Жёлтые фары не проходят техосмотр: проблема, которую игнорируют годами

Фары со временем теряют прозрачность, покрываются желтоватым налётом и начинают светить слабее. Это не только портит внешний вид автомобиля, но и напрямую влияет на безопасность движения в тёмное время суток. Причины кроются в химии материалов и воздействии окружающей среды. Об этом сообщает Car And Motor.
Современные автомобильные фары изготавливаются из поликарбоната (лексана), а не из стекла. Этот материал лёгкий и прочный, поэтому широко используется в массовом и премиальном сегменте — от компактных хэтчбеков до внедорожников и электромобилей. Однако со временем он теряет прозрачность.
Главный фактор — ультрафиолетовое излучение. Именно УФ-лучи с длиной волны 290-350 нанометров разрушают химические связи в поликарбонате. Материал начинает взаимодействовать с кислородом воздуха, что запускает цепочку окислительных реакций.
В результате на поверхности образуются новые соединения, придающие фаре характерный жёлтый оттенок. Одновременно пластик теряет гладкость, становится шероховатым. Световой поток рассеивается, формируется эффект "размытого" света, а яркость снижается.
Запотевание также может быть связано с нарушением герметичности корпуса, перепадами температуры и влажности. Конденсат внутри фары ухудшает видимость и ускоряет износ отражателей и светодиодных модулей — особенно это критично с точки зрения безопасности дорожного движения.
Изношенные фары — это не просто косметический дефект. Согласно тестам AAA, старые фары могут излучать лишь около 22% света по сравнению с новыми.
Снижение светового потока особенно критично для галогенных и ксеноновых систем, а также для светодиодной оптики. В условиях дождя или тумана рассеянный свет ухудшает обзор и увеличивает риск ДТП. Кроме того, мутные фары могут не пройти техосмотр и повлиять на условия автострахования.
Профессиональная реставрация — шлифовка, полировка и последующая герметизация — позволяет восстановить прозрачность примерно до 70%. Однако полностью вернуть заводские характеристики чаще всего удаётся только заменой фар на оригинальные запчасти.
Предотвратить деградацию проще, чем менять оптику. Регулярный уход помогает сохранить прозрачность и улучшить светораспределение.
Основные меры:
Парковка в тени или в гараже для снижения воздействия УФ-лучей.
Периодическая полировка с нанесением защитного слоя.
Контроль герметичности корпуса и состояния уплотнителей.
Использование прозрачной защитной плёнки для фар.
Применение специальных аэрозолей с УФ-фильтром сроком действия до года.
Такие меры особенно актуальны для автомобилей, которые часто эксплуатируются на солнце или хранятся под открытым небом — в этих случаях стоит учитывать рекомендации специалиста по детейлингу.
Реставрация обходится дешевле и позволяет быстро улучшить внешний вид автомобиля. Она подходит, если повреждения поверхностные и корпус не нарушен.
Замена фар — более затратное решение, но обеспечивает максимальную световую отдачу и безопасность. Особенно это важно для современных адаптивных LED- и матричных систем, где точность светораспределения критична.
Выбор зависит от состояния оптики, бюджета и срока владения автомобилем.
Перед выбором метода стоит оценить его практичность.
Плюсы защитной плёнки:
Эффективная защита от УФ-излучения.
Снижение риска царапин и сколов.
Сохранение прозрачности на длительный срок.
Минусы плёнки:
Требует профессионального нанесения.
Со временем может потребовать замены.
Плюсы регулярной полировки:
Доступность процедуры.
Быстрое улучшение внешнего вида.
Формирование защитного слоя.
Минусы полировки:
Временный эффект.
Риск повреждения при неправильной обработке.
Чтобы сохранить прозрачность оптики:
Осматривайте фары минимум раз в полгода.
Удаляйте загрязнения мягкими средствами без абразива.
Наносите защитное покрытие после полировки.
При появлении конденсата проверяйте вентиляционные отверстия.
Не откладывайте ремонт при повреждении корпуса.
Как выбрать средство для защиты фар?
Выбирайте составы с УФ-фильтром и защитой от влаги. Для долговременного эффекта лучше использовать плёнку.
Сколько стоит восстановление фар?
Цена зависит от типа оптики и степени износа. Полировка дешевле полной замены, особенно для LED-фар.
Что лучше — полировка или замена?
Если повреждения поверхностные, достаточно реставрации. При сильной деградации или нарушении герметичности предпочтительна замена.
