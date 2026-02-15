Залоговый ад и мутные схемы: как честный покупатель стал главной мишенью на авторынке

Рынок подержанных автомобилей в России бьёт рекорды по объёму сделок, но качественных машин становится меньше. Дефицит "свежей" вторички уже влияет на цены и выбор покупателей. За цифрами скрывается сложная ситуация с предложением и юридическими рисками.
По итогам 2025 года продажи автомобилей с пробегом достигли 6,24 млн сделок.
"По итогам 2025 года продажи автомобилей с пробегом достигли 6,24 млн. сделок, достигнув исторического максимума. То есть доля вторичного рынка — 80% всех автопродаж. Но это не изобилие, а перераспределение, а за красивыми рекордами стоит куда более сложная и неоднозначная реальность", — отметил руководитель департамента автомобилей с пробегом Major Expert Давид Павлов.
Ключевая проблема — нехватка машин в возрасте от трёх до пяти лет. В 2022–2023 годах новых автомобилей продавалось значительно меньше, и сейчас этот провал отражается на вторичном рынке. Если в 2019 году машин моложе семи лет насчитывалось около 4,8 млн, то сегодня — 2,9 млн. Доля "свежих" автомобилей снизилась до 20%.
"Когда рынок смещается в сторону более возрастных машин, автоматически растёт и аварийная составляющая. Старше автомобиль — выше вероятность скрытых повреждений и износа, которые не видны без глубокой экспертизы", — считает автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП, обозреватель Pravda.Ru Александр Громов.
Наибольший спрос приходится именно на сегмент 3-5 лет.
"Самый востребованный сегмент у потенциальных покупателей — машины в возрасте 3-5 лет. А его нет. Поэтому средний чек на такие экземпляры нынче начинается от 2,3-2,8 млн. рублей. И торг, мягко говоря, стал редкостью", — поясняет Павлов.
Отдельное изменение — рост доли китайских брендов.
"Еще три года назад их доля на складе Major Expert не превышала 1%, то к началу 2026 года — уже 15%. И поток продолжает расти, это естественный процесс", — добавил эксперт.
На рынке усиливается разделение между машинами с официальной историей обслуживания и автомобилями, ввезёнными альтернативными способами. Первые пользуются большим доверием и стоят дороже.
Рост предложения китайских моделей формирует и новые технические вопросы. Разные стандарты сборки, адаптация к климату и специфика сервисного обслуживания начинают играть всё более заметную роль при оценке ликвидности таких автомобилей на вторичном рынке.
Скрученный пробег перестал быть единственной проблемой. На первый план выходят залоговые автомобили, ограничения регистрационных действий и так называемый "эффект Долиной" — ситуация, когда покупатель оказывается вовлечённым в чужие финансовые споры.
"Сегодня мы проверяем не только автомобиль, но и продавца. Проверка должна быть обоюдной. Прозрачность — ответственность обеих сторон", — подчеркнул Павлов.
По его словам, автомобили проходят комплексную диагностику более чем по 80 параметрам, включая техническое состояние узлов, агрегатов и юридическую чистоту.
Юридическая составляющая сделки становится не менее значимой, чем техническая. Ошибка на этапе проверки документов способна привести к аресту автомобиля или длительным судебным спорам.
"Покупатели часто недооценивают риски залога или ограничений регистрационных действий. Даже формально чистый договор не гарантирует защиты, если предварительная проверка была проведена поверхностно", — считает юрист по ДТП и возмещению ущерба, обозреватель Pravda.Ru Олег Зорин.
Покупка у частного лица может быть дешевле, но риски юридических проблем выше. Проверка истории автомобиля, залога, ограничений и корректности пробега полностью ложится на покупателя.
При покупке у крупного дилера цена может быть выше, однако компания берёт на себя часть юридической и технической экспертизы, а в случае форс-мажоров обязуется решать спорные ситуации, сообщает "Автовзгляд".
Из-за провала продаж новых автомобилей в 2022–2023 годах сейчас на рынке мало "свежих" предложений.
Важно учитывать юридические риски и отсутствие официальной истории обслуживания.
Нет. Даже крупные игроки признают, что форс-мажоры возможны, поэтому важна комплексная проверка.
Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.