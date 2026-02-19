Левостороннее или правостороннее движение — что безопаснее: ответ оказался неожиданным

На большей территории России отрицательно относятся к левостороннему движению: исключение составляет Дальний Восток и часть Сибири, где "балом правят" сравнительно недорогие праворульные "японки".

Фото: 2620-NML620E 060304 cps by Chris Sampson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Левостороннее движение в Англии

Да, мы привыкли к правостороннему движению, но, может быть, ездить по левой стороне чем-то выгоднее или физиологически для человека более оправданно? И то и другое, да еще плюс политика!

Тут есть экономический аргумент — правда, только для некоторых небольших стран, и та самая физиология и борьба за власть. И тем не менее около 66% населения Земли ездят по правой стороне, а оставшиеся 34% (в основном жители Британии, Японии, Индии и Австралии) упорно держатся левой. Откуда пошло это разделение?

Римляне, мечи и самураи — кто придумал ездить слева

Вопреки распространённому мнению, первые "правила" разъезда появились задолго до изобретения автомобиля. И началось всё… с левой стороны. Археологи, исследуя древнеримские дороги близ каменоломен в Англии, обнаружили любопытную деталь: левая колея была разбита значительно сильнее правой.

Вывод прост: гружёные повозки ехали к выходу по левой стороне, а порожняк возвращался по правой.

Но почему именно левая? Ответ кроется в физиологии и… оружии. Большинство воинов были правшами. Они носили меч на левом боку, чтобы правой рукой молниеносно выхватить его из ножен. Чтобы иметь преимущество в случае внезапной атаки, всаднику нужно было приближаться к врагу правым боком.

Следовательно, разъезжаться с потенциальным противником удобнее было по левой стороне. На серебряном денарии 50 года до н. э. даже вычеканены два всадника, которые так и едут — левой стороной.

Эта военная логика дошла и до средневековой Японии. Здесь главным аргументом стали не столько схватки, сколько этикет. Самураи носили длинные катаны на левом боку, клинком вниз.

Чтобы не задеть друг друга оружием при встрече и случайно не спровоцировать конфликт, воинам было предписано расходиться левой стороной — так ножны "смотрели" друг на друга, не соприкасаясь. Уже в период Эдо (1603-1867) в Японии сложилась устойчивая традиция левостороннего движения, которую позже закрепили законодательно.

Кнуты, кареты и Наполеон-левша

Если на узких улочках средневековых городов все решали военные, то с наступлением мирной жизни и ростом грузопотока в игру вступила экономика и удобство управления. Тяжёлые фургоны, запряжённые несколькими лошадьми, не имели водительского сиденья.

Кучер (форейтор) сидел верхом на левой задней лошади, чтобы правой (доминирующей) рукой удобно работать кнутом, не задевая поклажу. Сидя слева, он лучше видел дорогу при встречном разъезде, естественно направляя повозку вправо. Так стихийно зарождалось правостороннее движение.

А вот Англия осталась верна традициям предков. В 1756 году вышел закон, предписывающий движение по левой стороне на Лондонском мосту, а позже — на всех дорогах королевства. Существует забавная версия: кучеры английских дилижансов сидели сверху и справа, и, погоняя лошадей кнутом, боялись задеть пассажиров на тротуаре, поэтому старались жаться к левой стороне.

Решающий удар по европейскому единообразию нанёс Наполеон Бонапарт. Существует популярная (и весьма правдоподобная) легенда, что император Франции был левшой. Ему было удобнее держать шпагу в левой руке, поэтому он приказал своей армии двигаться по правой стороне, чтобы всегда быть готовым к бою.

Завоевав пол-Европы, Наполеон насаждал правостороннее движение в Голландии, Швейцарии, Германии и Италии. Страны же, которые яростно сопротивлялись Наполеону (например, Великобритания), оставили левостороннее движение как акт неповиновения. Вот так политика и физиология одного человека перекроили карту мира.

Генри Форд и "День Н" — как Швеция за ночь переучила всю страну

XX век подарил миру автомобиль и окончательно закрепил статус-кво. Генри Форд сыграл колоссальную роль в популяризации правой стороны. Его легендарный Ford T выпускался с левым расположением руля. Для массового автолюбителя это стало стандартом: водитель сидел ближе к центру дороги, чтобы лучше видеть встречную полосу.

Однако Швеция до середины XX века оставалась "белой вороной" в Скандинавии. В стране было левостороннее движение, хотя все соседи (Норвегия, Финляндия, Дания) ездили справа. Это создавало невероятную неразбериху на границах, а главное — 90% машин в самой Швеции были леворульными (американского производства), что делало обгоны крайне опасными.

Решение перейти на правостороннее движение назревало десятилетиями. В 1955 году провели референдум, и 83% шведов сказали "нет" переменам. Но парламент проигнорировал это решение, понимая всю абсурдность ситуации. Так мир узнал о "Дне H" (Högertrafik).

3 сентября 1967 года в 4:50 утра весь транспорт в Швеции должен был остановиться, аккуратно перестроиться на правую сторону и замереть. В 5:00 утра было дано разрешение на движение.

Готовились к этому дню с немецкой педантичностью: дороги перекрасили, знаки завесили чёрной тканью, в автошколах учили "новому мышлению". По радио крутили специальную песню "Держи вправо, Свенссон". И это сработало! Количество аварий в первые дни после перехода было минимальным — водители были максимально осторожны. Швеция попрощалась с левым движением, оставив Британию и Японию в гордом одиночестве.

Острова, упрямство и современные исключения

Сегодня граница между левым и правым миром проходит там, где когда-то пролегли границы Британской империи. Индия, Австралия, ЮАР, Пакистан — все они сохранили "наследство" короны. Но есть и уникальные случаи.

Например, Окинава после Второй мировой войны находилась под управлением США и ездила справа, а в 1978 году была вынуждена вновь перейти на левую сторону, чтобы воссоединиться с японской транспортной системой.

А вот Самоа в 2009 году удивило всех. Из-за того, что на острова ввозили дешёвые подержанные автомобили из Австралии и Новой Зеландии с правым рулём, правительство решило… сменить сторону! Так страна перешла на левостороннее движение, сэкономив бюджет на переоборудовании машин.

Итак, кто же прав? Британские учёные приводят доводы в пользу левостороннего движения: правая рука (ведущая у большинства) всегда находится на руле, а левая занята переключением передач. При правостороннем движении "рабочая" рука часто вынуждена переключать передачи, что чуть менее физиологично.

Однако мир уже сделал выбор в пользу массовости. И теперь, отправляясь в Лондон или Токио, мы просто запоминаем: здесь свои правила, доставшиеся в наследство от самураев, римских легионеров и британского упрямства.