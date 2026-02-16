Отказ тормозов и самовозгорание: что скрывается за рекордным отзывом 486 тысяч авто

В 2025 году российский авторынок столкнулся с заметным ростом отзывных кампаний: Росстандарт провел почти три десятка сервисных акций, затронувших сотни тысяч машин. Под отзыв попадали не только массовые модели, но и автомобили известных глобальных брендов. При этом владельцев особенно насторожили формулировки причин — от риска возгорания до отказа тормозов. Об этом сообщает Autonews.

Сколько машин отозвали в России в 2025 году

2025 год стал рекордным по числу отзывов. По данным Росстандарта, было проведено 29 кампаний, которые затронули около 486,6 тыс. автомобилей разных марок и моделей.

Для сравнения: в 2024 году в рамках 14 сервисных акций отозвали 141 830 машин. Таким образом, количество автомобилей, направленных на ремонт, выросло более чем в три раза, а сами кампании стали значительно масштабнее.

Какие марки отзывали чаще всего

Наибольшие цифры отзывов пришлись на бренды, давно известные российским водителям. В первом полугодии 2025 года на сервис отправлялись:

Hyundai — 99 256 автомобилей

Kia — 85 338 автомобилей

Toyota — 4 341 автомобиль

Suzuki — 3 756 автомобилей

Причины в большинстве случаев были связаны с серьезными техническими недоработками, которые могли повлиять на безопасность эксплуатации.

На фоне общего усложнения конструкции машин всё чаще обсуждаются и вопросы общей надёжности — особенно в контексте отзывных кампаний и проблем с электроникой, которые стали заметным трендом последних лет.

Какие проблемы находили в автомобилях

Среди самых тревожных причин отзывов назывались потенциально опасные дефекты. В частности, речь шла о риске самовозгорания, критических поломках двигателей и возможном отказе тормозной системы.

Отдельное внимание привлекли китайские автомобили, которые в последние годы активно заняли рынок. Некоторые модели отзывались из-за возможных утечек топлива и угрозы возгорания.

Кроме того, на ряде автомобилей, включая Lada, проводилась доустановка блоков ЭРА-ГЛОНАСС, что также стало одной из распространенных причин сервисных кампаний.

Означает ли рост отзывов падение качества

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов считает, что увеличение числа отзывов не стоит напрямую воспринимать как признак ухудшения качества автомобилей.

"Рост числа отзывных кампаний не всегда свидетельствует о падении качества выпускаемых автомобилей. Большая доля контроля и статистики приходится на оставшиеся бренды, преимущественно китайского происхождения и российские компании, такие как Lada", — заключил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с Autonews.

По его словам, на статистику также повлиял уход крупных зарубежных производителей. Из-за изменения структуры рынка контроль фактически сосредоточился на тех марках, которые продолжают активно продаваться.

Почему дефекты выявляют чаще

Эксперт напомнил, что сейчас российские автомобилисты вынуждены ездить на одной машине дольше. Возможность менять авто раз в несколько лет стала менее доступной из-за роста цен и жесткой кредитной политики.

"Имеющиеся автомобили эксплуатируются дольше. Соответственно, чем выше уровень амортизации, тем больше недостатков выявляется", — конкретизировал независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

Также на ситуацию влияет усложнение конструкции. Современные машины оснащаются большим количеством электроники, датчиков, ассистентов водителя и систем безопасности, поэтому вероятность выявления скрытых дефектов после эксплуатации возрастает.

В этом контексте показательна и общая динамика, когда новые машины всё чаще возвращаются к дилерам из-за программных сбоев и технических недоработок, что уже называют кризисом отзывов автомобилей.

Как работает контроль и что вызывает вопросы

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что отзывные кампании в России запускаются не всегда, даже если основания для этого есть.

"Далеко не всегда, когда должны проводиться отзывные кампании, они реально проводятся. Это фундаментальная проблема", — считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Autonews.

Он привел пример с техникой Sitrak, где, по его словам, не были в полной мере применены меры контроля.

"Машины ездят без модулей ГЛОНАСС, которые должны быть, попадают в аварии, не вызываются экстренные службы", — подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Сравнение: отзывная кампания и гарантийный ремонт

Отзывная кампания отличается от обычного гарантийного ремонта тем, что она запускается официально и касается сразу большого числа автомобилей одной модели или партии. Производитель устраняет проблему централизованно, зачастую бесплатно, даже если неисправность еще не проявилась.

Гарантийный ремонт чаще связан с индивидуальным случаем, когда поломка уже произошла. При этом отзыв — это скорее профилактическая мера, которая позволяет снизить риски для владельца и повысить безопасность на дорогах.

Плюсы и минусы отзывов для автовладельцев

Отзывные кампании могут восприниматься по-разному, но у них есть практические последствия.

Плюсы:

бесплатное устранение заводских дефектов;

повышение безопасности автомобиля;

возможность предотвратить серьезные поломки двигателя или тормозов;

сохранение стоимости машины при продаже.

Минусы:

необходимость записываться на сервис и тратить время;

возможные очереди в дилерских центрах;

риск того, что часть кампаний проводится не сразу или не в полном объеме.

Советы: что делать, если ваш автомобиль попал под отзыв

Проверьте VIN-номер на официальных ресурсах и сайтах дилеров.

Если отзыв подтвержден, не откладывайте визит на СТО, особенно при проблемах с топливной системой или тормозами.

Уточните у сервиса, какие детали будут заменены и сколько займет ремонт.

Сохраните документы о проведенных работах — это важно для дальнейшей продажи автомобиля.

Если вы покупаете машину с пробегом, обязательно уточняйте, проходила ли она отзывные кампании.

Популярные вопросы о отзывных кампаниях автомобилей

Как узнать, попала ли моя машина под отзыв?

Обычно это можно сделать по VIN-номеру через дилера, официальные сервисы производителя или публикации Росстандарта.

Сколько стоит ремонт по отзывной кампании?

Для владельца он проводится бесплатно, так как расходы берет на себя производитель.

Что лучше: купить авто с историей отзывов или без них?

Отзыв сам по себе не всегда минус. Если дефект устранен официально, это даже плюс — значит, автомобиль прошел профилактический ремонт.