Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться

Развитие зарядной инфраструктуры в России уже позволяет электромобилистам планировать дальние поездки, однако условия в регионах остаются крайне неравномерными. На основе аналитики платформы 2Chargers, агрегирующей данные тысяч зарядных станций по всей стране, можно увидеть, где путешествовать на электромобиле уже комфортно, а какие направления пока остаются "белыми пятнами".

Фото: https://unsplash.com by smart-me AG is licensed under Free Зарядка электромобиля на подземной парковке

Ниже — актуальный срез регионов, экспертные инсайты, результаты опросов и реальные маршруты для планирования.

Рейтинг регионов: где зарядная инфраструктура действительно развита

По количеству зарядных локаций лидируют регионы с крупнейшими городами и туристическим трафиком.

ТОП-10 субъектов России по числу зарядных локаций

Московская область — 1249 локаций Москва — 1121 локация Краснодарский край — 452 локации Санкт-Петербург — 407 локаций 5. Республика Татарстан — 298 локаций Красноярский край — 281 локация Сахалинская область — 259 локаций Волгоградская область — 212 локаций Новосибирская область — 206 локаций Пермский край — 193 локации

Для сравнения, есть регионы, где инфраструктура едва заметна.

Аутсайдеры — фактические "белые пятна"

Магаданская область — 1 локация

Республика Тыва — 6 локаций

Республика Калмыкия — 6 локаций

ЛНР — 9 локаций

Разница между лидерами и отстающими исчисляется сотнями раз, что напрямую влияет на безопасность и возможности путешествий.

Экспертный анализ 2Chargers

1. Москва и Подмосковье — это отдельная страна в электросреде

Столичный регион формирует ядро российской электромобильной инфраструктуры.

2370 зарядных локаций, или 23% всей сети страны, приходится только на Москву и область.

При этом в 40 регионах России вместе взятых — меньше точек зарядки, чем в одной Москве.

Фактически здесь развивается автономная экосистема электромобильности, заметно опережающая остальную часть страны.

2. "Зарядные войны": один стандарт победил

По данным о популярности коннекторов:

CCS Combo 2 — 33,02% рынка;

GB/T DC — 26,81%;

CHAdeMO — 22,54%;

Type 2 (AC) — 14,07%.

CCS Combo 2 стал де-факто стандартом быстрой зарядки в России, что упрощает выбор автомобиля и планирование поездок.

Что важно знать путешественникам: результаты опроса

Российские владельцы электромобилей уже активно перемещаются по стране, но сталкиваются с трудностями.

Ключевые показатели

63% совершают поездки на 300+ км несколько раз в год

71% называют наличие зарядок ключевым фактором при выборе маршрута

44% хотя бы раз не смогли найти работающую зарядку

58% готовы платить больше за отель, если там есть зарядная станция

Эти данные подтверждают: инфраструктура — критический элемент для развития электромобильного туризма.

Тарифный хаос: цена зарядки отличается в десятки раз

Одно из самых заметных препятствий для путешествий — отсутствие единых правил ценообразования.

Самые дорогие регионы (AC-зарядка)

Крым — до 70 ₽/кВт·ч

Костромская область — до 50 ₽/кВт·ч

Калужская область — до 25 ₽/кВт·ч

Самые доступные регионы

Москва — от 1 ₽/кВт·ч

Ямало-Ненецкий АО — 3 ₽/кВт·ч

Тамбовская область — 4 ₽/кВт·ч

Разница между минимальным и максимальным тарифами достигает 7000%, что делает некоторые направления значительно дороже других.

Маршруты: где ехать комфортно, а где нужна осторожность

Маршрут "Москва — Сочи"

Это одно из самых удобных направлений для электропутешествий.

Маршрут проходит через 6 регионов с развитой сетью зарядок.

В каждом — от 100 до 450 локаций.

Преобладают DC-станции мощностью 22-150 кВт, оптимальные для динамичного передвижения.

Для большинства электромобилей путь можно назвать относительно безопасным и хорошо обеспеченным инфраструктурой.

Маршрут "Москва — Владивосток"

Здесь ситуация противоположная.

На отдельных участках — критический дефицит зарядок.

Проблемные регионы:

Забайкальский край — 29 локаций;

Республика Тыва — 6 локаций.

Такой маршрут требует тщательного планирования, оценки запаса хода и изучения всех возможных точек зарядки заранее.

Выводы

Электромобильные путешествия по России становятся все более реальными, но инфраструктура развивается крайне неравномерно. Столичный регион — абсолютный лидер, юг страны уверенно растёт, но восточные и северные территории остаются сложными для электропутешественников.

Пока ситуация не выровняется, комфортность поездки напрямую зависит от подготовки: изучения тарифов, доступности зарядок и выбора маршрута.