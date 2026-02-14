Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Никто не ждал такого разворота: этот новичок обошёл ветеранов и стал бестселлером Китая

Рынок новых легковых автомобилей Китая начал 2026 год с заметной перестановки: на вершину продаж вышла модель, которая ещё год назад только входила в сегмент. Электрический кроссовер Xiaomi YU7 стал самым популярным авто страны, уверенно обойдя конкурентов.

Xiaomi YU7
Фото: commons.wikimedia.org by Windmemories, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Xiaomi YU7

Xiaomi YU7 возглавил январский рейтинг продаж

Электрический кроссовер Xiaomi YU7 стал главным бестселлером января 2026 года в Китае. За месяц было реализовано 37 869 автомобилей — это лучший показатель среди всех новых легковушек. Модель стала флагманом бренда на фоне растущего интереса к электромобилям и активной конкуренции в сегменте.

На втором месте оказался кроссовер Geely Boyue L (известный на экспортных рынках как Geely Atlas) с результатом 34 176 проданных машин. Третью строчку занял Geely Geome Xingyuan — 29 007 экземпляров. Для бренда это подтверждение стабильного спроса на линейку кроссоверов, особенно в бюджетно-среднем ценовом сегменте.

"Резкий рост продаж одной модели почти всегда связан не только с характеристиками, но и с логистикой поставок. Если производитель обеспечивает стабильные объёмы и минимальные задержки, это сразу отражается в статистике" — считает логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов, обозреватель Pravda.Ru Денис Крылов.

Какие модели вошли в топ-10 продаж

По итогам января в десятку самых востребованных автомобилей вошли:

  • Aito M7 — 26 454 ед.
  • Volkswagen Sagitar — 25 316 ед.
  • Nissan Sylphy — 24 209 ед.
  • Geely Xingyue L (Geely Monjaro) — 23 815 ед.
  • Volkswagen Lavida — 23 481 ед.
  • Volkswagen Tiguan L — 21 330 ед.
  • Volkswagen Passat — 20 799 ед.

На 11-м месте расположилась Toyota Corolla с результатом 20 188 проданных автомобилей. Присутствие столь большого количества моделей Volkswagen в рейтинге показывает устойчивый спрос на седаны и кроссоверы марки среди китайских покупателей.

Схожая динамика усиления локальных брендов наблюдается и за пределами КНР — об этом свидетельствует недавний анализ того, как китайский автопром усиливает позиции на глобальном рынке.

Как Xiaomi YU7 поднимался к лидерству

Высокий январский результат стал логичным продолжением динамики роста модели. С момента выхода на рынок в августе 2025 года кроссовер постепенно укреплял позиции:

  • август 2025 года — 23-е место;
  • сентябрь — 14-е;
  • октябрь — 5-е;
  • ноябрь — 6-е;
  • декабрь — 3-е место.

И уже в январе 2026 года Xiaomi YU7 впервые возглавил рейтинг. Такой рост объясняется сочетанием доступной цены, электроплатформы, интересного дизайна и активной маркетинговой кампании бренда на китайском рынке.

Xiaomi и традиционные лидеры сегмента

Если сопоставить январский список продаж, выделяются несколько тенденций.

  • Электрокары укрепляют позиции: Xiaomi YU7 стал первым электрокроссовером, который возглавил январский рейтинг в своей категории.
  • Китайские бренды усиливают влияние: Geely и Aito стабильно находятся в верхних строчках рейтингов.
  • Зарубежные производители сохраняют значимую долю, но уступают в динамике роста: Volkswagen и Nissan представлены в топ-10, однако их результаты ниже, чем у китайских конкурентов.

Такая структура подтверждает: в 2026 году китайский автопром продолжает укреплять свои позиции в сегменте массовых моделей, сообщает "5 Колесо".

Советы для выбора автомобиля на китайском рынке

  • Ориентируйтесь на бренды с устойчивой статистикой продаж — это признак доверия покупателей.
  • Сравнивайте стоимость владения, включая обслуживание, зарядку или топливо.
  • Учитывайте динамику конкретных моделей: устойчивый рост продаж часто отражает успешность конструкции и спрос.
  • Планируйте покупку с учётом региональных льгот и акций дилеров.

Популярные вопросы

Почему Xiaomi YU7 стал таким популярным

Успех обеспечили цена, современная платформа, широкий функционал и агрессивная маркетинговая стратегия бренда.

Какие марки доминируют на рынке

Среди лидеров — китайские бренды Xiaomi, Geely и Aito, а также иностранные производители Volkswagen и Nissan.

Стоит ли ожидать дальнейшего роста продаж электрокаров

Да, развитие инфраструктуры и поддержка государства продолжают стимулировать спрос на электромобили.

Автор Елена Смирнова
Смирнова Елена Павловна — таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
