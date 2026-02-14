Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Нестеров

Ставка падает, но выгода не для всех: автокредиты на новые авто дешевеют быстрее рынка

Авто

Снижение ключевой ставки может заметно оживить рынок автокредитования в России. После решения регулятора займы становятся доступнее, а банки уже начали корректировать свои условия. Для покупателей это означает больше возможностей при выборе автомобиля.

Женщина купила автомобиль
Фото: Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина купила автомобиль

Как решение регулятора повлияет на кредиты

13 февраля ключевая ставка была снижена на 0,5 п. п., до 15,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что Центробанк не видит рисков ускорения инфляции, поэтому корректировка показателя стала логичным шагом. После объявления о снижении ставки ряд банков сразу сообщил о готовности уменьшить стоимость кредитов.

Более низкая ключевая ставка снижает стоимость привлечённых средств для банков и делает потребительские займы, включая автокредиты, привлекательнее. Это особенно важно на фоне растущего спроса на автомобили и сохранения интереса к кредитным программам.

"Снижение ключевой ставки сразу отражается на долговой нагрузке заёмщиков. Даже разница в полпроцента способна существенно изменить итоговую переплату по кредиту на несколько лет" — считает специалист по потребкредитованию, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Нестеров.

Как развивается рынок автокредитования

По данным исследовательской компании Frank RG, в январе 2026 года 50,2% новых легковых автомобилей в России были куплены в кредит. На вторичном рынке доля кредитных сделок составила 7,7%. Эти показатели подтверждают устойчивый интерес россиян к кредитным программам вне зависимости от ценовой категории автомобилей.

Средняя ставка по кредитам на новые автомобили в январе составляла 11,4%, на подержанные — 22,6%. Разница объясняется более высоким риском при кредитовании машин с пробегом, а также меньшим количеством льготных предложений.

При этом изменение стоимости займов неизбежно влияет и на общую динамику рынка, включая цены на машины, которые традиционно реагируют на колебания спроса и финансовых условий.

Почему новые автомобили доступны по кредиту легче

Доступность кредитов на новые автомобили во многом связана с действием госпрограмм поддержки. Они позволяют отдельным категориям покупателей получить скидки и субсидии, а также воспользоваться специальными предложениями от дистрибьюторов и дилеров.

В результате ставка для конечного покупателя оказывается заметно ниже рынка. Многие крупные автопроизводители и дилерские сети предлагают программы с фиксированной ставкой или скидками при покупке автомобиля в кредит, что стимулирует спрос.

"Важно учитывать не только процентную ставку, но и условия страхования. Нередко в кредитном договоре заложены обязательные полисы, которые увеличивают общую стоимость сделки" — считает юрист по страховым спорам, обозреватель Pravda.Ru Анастасия Гущина.

Сравнение условий кредитования: новые и подержанные авто

Если сопоставить кредиты на новые и подержанные автомобили, разница становится очевидной.

  • Для новых авто ставка ниже благодаря госпрограмме и участию дилеров в субсидировании.
  • На вторичном рынке ставки выше из-за рисков, связанных с состоянием автомобиля и отсутствием гарантий.
  • Кредит на новый автомобиль чаще сопровождается фиксированными условиями, а на подержанный — гибкими, но менее выгодными.

На практике покупателям подержанных машин также стоит внимательно проверять историю автомобиля, особенно если речь идёт о рисках, связанных с покупкой авто после серьёзного ДТП.

Такое разделение объясняет разницу в доле покупок: новые машины охотнее берут в кредит, тогда как на вторичном рынке преобладают расчёты собственными средствами, сообщает "Моторам".

Советы для выгодного автокредита

  • Сравните предложения разных банков сразу после изменения ключевой ставки: условия могут различаться.
  • Уточните наличие госпрограмм для вашей категории покупателей.
  • Рассмотрите кредит от дилера — часто он выгоднее за счёт субсидий.
  • Оценивайте полную стоимость владения, а не только сумму ежемесячного платежа.

Популярные вопросы

Насколько быстро банки снижают ставки после решения Центробанка

Как правило, изменения происходят в течение нескольких дней, но у разных банков сроки могут отличаться.

Стоит ли брать автокредит сразу после снижения ключевой ставки

Если планировалась покупка, новые ставки могут оказаться выгоднее, но важно сравнить предложения и учесть дополнительные расходы.

Что выгоднее — кредит на новый или подержанный автомобиль

С точки зрения стоимости кредита новые автомобили обычно предпочтительнее из-за субсидий и более низких ставок.

Автор Дмитрий Нестеров
Дмитрий Игоревич Нестеров — специалист по потребительскому кредитованию и долговой нагрузке населения, автор и обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
