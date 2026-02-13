Премиум, который никто не хочет: кроссоверы, ставшие чемпионами по неликвидности

Покупка европейского кроссовера с пробегом нередко кажется выгодной инвестицией, но рынок вторички расставляет свои акценты. Именно в сегменте компактных моделей возрастом 8-10 лет скрываются машины, которые теряют в цене быстрее других и продаются заметно хуже конкурентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi Q3

Эксперт Сергей Зиновьев обращает внимание: степень ликвидности обычно оценивают по темпам падения стоимости или по скорости продажи. Однако оба подхода условны и не дают полной картины. Более показательной оказывается статистика соотношения числа выставленных объявлений к объему реальных сделок.

Немецкий премиум с оговорками

В категории компактных кроссоверов длиной до 4,5 метра в числе наименее востребованных оказались представители немецких марок. Audi Q3 возрастом 8-10 лет на рынке оценивается в среднем примерно в 2 млн рублей, а простые переднеприводные версии можно найти за 1,5 млн. Средний пробег составляет 129 тысяч км, и три четверти предложений оснащены полным приводом.

Модель хвалят за оснащение и ездовые качества, но бензиновые турбомоторы 1.4 и 2.0, а также роботизированные коробки DQ250 и DQ500 вызывают сомнения по части ресурса. Кроссовер способен пройти 200-250 тысяч км, однако расходы на обслуживание могут оказаться выше, чем у родственных моделей Volkswagen. Дополнительным фактором называют реальный клиренс около 160 мм при заявленных 170 мм.

Похожая ситуация и с BMW X1 второго поколения. Средняя цена 8-10-летних экземпляров достигает 2,25 млн рублей при пробеге около 110 тысяч км. Машины оснащаются передним или полным приводом, имеют клиренс 180 мм и вместительный багажник почти на 500 литров.

Трансмиссии Aisin способны служить до 250-300 тысяч км, робот Getrag требует периодической замены сцеплений. Однако бензиновые турбомоторы 1.5 и 2.0, а также двухлитровый дизель отличаются высокой термонагруженностью и требовательностью к обслуживанию. Потенциальная дороговизна содержания и стоимость оригинальных расходников заметно охлаждают интерес покупателей.

Японский имидж против практичности

Единственным японским представителем списка стал Nissan Juke. Средняя цена машин 8-10 лет составляет около 1,3 млн рублей при скромном пробеге 95 тысяч км. Тем не менее модель не пользуется высоким спросом.

Причина кроется в ограниченной практичности. При клиренсе 180 мм багажник по замерам составляет всего 180 литров, что для кроссовера выглядит скромно. Большинство предложений оснащены передним приводом и вариатором Jatco JF015E, который настораживает потенциальных владельцев. Полноприводные версии с 190-сильным мотором встречаются крайне редко, а машины с механической коробкой даже ценятся выше.

Французский компромисс

Peugeot 3008 8-10 лет оценивается в среднем в 1,7 млн рублей. Бензиновые версии стоят дешевле, дизельные — дороже, при среднем пробеге 135 тысяч км. Привод у модели передний, а автоматы Aisin TF-70SC и TF-82SC считаются надежными.

Слабым местом называют репутацию бензиновых моторов 1.6 семейства EP6, особенно турбированной версии мощностью 150 л. с., которыми оснащена примерно половина автомобилей на рынке. Кроме того, сама марка менее популярна в сегменте кроссоверов, что также влияет на ликвидность. Дизельные варианты при этом выглядят более привлекательными.

Парадокс популярности

Неожиданно в числе неликвидных оказался и Volkswagen Tiguan. Средняя цена 8-10-летних экземпляров достигает 2,4 млн рублей при пробеге около 132 тысяч км. Причем второе поколение продается менее активно, чем первое.

Модель сохраняет высокую стоимость на фоне конкурентов сопоставимых размеров, однако оснащается теми же моторами и роботизированными коробками, что и Audi Q3. Среди более удачных комбинаций называют дизель 2.0 с роботом и полным приводом, а также бензиновый 1.4 мощностью 125 л. с. с механикой. Тем не менее даже эти версии не формируют очередей из покупателей, сообщает "За рулем".