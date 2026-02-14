Никто не ждал такого разворота: этот новичок обошёл ветеранов и стал бестселлером Китая

Рынок новых легковых автомобилей Китая начал 2026 год с заметной перестановки: на вершину продаж вышла модель, которая ещё год назад только входила в сегмент. Электрический кроссовер Xiaomi YU7 стал самым популярным авто страны, уверенно обойдя конкурентов.
Электрический кроссовер Xiaomi YU7 стал главным бестселлером января 2026 года в Китае. За месяц было реализовано 37 869 автомобилей — это лучший показатель среди всех новых легковушек. Модель стала флагманом бренда на фоне растущего интереса к электромобилям и активной конкуренции в сегменте.
На втором месте оказался кроссовер Geely Boyue L (известный на экспортных рынках как Geely Atlas) с результатом 34 176 проданных машин. Третью строчку занял Geely Geome Xingyuan — 29 007 экземпляров. Для бренда это подтверждение стабильного спроса на линейку кроссоверов, особенно в бюджетно-среднем ценовом сегменте.
"Резкий рост продаж одной модели почти всегда связан не только с характеристиками, но и с логистикой поставок. Если производитель обеспечивает стабильные объёмы и минимальные задержки, это сразу отражается в статистике" — считает логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов, обозреватель Pravda.Ru Денис Крылов.
По итогам января в десятку самых востребованных автомобилей вошли:
На 11-м месте расположилась Toyota Corolla с результатом 20 188 проданных автомобилей. Присутствие столь большого количества моделей Volkswagen в рейтинге показывает устойчивый спрос на седаны и кроссоверы марки среди китайских покупателей.
Схожая динамика усиления локальных брендов наблюдается и за пределами КНР — об этом свидетельствует недавний анализ того, как китайский автопром усиливает позиции на глобальном рынке.
Высокий январский результат стал логичным продолжением динамики роста модели. С момента выхода на рынок в августе 2025 года кроссовер постепенно укреплял позиции:
И уже в январе 2026 года Xiaomi YU7 впервые возглавил рейтинг. Такой рост объясняется сочетанием доступной цены, электроплатформы, интересного дизайна и активной маркетинговой кампании бренда на китайском рынке.
Если сопоставить январский список продаж, выделяются несколько тенденций.
Такая структура подтверждает: в 2026 году китайский автопром продолжает укреплять свои позиции в сегменте массовых моделей, сообщает "5 Колесо".
Успех обеспечили цена, современная платформа, широкий функционал и агрессивная маркетинговая стратегия бренда.
Среди лидеров — китайские бренды Xiaomi, Geely и Aito, а также иностранные производители Volkswagen и Nissan.
Да, развитие инфраструктуры и поддержка государства продолжают стимулировать спрос на электромобили.
