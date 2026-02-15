Кровавый утильсбор на границе: как новые правила убили импорт иномарок из Минска

Импорт подержанных автомобилей через Белоруссию, ещё недавно бывший заметным каналом поставок в Россию, резко сократился. После пересмотра правил расчёта утильсбора поток машин просел более чем вдвое. Вместе с объёмами изменилась и структура поставок — по мощности, брендам и моделям.

Фото: Pravda.ru by Елена Смирнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автовоз с легковыми автомобилями

Объёмы ввоза обвалились

Максимальные показатели импорта легковых автомобилей с пробегом через Белоруссию фиксировались в 2023–2024 годах — 45,4 и 45,9 тыс. машин соответственно.

В 2025 году объём сократился на 58% — до 19,1 тыс. автомобилей.

Особенно заметна динамика в конце года. Перед пересмотром тарифов утильсбора 1 декабря был зафиксирован резкий всплеск: в ноябре ввезли 4079 машин. Уже в декабре объём снизился почти в четыре раза — до 1088 автомобилей, а в январе показатель упал до 613 единиц.

"Резкие колебания перед вступлением новых правил — классическая реакция рынка. Импортёры стараются успеть провести машины по старым ставкам, а затем наступает неизбежная пауза", — считает таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям, обозреватель Pravda.Ru Елена Смирнова.

Что изменилось после корректировки утильсбора

До 1 декабря значительная часть ввоза приходилась на автомобили мощностью свыше 160 л. с. — 63,1% от общего объёма.

После изменения правил доля таких машин сократилась до 26,2%.

Фактически пересмотр расчёта утильсбора повлиял на структуру рынка: ввозить мощные автомобили стало менее выгодно, что изменило модельный и брендовый состав поставок.

Корректировка ставок ударила прежде всего по премиальному сегменту, где высокая мощность двигателя напрямую влияет на итоговую стоимость оформления.

"При изменении фискальной нагрузки рынок быстро перестраивается: дорогие и мощные модели теряют маржинальность, а массовый сегмент становится приоритетом для поставщиков", — считает логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов, обозреватель Pravda.Ru Денис Крылов.

Смена лидеров по брендам

До изменения правил каждый пятый ввезённый автомобиль был марки BMW — 20,4%. Далее следовали Volkswagen (7,4%), Chevrolet (7%), Mercedes-Benz (6,8%) и Audi (6,7%).

После 1 декабря ситуация изменилась.

"Импорт легковых автомобилей с пробегом через Белоруссию в 2025 году резко сократился после изменения порядка расчета утильсбора с 1 декабря", — сообщил автоэксперт Сергей Целиков.

Доля BMW сократилась до 11,3%. Лидером стал Volkswagen (12,1%), третье место занял Peugeot (9,4%). Mercedes-Benz удержался в четвёрке (7,2%), а Audi выбыла из первой десятки.

Изменения в модельном рейтинге

До декабря чаще всего через Белоруссию ввозили Chevrolet Equinox (5%). Далее шли BMW 3-й серии (3,2%), BMW X3 (3,1%), BMW 5-й серии (3%) и BMW X5 (2,8%).

После изменения правил топ-5 стал выглядеть иначе:

Volkswagen Jetta — 3,3%;

Peugeot 5008 — 3%;

Buick Encore — 2,9%;

Peugeot 3008 — 2,7%;

Volkswagen Passat — 2,6%.

Смещение в сторону менее мощных и более массовых моделей стало очевидным.

Изменения коснулись не только брендов, но и стратегии выбора. Покупатели стали чаще ориентироваться на автомобили с умеренными характеристиками, чтобы снизить итоговые расходы на оформление и дальнейшее владение.

Сравнение: до и после 1 декабря

До пересмотра утильсбора рынок ориентировался на более мощные автомобили премиального сегмента. После изменений доля таких машин резко сократилась, а спрос сместился в сторону моделей с меньшей мощностью и более умеренной ценой.

Если раньше доминировали BMW, Mercedes-Benz и Audi, то теперь лидируют Volkswagen и Peugeot, сообщает "Автоновости дня".

Популярные вопросы об импорте авто через Белорус

Почему импорт резко сократился

Основная причина — изменение порядка расчёта утильсбора с 1 декабря 2025 года.

Какие бренды сейчас лидируют

После изменений на первом месте оказался Volkswagen, далее идут Peugeot и Mercedes-Benz.

Вернутся ли прежние объёмы ввоза

Пока прогнозы осторожные: рынок адаптируется к новым правилам, но быстрый возврат к прежним объёмам не ожидается.