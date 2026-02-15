Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Шестьсот рублей за въезд в район: как платные зоны в Москве могут стать новой нормой

Платный въезд в город перестаёт быть экзотикой. После принятых Госдумой поправок в федеральные законы "О статусе столицы", "Об автомобильных дорогах" и ряд смежных актов у Москвы и федеральной территории Сириус появилось право формировать собственные платные зоны. Новые нормы позволяют городским администрациям самостоятельно определять их границы, количество и тарифы, а сами дороги внутри таких территорий автоматически получают статус платных.

Фото: commons.wikimedia.org by Igorkhait, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Что уже действует на практике

Фактически элементы этой системы в столице существуют давно. На территорию делового центра "Москва-Сити" бесплатный въезд невозможен: для частного транспорта установлен тариф 600 рублей за первый час пребывания, даже если автомобиль находился там всего 10 минут, и 900 рублей за каждый последующий час. В ночное время ставка составляет 400 рублей в час.

Иная схема применяется в инновационном центре "Сколково". С января прошлого года оплачивается транзитный проезд, если он длится более 20 минут, — 600 рублей. Парковка оплачивается отдельно. Обе зоны оборудованы стационарными контрольно-пропускными пунктами со шлагбаумами, что делает их изолированными от общей уличной сети.

Возможные сценарии для центра Москвы

Поправки в законе расширяют инструменты регулирования. Теоретически первой полноценной платной зоной может стать центр в границах Бульварного или Садового кольца. При этом физические барьеры вроде шлагбаумов могут и не понадобиться: начисление платы возможно с помощью камер фиксации, как это уже реализовано на Московском скоростном диаметре.

МСД работает в платном режиме около года и поделен на девять участков по 13 рублей каждый. Однако сообщения об ошибочных начислениях и, напротив, неначислениях платы продолжают появляться. Это показывает, что техническая сторона системы ещё вызывает вопросы.

Зарубежный опыт и общественное мнение

Механизм платного въезда давно используется за рубежом. В Лондоне центр города стал платной зоной ещё в 2003 году, а тариф сегодня составляет 10,5-14 фунтов в зависимости от способа оплаты. С 2019 года действует зона сверхнизких выбросов, где автомобили низких экологических классов платят 12,5 фунтов за проезд.

Подобные решения применяются и в Милане, Сан-Франциско, Сингапуре, Стокгольме. В последнем случае в 2007 году проводился городской референдум. В России вопрос обсуждался на уровне социологии: по данным опроса ВЦИОМ 2014 года, 49% респондентов поддержали идею платного въезда в Москве, а 63% — расширение зоны платных парковок.

Что меняется для автомобилистов

Если раньше речь шла о территориях с особым статусом, то теперь закон позволяет вводить платные зоны фактически в любых районах столицы. В тексте документа указано, что дороги, включённые в такие зоны, автоматически становятся платными. В перспективе подобные полномочия могут получить и другие крупные города.

Официальные мотивы формулируются как "обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного состояния". Однако для автомобилистов это означает дополнительную финансовую нагрузку сверх уже действующего транспортного налога, который в Москве будет повышаться ежегодно минимум до 2031 года.

Пока в законе названы только Москва и Сириус. Но сам механизм уже создан, и дальнейшее расширение практики выглядит вполне вероятным, сообщает "За рулем".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Шестьсот рублей за въезд в район: как платные зоны в Москве могут стать новой нормой
