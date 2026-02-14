Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ленар Кашапов

Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться

Авто

Развитие зарядной инфраструктуры в России уже позволяет электромобилистам планировать дальние поездки, однако условия в регионах остаются крайне неравномерными. На основе аналитики платформы 2Chargers, агрегирующей данные тысяч зарядных станций по всей стране, можно увидеть, где путешествовать на электромобиле уже комфортно, а какие направления пока остаются "белыми пятнами".

Зарядка электромобиля на подземной парковке
Фото: https://unsplash.com by smart-me AG is licensed under Free
Зарядка электромобиля на подземной парковке

Ниже — актуальный срез регионов, экспертные инсайты, результаты опросов и реальные маршруты для планирования.

Рейтинг регионов: где зарядная инфраструктура действительно развита

По количеству зарядных локаций лидируют регионы с крупнейшими городами и туристическим трафиком.

ТОП-10 субъектов России по числу зарядных локаций

  1. Московская область — 1249 локаций
  2. Москва — 1121 локация
  3. Краснодарский край — 452 локации
  4. Санкт-Петербург — 407 локаций
  5. 5. Республика Татарстан — 298 локаций
  6. Красноярский край — 281 локация
  7. Сахалинская область — 259 локаций
  8. Волгоградская область — 212 локаций
  9. Новосибирская область — 206 локаций
  10. Пермский край — 193 локации

Для сравнения, есть регионы, где инфраструктура едва заметна.

Аутсайдеры — фактические "белые пятна"

  • Магаданская область — 1 локация
  • Республика Тыва — 6 локаций
  • Республика Калмыкия — 6 локаций
  • ЛНР — 9 локаций

Разница между лидерами и отстающими исчисляется сотнями раз, что напрямую влияет на безопасность и возможности путешествий.

Экспертный анализ 2Chargers

1. Москва и Подмосковье — это отдельная страна в электросреде

Столичный регион формирует ядро российской электромобильной инфраструктуры.

  • 2370 зарядных локаций, или 23% всей сети страны, приходится только на Москву и область.
  • При этом в 40 регионах России вместе взятых — меньше точек зарядки, чем в одной Москве.

Фактически здесь развивается автономная экосистема электромобильности, заметно опережающая остальную часть страны.

2. "Зарядные войны": один стандарт победил

По данным о популярности коннекторов:

  • CCS Combo 2 — 33,02% рынка;
  • GB/T DC — 26,81%;
  • CHAdeMO — 22,54%;
  • Type 2 (AC) — 14,07%.

CCS Combo 2 стал де-факто стандартом быстрой зарядки в России, что упрощает выбор автомобиля и планирование поездок.

Что важно знать путешественникам: результаты опроса

Российские владельцы электромобилей уже активно перемещаются по стране, но сталкиваются с трудностями.

Ключевые показатели

  • 63% совершают поездки на 300+ км несколько раз в год
  • 71% называют наличие зарядок ключевым фактором при выборе маршрута
  • 44% хотя бы раз не смогли найти работающую зарядку
  • 58% готовы платить больше за отель, если там есть зарядная станция

Эти данные подтверждают: инфраструктура — критический элемент для развития электромобильного туризма.

Тарифный хаос: цена зарядки отличается в десятки раз

Одно из самых заметных препятствий для путешествий — отсутствие единых правил ценообразования.

Самые дорогие регионы (AC-зарядка)

  • Крым — до 70 ₽/кВт·ч
  • Костромская область — до 50 ₽/кВт·ч
  • Калужская область — до 25 ₽/кВт·ч

Самые доступные регионы

  • Москва — от 1 ₽/кВт·ч
  • Ямало-Ненецкий АО — 3 ₽/кВт·ч
  • Тамбовская область — 4 ₽/кВт·ч

Разница между минимальным и максимальным тарифами достигает 7000%, что делает некоторые направления значительно дороже других.

Маршруты: где ехать комфортно, а где нужна осторожность

Маршрут "Москва — Сочи"

Это одно из самых удобных направлений для электропутешествий.

  • Маршрут проходит через 6 регионов с развитой сетью зарядок.
  • В каждом — от 100 до 450 локаций.
  • Преобладают DC-станции мощностью 22-150 кВт, оптимальные для динамичного передвижения.

Для большинства электромобилей путь можно назвать относительно безопасным и хорошо обеспеченным инфраструктурой.

Маршрут "Москва — Владивосток"

Здесь ситуация противоположная.

  • На отдельных участках — критический дефицит зарядок.
  • Проблемные регионы:
    Забайкальский край — 29 локаций;
    Республика Тыва — 6 локаций.

Такой маршрут требует тщательного планирования, оценки запаса хода и изучения всех возможных точек зарядки заранее.

Выводы

Электромобильные путешествия по России становятся все более реальными, но инфраструктура развивается крайне неравномерно. Столичный регион — абсолютный лидер, юг страны уверенно растёт, но восточные и северные территории остаются сложными для электропутешественников.

Пока ситуация не выровняется, комфортность поездки напрямую зависит от подготовки: изучения тарифов, доступности зарядок и выбора маршрута.

Автор Ленар Кашапов
Ленар Кашапов — эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре, автор медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы электромобиль
Новости Все >
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
17 февраля небо исказит привычный полдень: Солнце потеряет центр и вспыхнет по краям
Топливо дорожает второй год подряд: что толкает Новосибирск к рекордам
Telegram замедляют без запрета: странный сценарий, который пугает сильнее блокировки
Ставка упала, а платёж нет: когда рефинансирование работает, а когда подводит
Сувалкский коридор накаляется: разговоры о блокаде ведут к опасной черте
Сельский стаж превращается в деньги: кому надбавку начисляют автоматически
Болезнь-призрак из учебников возвращается: симптомы могут ждать своего часа 15 лет
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Пираты сменили ром на регламенты: Балтийское море втягивают в опасную игру
Сейчас читают
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Еда и рецепты
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Наука и техника
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Тук-тук исчез навсегда: как бесстыковой путь превратил поезд в стального гепарда Сергей Милешкин Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Последние материалы
Форма меняется за месяц: упражнения, которые заставляют ягодицы работать
Следы исчезнувшего мира: откуда на Эвересте обитатели океана возрастом 420 млн лет
Никто не ждал такого разворота: этот новичок обошёл ветеранов и стал бестселлером Китая
Планеты выстроились неправильно: новая система опровергает космические законы
Ставка падает, но выгода не для всех: автокредиты на новые авто дешевеют быстрее рынка
Ипотека рванула вслед за ценами: 8,7% за год подталкивают покупателей идти на риски
Призрак с лентами вместо щупалец всплыл у Аргентины: глубины раскрывают свои тайны
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
Золотая корочка и тянущийся сыр: закуска, которая обгоняет все блюда на столе
93 тысячи сверху к зарплате: как обычный вклад неожиданно становится источником дохода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.