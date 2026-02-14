Ставка падает, но выгода не для всех: автокредиты на новые авто дешевеют быстрее рынка

Снижение ключевой ставки может заметно оживить рынок автокредитования в России. После решения регулятора займы становятся доступнее, а банки уже начали корректировать свои условия. Для покупателей это означает больше возможностей при выборе автомобиля.
13 февраля ключевая ставка была снижена на 0,5 п. п., до 15,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что Центробанк не видит рисков ускорения инфляции, поэтому корректировка показателя стала логичным шагом. После объявления о снижении ставки ряд банков сразу сообщил о готовности уменьшить стоимость кредитов.
Более низкая ключевая ставка снижает стоимость привлечённых средств для банков и делает потребительские займы, включая автокредиты, привлекательнее. Это особенно важно на фоне растущего спроса на автомобили и сохранения интереса к кредитным программам.
"Снижение ключевой ставки сразу отражается на долговой нагрузке заёмщиков. Даже разница в полпроцента способна существенно изменить итоговую переплату по кредиту на несколько лет" — считает специалист по потребкредитованию, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Нестеров.
По данным исследовательской компании Frank RG, в январе 2026 года 50,2% новых легковых автомобилей в России были куплены в кредит. На вторичном рынке доля кредитных сделок составила 7,7%. Эти показатели подтверждают устойчивый интерес россиян к кредитным программам вне зависимости от ценовой категории автомобилей.
Средняя ставка по кредитам на новые автомобили в январе составляла 11,4%, на подержанные — 22,6%. Разница объясняется более высоким риском при кредитовании машин с пробегом, а также меньшим количеством льготных предложений.
При этом изменение стоимости займов неизбежно влияет и на общую динамику рынка, включая цены на машины, которые традиционно реагируют на колебания спроса и финансовых условий.
Доступность кредитов на новые автомобили во многом связана с действием госпрограмм поддержки. Они позволяют отдельным категориям покупателей получить скидки и субсидии, а также воспользоваться специальными предложениями от дистрибьюторов и дилеров.
В результате ставка для конечного покупателя оказывается заметно ниже рынка. Многие крупные автопроизводители и дилерские сети предлагают программы с фиксированной ставкой или скидками при покупке автомобиля в кредит, что стимулирует спрос.
"Важно учитывать не только процентную ставку, но и условия страхования. Нередко в кредитном договоре заложены обязательные полисы, которые увеличивают общую стоимость сделки" — считает юрист по страховым спорам, обозреватель Pravda.Ru Анастасия Гущина.
Если сопоставить кредиты на новые и подержанные автомобили, разница становится очевидной.
На практике покупателям подержанных машин также стоит внимательно проверять историю автомобиля, особенно если речь идёт о рисках, связанных с покупкой авто после серьёзного ДТП.
Такое разделение объясняет разницу в доле покупок: новые машины охотнее берут в кредит, тогда как на вторичном рынке преобладают расчёты собственными средствами, сообщает "Моторам".
Как правило, изменения происходят в течение нескольких дней, но у разных банков сроки могут отличаться.
Если планировалась покупка, новые ставки могут оказаться выгоднее, но важно сравнить предложения и учесть дополнительные расходы.
С точки зрения стоимости кредита новые автомобили обычно предпочтительнее из-за субсидий и более низких ставок.
