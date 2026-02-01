Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Жёлтые фары не проходят техосмотр: проблема, которую игнорируют годами

Авто

Фары со временем теряют прозрачность, покрываются желтоватым налётом и начинают светить слабее. Это не только портит внешний вид автомобиля, но и напрямую влияет на безопасность движения в тёмное время суток. Причины кроются в химии материалов и воздействии окружающей среды. Об этом сообщает Car And Motor.

Яркий свет фар
Фото: Pravda.Ru by Андрей Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яркий свет фар

Почему фары запотевают и желтеют

Современные автомобильные фары изготавливаются из поликарбоната (лексана), а не из стекла. Этот материал лёгкий и прочный, поэтому широко используется в массовом и премиальном сегменте — от компактных хэтчбеков до внедорожников и электромобилей. Однако со временем он теряет прозрачность.

Главный фактор — ультрафиолетовое излучение. Именно УФ-лучи с длиной волны 290-350 нанометров разрушают химические связи в поликарбонате. Материал начинает взаимодействовать с кислородом воздуха, что запускает цепочку окислительных реакций.

В результате на поверхности образуются новые соединения, придающие фаре характерный жёлтый оттенок. Одновременно пластик теряет гладкость, становится шероховатым. Световой поток рассеивается, формируется эффект "размытого" света, а яркость снижается.

Запотевание также может быть связано с нарушением герметичности корпуса, перепадами температуры и влажности. Конденсат внутри фары ухудшает видимость и ускоряет износ отражателей и светодиодных модулей — особенно это критично с точки зрения безопасности дорожного движения.

Насколько это опасно для водителя

Изношенные фары — это не просто косметический дефект. Согласно тестам AAA, старые фары могут излучать лишь около 22% света по сравнению с новыми.

Снижение светового потока особенно критично для галогенных и ксеноновых систем, а также для светодиодной оптики. В условиях дождя или тумана рассеянный свет ухудшает обзор и увеличивает риск ДТП. Кроме того, мутные фары могут не пройти техосмотр и повлиять на условия автострахования.

Профессиональная реставрация — шлифовка, полировка и последующая герметизация — позволяет восстановить прозрачность примерно до 70%. Однако полностью вернуть заводские характеристики чаще всего удаётся только заменой фар на оригинальные запчасти.

Профилактика: как продлить срок службы фар

Предотвратить деградацию проще, чем менять оптику. Регулярный уход помогает сохранить прозрачность и улучшить светораспределение.

Основные меры:

Парковка в тени или в гараже для снижения воздействия УФ-лучей.

Периодическая полировка с нанесением защитного слоя.

Контроль герметичности корпуса и состояния уплотнителей.

Использование прозрачной защитной плёнки для фар.

Применение специальных аэрозолей с УФ-фильтром сроком действия до года.

Такие меры особенно актуальны для автомобилей, которые часто эксплуатируются на солнце или хранятся под открытым небом — в этих случаях стоит учитывать рекомендации специалиста по детейлингу.

Сравнение: реставрация фар и замена на новые

Реставрация обходится дешевле и позволяет быстро улучшить внешний вид автомобиля. Она подходит, если повреждения поверхностные и корпус не нарушен.

Замена фар — более затратное решение, но обеспечивает максимальную световую отдачу и безопасность. Особенно это важно для современных адаптивных LED- и матричных систем, где точность светораспределения критична.

Выбор зависит от состояния оптики, бюджета и срока владения автомобилем.

Плюсы и минусы разных способов защиты

Перед выбором метода стоит оценить его практичность.

Плюсы защитной плёнки:

Эффективная защита от УФ-излучения.

Снижение риска царапин и сколов.

Сохранение прозрачности на длительный срок.

Минусы плёнки:

Требует профессионального нанесения.

Со временем может потребовать замены.

Плюсы регулярной полировки:

Доступность процедуры.

Быстрое улучшение внешнего вида.

Формирование защитного слоя.

Минусы полировки:

Временный эффект.

Риск повреждения при неправильной обработке.

Советы по защите фар

Чтобы сохранить прозрачность оптики:

Осматривайте фары минимум раз в полгода.

Удаляйте загрязнения мягкими средствами без абразива.

Наносите защитное покрытие после полировки.

При появлении конденсата проверяйте вентиляционные отверстия.

Не откладывайте ремонт при повреждении корпуса.

Популярные вопросы о запотевании фар

Как выбрать средство для защиты фар?
Выбирайте составы с УФ-фильтром и защитой от влаги. Для долговременного эффекта лучше использовать плёнку.

Сколько стоит восстановление фар?
Цена зависит от типа оптики и степени износа. Полировка дешевле полной замены, особенно для LED-фар.

Что лучше — полировка или замена?
Если повреждения поверхностные, достаточно реставрации. При сильной деградации или нарушении герметичности предпочтительна замена.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
