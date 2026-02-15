Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Включили не тот свет — и потеряли обзор: эта ошибка делает машину невидимой

Авто

Туман способен превратить привычную дорогу в зону повышенного риска всего за несколько минут. Видимость резко падает, расстояния искажаются, а скорость начинает казаться ниже реальной. В таких условиях цена ошибки возрастает многократно. Об этом сообщает Actualno.

Свет и видимость: меньше — значит лучше

В условиях тумана важно правильно использовать автомобильную оптику. Оптимальный выбор — ближний свет фар и противотуманные фары, особенно при движении по трассе, где скорость выше, чем в городе.

Дневные ходовые огни не обеспечивают достаточной освещённости в плотном тумане. Полноценный ближний свет делает автомобиль заметнее для других участников движения. Это особенно актуально для кроссоверов, седанов и электромобилей с LED-оптикой.

При этом дальний свет включать нельзя. Луч отражается от микроскопических капель воды, создавая световую «стену» перед автомобилем и ухудшая обзор. Соблюдение этих правил напрямую связано с требованиями безопасности дорожного движения.

Ремень безопасности — обязательное правило

В плохую погоду даже аккуратный водитель не застрахован от чужой ошибки. Скользкая дорога, сниженная видимость и увеличенный тормозной путь повышают вероятность столкновения.

Ремень безопасности остаётся ключевым элементом пассивной защиты. Подушки безопасности, преднатяжители и другие системы не смогут эффективно сработать, если водитель и пассажиры не пристёгнуты. Это простое действие значительно снижает риск серьёзных травм — о подобных правовых последствиях ДТП подробно рассказывает юрист по ДТП и возмещению ущерба.

Скорость, дистанция и контроль автомобиля

При тумане водитель видит лишь ограниченный участок дороги. Даже небольшое превышение скорости сокращает время реакции на внезапное препятствие.

Дополнительно стоит учитывать состояние шин. Летняя резина или изношенные покрышки снижают сцепление на влажном асфальте. Поэтому дистанция должна быть увеличена по сравнению с обычными условиями движения.

Резкие перестроения и агрессивные манёвры повышают риск заноса. Системы стабилизации (ESP, ESC) помогают удержать траекторию, но не способны полностью компенсировать законы физики на скользкой поверхности.

Сравнение ближнего и дальнего света в тумане

Ближний свет направлен ниже и меньше отражается от капель воды. Он обеспечивает более чёткую границу освещения и не создаёт сильной засветки.

Дальний свет даёт мощный поток, но в тумане он отражается обратно к водителю. В результате видимость ухудшается, а глаза быстрее устают.

Поэтому в условиях плотного тумана предпочтение всегда отдаётся ближнему свету и противотуманным фарам.

Плюсы и минусы активных систем безопасности

Современные автомобили оснащаются электронными ассистентами. Они повышают устойчивость, но не отменяют осторожность.

Плюсы:

Система стабилизации снижает риск заноса.

ABS помогает сохранить управляемость при торможении.

Ассистенты удержания полосы предупреждают о смещении.

Минусы:

Электроника не увеличивает коэффициент сцепления шин.

При высокой скорости системы могут не успеть компенсировать ошибку.

Чрезмерная уверенность в ассистентах провоцирует рискованные действия.

Советы по безопасному движению в тумане

Включите ближний свет и противотуманные фары.

Увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Снизьте скорость ниже разрешённой, если видимость ограничена.

Избегайте резких манёвров и торможений.

При необходимости остановки плавно снижайте скорость и включайте аварийную сигнализацию.

Популярные вопросы о вождении в тумане

Как выбрать безопасную скорость в тумане?
Скорость должна позволять остановиться в пределах видимой зоны дороги. Чем гуще туман, тем ниже должна быть скорость.

Нужно ли включать аварийку во время движения?
Во время движения аварийная сигнализация не рекомендуется. Её используют при вынужденной остановке или резком снижении скорости.

Что лучше — ехать по разметке или ориентироваться по автомобилю впереди?
Лучше ориентироваться по дорожной разметке и краю проезжей части, сохраняя дистанцию. Следование «впритык» за другим авто увеличивает риск столкновения.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
