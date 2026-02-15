Шестьсот рублей за въезд в район: как платные зоны в Москве могут стать новой нормой

Платный въезд в город перестаёт быть экзотикой. После принятых Госдумой поправок в федеральные законы "О статусе столицы", "Об автомобильных дорогах" и ряд смежных актов у Москвы и федеральной территории Сириус появилось право формировать собственные платные зоны. Новые нормы позволяют городским администрациям самостоятельно определять их границы, количество и тарифы, а сами дороги внутри таких территорий автоматически получают статус платных.
Фактически элементы этой системы в столице существуют давно. На территорию делового центра "Москва-Сити" бесплатный въезд невозможен: для частного транспорта установлен тариф 600 рублей за первый час пребывания, даже если автомобиль находился там всего 10 минут, и 900 рублей за каждый последующий час. В ночное время ставка составляет 400 рублей в час.
Иная схема применяется в инновационном центре "Сколково". С января прошлого года оплачивается транзитный проезд, если он длится более 20 минут, — 600 рублей. Парковка оплачивается отдельно. Обе зоны оборудованы стационарными контрольно-пропускными пунктами со шлагбаумами, что делает их изолированными от общей уличной сети.
Поправки в законе расширяют инструменты регулирования. Теоретически первой полноценной платной зоной может стать центр в границах Бульварного или Садового кольца. При этом физические барьеры вроде шлагбаумов могут и не понадобиться: начисление платы возможно с помощью камер фиксации, как это уже реализовано на Московском скоростном диаметре.
МСД работает в платном режиме около года и поделен на девять участков по 13 рублей каждый. Однако сообщения об ошибочных начислениях и, напротив, неначислениях платы продолжают появляться. Это показывает, что техническая сторона системы ещё вызывает вопросы.
Механизм платного въезда давно используется за рубежом. В Лондоне центр города стал платной зоной ещё в 2003 году, а тариф сегодня составляет 10,5-14 фунтов в зависимости от способа оплаты. С 2019 года действует зона сверхнизких выбросов, где автомобили низких экологических классов платят 12,5 фунтов за проезд.
Подобные решения применяются и в Милане, Сан-Франциско, Сингапуре, Стокгольме. В последнем случае в 2007 году проводился городской референдум. В России вопрос обсуждался на уровне социологии: по данным опроса ВЦИОМ 2014 года, 49% респондентов поддержали идею платного въезда в Москве, а 63% — расширение зоны платных парковок.
Если раньше речь шла о территориях с особым статусом, то теперь закон позволяет вводить платные зоны фактически в любых районах столицы. В тексте документа указано, что дороги, включённые в такие зоны, автоматически становятся платными. В перспективе подобные полномочия могут получить и другие крупные города.
Официальные мотивы формулируются как "обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного состояния". Однако для автомобилистов это означает дополнительную финансовую нагрузку сверх уже действующего транспортного налога, который в Москве будет повышаться ежегодно минимум до 2031 года.
Пока в законе названы только Москва и Сириус. Но сам механизм уже создан, и дальнейшее расширение практики выглядит вполне вероятным, сообщает "За рулем".
