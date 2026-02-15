Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Спортивный ВАЗ за копейки: одна редкая модель на рынке способна унизить иномарки

Авто

В 2026 году вторичный рынок автомобилей LADA стал особенно востребованным: новые машины дорожают, а покупатели всё чаще ищут проверенные модели с доступным обслуживанием и понятной конструкцией. На этом фоне подержанные ВАЗы выглядят одним из самых разумных вариантов — от практичных универсалов до редких спортивных версий.

Lada Vesta SW Cross
Фото: Openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Vesta SW Cross

Почему подержанные LADA снова в тренде

Рост цен на новые автомобили и дефицит доступных комплектаций привели к тому, что рынок машин с пробегом получил новый импульс. LADA остаётся привлекательной по нескольким причинам: дешёвые запчасти, развитая сеть сервисов и простая ремонтопригодная конструкция.

При этом среди моделей ВАЗ есть не только массовые "рабочие лошадки", но и редкие версии, которые уже воспринимаются как автомобильная история.

"Сегодня спрос на LADA с пробегом держится не только на цене, но и на предсказуемости эксплуатации: владельцы понимают, сколько стоит ремонт и где искать запчасти", — считает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda.RU Киселёв Андрей .

LADA Granta Sport: динамика за разумные деньги

Granta Sport — вариант для тех, кому нужна не просто "Гранта", а более бодрый городской автомобиль. Версия создана инженерами LADA Sport: здесь доработана подвеска, изменён выхлоп, а двигатель 1,6 литра развивает около 120 лошадиных сил.

Оснащение тоже выглядит достойно для бюджетного сегмента: подогрев сидений, кондиционер, мультимедиа и парковочные датчики.

При покупке важно внимательно проверять историю: такие машины нередко использовались в такси или попадали в ДТП. Проверка по VIN и госномеру поможет избежать неприятных сюрпризов.

LADA Kalina NFR: редкий заряженный хэтчбек

Kalina NFR считается настоящей находкой для фанатов марки. Это гражданская версия, созданная как основа для участия в гонках. Двигатель здесь форсирован до 140 сил, а подвеска и трансмиссия настроены более спортивно.

На вторичном рынке Kalina NFR встречается редко, что делает её особенно привлекательной для коллекционеров и любителей необычных машин. По управляемости и динамике она способна конкурировать с некоторыми европейскими хэтчбеками. Об этом сообщает 110 KM.

LADA 4x4 Urban: Нива с городскими привычками

4x4 Urban — модернизированная версия легендарной "Нивы", адаптированная для более комфортной эксплуатации. Одно из ключевых обновлений — наличие кондиционера, что раньше для этого семейства было редкостью.

Автомобиль остался таким же простым и проходимым, хотя не избавился от шумности и скромной динамики. Тем не менее его универсальность и характер делают модель востребованной как для города, так и для бездорожья.

LADA Largus: практичный универсал для семьи и бизнеса

Если главная цель — пространство, Largus остаётся одним из лучших вариантов. Универсал способен перевозить до семи пассажиров или большой объём груза, сохраняя доступную стоимость на вторичке.

Модель построена на платформе первого поколения Renault Logan, что положительно влияет на надёжность и простоту конструкции. Динамика у автомобиля не спортивная, салон довольно простой, но в категории "цена-практичность" конкурентов у него немного.

LADA Vesta SW Cross: современный стиль и комфорт

Vesta SW Cross часто рассматривают как один из самых удачных универсалов LADA. У неё увеличенный клиренс, заметный дизайн и более современное оснащение, чем у большинства отечественных моделей прошлых лет.

Покупатели ценят продуманный багажник, эргономику салона и сочетание комфорта с практичностью. Это выбор для тех, кто хочет получить универсальный автомобиль без ощущения "бюджетности" в каждой детали.

Популярные вопросы о покупке LADA с пробегом

Какая LADA самая практичная на вторичке?

Largus считается одним из лучших вариантов по вместимости и цене.

Что лучше для плохих дорог и зимы?

4x4 Urban остаётся одним из самых проходимых вариантов.

Какая модель выглядит наиболее современной?

Vesta SW Cross считается одной из самых удачных по дизайну и оснащению.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы lada россия автомобиль
