчивость на скользкой дороге, помогают при старте в горку и добавляют уверенности на загородных трассах.
"В условиях снежной колеи и переменчивого сцепления полный привод действительно снижает риск заноса, но он не отменяет необходимости соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость", — считает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda.RU Киселёв Андрей .
Рынок новых автомобилей в России изменился: многие привычные бренды ушли, на первый план вышли китайские и локализованные модели. Однако в бюджете до 3 млн рублей выбор всё ещё остаётся достаточно широким.
Haval Jolion с полным приводом стал одним из самых популярных вариантов в сегменте. Стоимость версии Elite начинается от 2,6 млн рублей.
Модель предлагает светодиодную оптику, систему помощи при спуске, мультимедиа с 10-дюймовым экраном и современные ассистенты. Это сбалансированный вариант для города и поездок за его пределы.
Tenet T4, который собирают в Калуге, фактически является локализованной версией Chery Tiggo 4, но с важным отличием — наличием полного привода.
Минимальная цена комплектации Prime составляет 2 429 000 рублей. В оснащении — система кругового обзора, подогрев всех сидений и двухзонный климат-контроль. Такой набор опций редко встречается в этом ценовом диапазоне.
Omoda C5 делает ставку на современный дизайн и технологичность. Автомобиль оснащён 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и системой полного привода.
Базовая версия Drive стоит 2 729 000 рублей, однако с учётом программ трейд-ин и кредита цену можно снизить до 2 429 000 рублей. В комплектации — четыре подушки безопасности, дистанционный запуск двигателя и поддержка Android Auto.
Для тех, кто ищет более просторный семейный кроссовер, подойдёт Tenet T7 — аналог Chery Tiggo 7 Pro Max. Цена стартует от 2 940 000 рублей.
"При выборе семейного кроссовера важно учитывать не только цену, но и стоимость КАСКО, особенности страхового покрытия и условия выплат при ДТП, особенно в зимний период", — считает юрист по страховым спорам, обозреватель Pravda.RU Анастасия Гущина.
Модель оснащается 19-дюймовыми колёсами, двумя дисплеями по 12,3 дюйма и современными системами помощи водителю. Это уже вариант для дальних поездок и сложных погодных условий.
Belgee X70 — белорусский кроссовер с 1,5-литровым турбомотором, семиступенчатым "роботом" и системой AWD. Стоимость — от 2 806 990 рублей.
Автомобиль предлагает отделку салона кожзаменителем и двухзонный климат-контроль. В базе нет кругового обзора, а дисплей более компактный, но с учётом скидок по трейд-ин модель выглядит конкурентоспособно.
Haval Jolion — оптимальный баланс цены и оснащения. Tenet T4 выделяется богатой комплектацией за минимальную стоимость. Omoda C5 предлагает яркий дизайн и современную электронику. Tenet T7 ориентирован на комфорт и пространство. Belgee X70 делает ставку на практичность и локальное производство.
Выбор зависит от приоритетов: кому-то важнее мультимедиа и ассистенты, другим — объём багажника и клиренс. Об этом сообщает 110KM.
Есть ли новые AWD-кроссоверы дешевле 3 млн рублей?
Да, в 2026 году доступны несколько моделей в этом бюджете, включая Haval, Tenet, Omoda и Belgee.
Что лучше зимой: полный или передний привод?
Полный привод обеспечивает лучшую устойчивость и проходимость на снегу и льду.
