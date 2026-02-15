Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Залоговый ад и мутные схемы: как честный покупатель стал главной мишенью на авторынке

Авто

Рынок подержанных автомобилей в России бьёт рекорды по объёму сделок, но качественных машин становится меньше. Дефицит "свежей" вторички уже влияет на цены и выбор покупателей. За цифрами скрывается сложная ситуация с предложением и юридическими рисками.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рекордные продажи — и возрастная яма

По итогам 2025 года продажи автомобилей с пробегом достигли 6,24 млн сделок.

"По итогам 2025 года продажи автомобилей с пробегом достигли 6,24 млн. сделок, достигнув исторического максимума. То есть доля вторичного рынка — 80% всех автопродаж. Но это не изобилие, а перераспределение, а за красивыми рекордами стоит куда более сложная и неоднозначная реальность", — отметил руководитель департамента автомобилей с пробегом Major Expert Давид Павлов.

Ключевая проблема — нехватка машин в возрасте от трёх до пяти лет. В 2022–2023 годах новых автомобилей продавалось значительно меньше, и сейчас этот провал отражается на вторичном рынке. Если в 2019 году машин моложе семи лет насчитывалось около 4,8 млн, то сегодня — 2,9 млн. Доля "свежих" автомобилей снизилась до 20%.

"Когда рынок смещается в сторону более возрастных машин, автоматически растёт и аварийная составляющая. Старше автомобиль — выше вероятность скрытых повреждений и износа, которые не видны без глубокой экспертизы", — считает автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП, обозреватель Pravda.Ru Александр Громов.

Дефицит самых востребованных машин

Наибольший спрос приходится именно на сегмент 3-5 лет.

"Самый востребованный сегмент у потенциальных покупателей — машины в возрасте 3-5 лет. А его нет. Поэтому средний чек на такие экземпляры нынче начинается от 2,3-2,8 млн. рублей. И торг, мягко говоря, стал редкостью", — поясняет Павлов.

Отдельное изменение — рост доли китайских брендов.

"Еще три года назад их доля на складе Major Expert не превышала 1%, то к началу 2026 года — уже 15%. И поток продолжает расти, это естественный процесс", — добавил эксперт.

На рынке усиливается разделение между машинами с официальной историей обслуживания и автомобилями, ввезёнными альтернативными способами. Первые пользуются большим доверием и стоят дороже.

Рост предложения китайских моделей формирует и новые технические вопросы. Разные стандарты сборки, адаптация к климату и специфика сервисного обслуживания начинают играть всё более заметную роль при оценке ликвидности таких автомобилей на вторичном рынке.

Риски при покупке: от пробега до эффекта Долиной

Скрученный пробег перестал быть единственной проблемой. На первый план выходят залоговые автомобили, ограничения регистрационных действий и так называемый "эффект Долиной" — ситуация, когда покупатель оказывается вовлечённым в чужие финансовые споры.

"Сегодня мы проверяем не только автомобиль, но и продавца. Проверка должна быть обоюдной. Прозрачность — ответственность обеих сторон", — подчеркнул Павлов.

По его словам, автомобили проходят комплексную диагностику более чем по 80 параметрам, включая техническое состояние узлов, агрегатов и юридическую чистоту.

Юридическая составляющая сделки становится не менее значимой, чем техническая. Ошибка на этапе проверки документов способна привести к аресту автомобиля или длительным судебным спорам.

"Покупатели часто недооценивают риски залога или ограничений регистрационных действий. Даже формально чистый договор не гарантирует защиты, если предварительная проверка была проведена поверхностно", — считает юрист по ДТП и возмещению ущерба, обозреватель Pravda.Ru Олег Зорин.

Частный продавец и крупный дилер

Покупка у частного лица может быть дешевле, но риски юридических проблем выше. Проверка истории автомобиля, залога, ограничений и корректности пробега полностью ложится на покупателя.

При покупке у крупного дилера цена может быть выше, однако компания берёт на себя часть юридической и технической экспертизы, а в случае форс-мажоров обязуется решать спорные ситуации, сообщает "Автовзгляд".

Советы при покупке автомобиля с пробегом

  • Проверить VIN-номер через официальные базы и сервисы истории.
  • Убедиться в отсутствии залога и ограничений регистрационных действий.
  • Провести диагностику ходовой части, двигателя и электроники.
  • Сверить данные ПТС, историю собственников и сервисную книжку.
  • Внимательно изучить договор купли-продажи и условия гарантии.

Популярные вопросы

Почему растут цены на машины 3-5 лет

Из-за провала продаж новых автомобилей в 2022–2023 годах сейчас на рынке мало "свежих" предложений.

Стоит ли покупать автомобиль по параллельному импорту

Важно учитывать юридические риски и отсутствие официальной истории обслуживания.

Можно ли полностью исключить мошенничество

Нет. Даже крупные игроки признают, что форс-мажоры возможны, поэтому важна комплексная проверка.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
