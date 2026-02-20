Вагон-отель на колёсах шокировал XIX век: как Пульман изменил поезда навсегда

Сегодня поездка в вагоне пассажирского поезда — довольно комфортное дело. ВЫ сидите или спите на мягком диване, стук колес убаюкивает: вам тепло или прохладно — микроклимат поддерживается на нужном уровне.

Фото: Own work by Xnatedawgx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пульмановский вагон VRIC7 "Kitchi Gammi Club"

А теперь давайте перенесемся в середину XIX века. Путешествие на поезде — испытание: жёсткие деревянные лавки, копоть в окна, тряска и полное отсутствие личного пространства.

И вот на этом фоне появляется вагон, который современники назвали не иначе как "отель на колёсах". Речь о детище Джорджа Мортимера Пульмана, человека, который превратил утомительную поездку в символ статуса и комфорта. "Пульмановский вагон" стал именем нарицательным, синонимом роскоши, но путь к этому был полон и триумфов, и курьёзов.

Как мебельщик перевернул железнодорожный мир

История успеха создателя комфортного ж/д средства передвижения — классический американский сюжет. В 1850-х годах молодой инженер и мебельщик Джордж Пульман ехал ночным поездом из Нью-Йорка в Чикаго.

Проведя бессонную ночь на жёсткой полке, он понял: будущее за комфортом, и начал действовать. Пульман не просто решил сделать мягкие сиденья. Он выкупил два старых вагона и за свой счёт полностью их переоборудовал, добавив спальные места-трансформеры.

Сначала дело шло не очень успешно: комфортные вагоны стоили сравнительно дорого. Однако, час "икс" настал и для мебельщика. В 1865 году. После убийства Авраама Линкольна вдова покойного президента поручила Пульману… построить специальный траурный вагон, который доставил бы тело из Вашингтона в Спрингфилд.

Вагон "Pioneer" был верхом совершенства: широкие окна, газовое освещение, невиданная система амортизации. Тысячи американцев видели этот вагон во время траурного шествия. Пульман получил не просто контракт, а национальную рекламу.

Комфорт по-американски: феномен вагонов Пульмана

Итак, чем пульмановский вагон так отличался от обычных? Это была революция в деталях. Современного читателя интерьер, возможно, не удивит, но для той эпохи это был настоящий космос:

Спальные места-трансформеры. Днём пассажиры сидели на удобных креслах, а ночью проводник превращал их в полноценные полки. Верхние койки на ночь поднимались к потолку, а утром убирались обратно, чтобы не мешать.



Климат-контроль. Зимой вагоны отапливались паровым отоплением от локомотива, а летом открывались специальные вентиляционные люки в крыше. Пыль и угольная гарь оставались не попадали внутрь — неслыханное дело!

Эксклюзивный сервис. В пульмановских вагонах впервые появились проводники — афроамериканцы, получившие название "пульмановские носильщики". Их обучение было жёстким, но работа считалась престижной, обеспечивая стабильный доход и чаевые.

Забавный факт: говорят, что первые пассажиры пульмановских спальных вагонов частенько падали с верхних полок, так как не привыкли к двухъярусной системе. Компании пришлось срочно придумывать специальные бортики и ремни безопасности, а проводникам — дополнительно инструктировать пассажиров перед сном.

Мировое признание

Пульман построил настоящую империю. Его завод в Чикаго (Pullman Park) был целым городом, где рабочие жили в идеальных (по тем временам) условиях. Бизнес рос, и комфортные вагоны покатили по всему свету.

В 1870-х годах Джордж Пульман "десантируется" в Европу. Местные железные дороги встречают его настороженно, но, когда он запускает знаменитый поезд для британской знати, скепсис сменяется восторгом.

В Российской империи вагоны Пульмана (или построенные по его лицензии) появились на Николаевской железной дороге, соединявшей Петербург с Москвой. Более того, само слово "пульман" прочно вошло в русский язык. Но с лёгкой руки острословов оно немного видоизменилось. Вагоны повышенной комфортности в России стали называть "пульмановскими".

Ходила байка, что, когда первые вагоны Пульмана пришли в Россию, один купец, привыкший к жёстким лавкам и тараканам, зайдя внутрь, перекрестился и спросил: "А где же тут образа? И куда плевать?". Чистота и полировка его искренне смущали.

Имя, которое стало брендом: от трамваев до хлеба

Успех железнодорожных вагонов был так велик, что фамилия "Пульман" очень быстро превратилась в нарицательное обозначение всего самого комфортного и вместительного. Имя изобретателя начали присваивать самым разным вещам, часто даже не связанным с рельсами.

Вот несколько удивительных примеров

Городской транспорт. В начале XX века в Киеве (с 1907 года) и Одессе (с 1912 года) вышли на линию первые длинные четырёхосные трамваи. Местные жители моментально окрестили их "пульмановскими вагонами" за невиданный комфорт и схожесть с железнодорожными собратьями. Позже, в 1920-х, мода на Pullmanwagen докатилась до Лейпцига, Кёльна и Цюриха.

Автомобили для первых лиц. В 1963 году концерн Mercedes-Benz представил лимузин 600, а его удлинённую версию назвал… правильно, Pullman. С тех пор это имя стало символом высшего класса и для автомобилей. На таком "пульмане", например, в 1978 году прибыл в Либерию президент США Джимми Картер.

Автобусы. В 1930-50-х годах в Европе особо роскошные автобусы величали Auto-Pullmans. А в современной Греции, если вы услышите слово "πούλμαν", знайте — речь идёт об обычном междугороднем автобусе-экспрессе. Точно так же, как в Сирии, где на арабском "пульман" означает то же самое.

А в Латинской Америке слово "пульман" сохранило максимальную связь с историей. Так могут назвать как роскошный туристический автобус, так и… самый настоящий спальный железнодорожный вагон.

Самое забавное, что имя Пульмана попало даже на кухню. Знаете длинный прямоугольный хлеб для тостов с квадратными ломтиками? На Западе его часто называют "пульмановским" или "буханкой пульмана". Всё потому, что первые такие формы для выпечки использовались в крошечных камбузах пульмановских вагонов, где нужно было печь хлеб, максимально экономя пространство.

Конец эпохи сигар и вельвета

Золотой век пульмановских вагонов пришёлся на период с 1880-х по 1930-е годы. Это было время, когда поезда были главным транспортом, а путешествие в "пульмане" — обязательным атрибутом жизни высшего света. В этих вагонах заключались сделки, рождались романы и писалась история.

После Второй мировой войны с развитием авиации и автомобилей эпоха роскошных поездов пошла на спад. Пульмановские вагоны уступили место более прагматичному транспорту. Однако они не исчезли бесследно.

Сегодня восстановленные пульмановские вагоны можно увидеть в музеях или в составе туристических ретро-поездов. Например, в Великобритании до сих пор ходит легендарный Northern Belle (северный красавец) с вагонами, стилизованными под пульмановские.

Билет туда стоит как небольшой авиаперелёт, но желающих прокатиться с шампанским в плюшевых креслах меньше не становится.