Пока всё крутится — беды не видно: этот узел ГРМ убивает двигатель без шанса

Газораспределительный механизм — скрытый дирижёр двигателя, от которого зависит запуск, мощность и расход топлива. Стоит нарушить его синхронизацию — и мотор из точного агрегата превращается в источник серьёзных проблем. Разрыв ремня или перескок цепи нередко заканчиваются дорогостоящим ремонтом. Об этом сообщает Rambler.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капот

Как работает ГРМ и почему точность критична

Привод ГРМ соединяет коленчатый и распределительный валы, заставляя клапаны открываться и закрываться строго в нужный момент. Впуск должен открыться, когда поршень идёт вниз, а закрыться — до возвращения к верхней мёртвой точке. Малейший сдвиг фаз нарушает наполнение цилиндров, снижает компрессию и влияет на тягу.

В современных бензиновых и дизельных двигателях камеры сгорания делают компактнее, повышают степень сжатия, а клапаны располагают под острым углом. В таких моторах при обрыве ремня ГРМ или перескоке цепи поршень может ударить по открытому клапану. В результате гнутся стержни клапанов, страдают направляющие втулки и даже поршни — и тогда без помощи инженера-автомеханика часто уже не обойтись.

Существуют и так называемые "безвтыковые" двигатели. В них предусмотрены глубокие проточки в поршнях, поэтому при обрыве привода металл не встречается с металлом. Машина глохнет, но капитальный ремонт головки блока часто удаётся избежать.

Ремень ГРМ: ресурс, риски и признаки износа

Ременной привод — это регламентная замена. Современный зубчатый ремень изготавливается с прочным синтетическим кордом и рассчитан на 60-150 тысяч км, а иногда и больше. Однако городской режим с пробками, частыми холодными пусками и перепадами температур ускоряет старение материала.

Главная угроза — масло и загрязнения. Даже небольшая течь сальника коленвала способна пропитать резину, вызвать её набухание и расслоение. Дополнительный риск создают ролики натяжителя и водяной насос: при заклинивании ремень может соскочить или порваться.

Косвенные симптомы износа:

Свист или посторонний шум из-под кожуха.

Нестабильный запуск на холодную.

Следы трещин, "стеклянный" блеск, масло на поверхности.

Менять ремень стоит не только по пробегу, но и по возрасту — обычно через 5-7 лет эксплуатации.

Цепь ГРМ: не вечная, но более выносливая

Цепной привод установлен внутри двигателя и работает в масляной ванне. Это защищает его от внешней грязи, но не отменяет износа. Со временем увеличивается люфт в звеньях, цепь удлиняется, а фазы газораспределения смещаются.

На практике современные однорядные цепи служат около 100-150 тысяч км. Первый тревожный сигнал — металлический "дизельный" лязг при холодном пуске. Также на автомобилях Mercedes, BMW, VAG возможна ошибка по фазам и загорание Check Engine.

Игнорирование шума приводит к перескоку на зуб-два. В моторах с высокой степенью сжатия это чревато тем же контактом клапанов с поршнями.

Сравнение ремня ГРМ и цепи ГРМ

Ремень легче, тише и дешевле в обслуживании. Его замена предсказуема по регламенту, а стоимость комплекта с роликами и помпой в массовом сегменте обычно ниже, чем у цепи.

Цепь долговечнее и реже рвётся, но сложнее и дороже в замене. Работы могут требовать частичной разборки двигателя. Кроме того, износ цепи нередко затрагивает звёздочки и натяжители.

Выбор зависит от конструкции конкретного двигателя, условий эксплуатации и готовности владельца соблюдать регламент.

Плюсы и минусы разных типов привода

Перед покупкой автомобиля с тем или иным типом привода стоит учитывать практические аспекты.

Плюсы ремня:

Более низкая стоимость замены.

Тихая работа.

Простой визуальный контроль состояния.

Минусы ремня:

Чувствительность к маслу и загрязнениям.

Жёсткая привязка к сроку замены.

Высокий риск серьёзных повреждений при обрыве.

Плюсы цепи:

Более редкая вероятность обрыва.

Работа в закрытом масляном контуре.

Потенциально больший ресурс.

Минусы цепи:

Дорогой и трудоёмкий ремонт.

Скрытый износ без внешних признаков.

Риск перескока с тяжёлыми последствиями.

Советы по обслуживанию привода ГРМ

Чтобы избежать капитального ремонта двигателя, придерживайтесь простого алгоритма:

Уточните регламент замены в сервисной книжке для вашей модели.

Проверяйте состояние ремня каждые 15 тысяч км или раз в год.

Следите за отсутствием течей масла возле привода.

Прислушивайтесь к шумам при холодном запуске.

При покупке подержанного авто сразу меняйте ремень или проводите диагностику цепи — в таких ситуациях особенно важна консультация эксперта по безопасности дорожного движения.

Популярные вопросы о газораспределительном механизме

Как выбрать между ремнём и цепью при покупке авто?

Ориентируйтесь на надёжность конкретного двигателя, стоимость обслуживания и доступность запчастей. Изучите отзывы по модели.

Сколько стоит замена привода ГРМ?

В массовом сегменте замена ремня обычно дешевле, чем цепи. Цена зависит от бренда авто, объёма работ и необходимости менять помпу или звёздочки.

Что лучше для города — ремень или цепь?

Для спокойной городской эксплуатации подойдёт любой вариант при условии соблюдения регламента. Ключевой фактор — регулярное обслуживание.