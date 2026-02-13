Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Привычную безопасность проверяют заново: изменения начнут действовать уже в 2026-м

Авто

Столкновение на скорости 35 км/ч многие водители считают почти безобидным эпизодом. Новые испытания показали: такие аварии могут обернуться более тяжелыми травмами, чем удар при 50 км/ч.

Девушка попала в аварию
Фото: Designed by Freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка попала в аварию

Что показали краш-тесты ADAC

В свежем исследовании немецкого автоклуба ADAC компактный MG3 разогнали до 35 км/ч и направили в деформируемое препятствие, имитируя удар о барьер или другой автомобиль. Итоги испытаний оказались неожиданными: нагрузка на грудную клетку водителя в ряде параметров превысила показатели аналогичного теста на 50 км/ч.

Эксперты объясняют это особенностями работы современных систем безопасности. При более высокой скорости активируются преднатяжители и ограничители усилия ремней, которые снижают давление на грудь. А вот при 35 км/ч эти механизмы могут не срабатывать, из-за чего ремень фиксирует тело без дополнительной амортизации. Для пожилых водителей и пассажиров такая нагрузка особенно критична.

Новые требования с 2026 года

С 2026 года европейская программа оценки безопасности Euro NCAP включит сценарий удара на 35 км/ч в обязательный перечень испытаний для новых моделей. Это означает, что автопроизводителям придется корректировать настройки ремней и других систем защиты, чтобы они эффективно работали не только при классических 50 км/ч, но и на более низких скоростях.

Кроме того, в тестах начнут применять манекены разного роста и веса, чтобы точнее оценить риски для различных групп пассажиров. В числе нововведений — проверка электронных ассистентов в реальных условиях и требование к электромобилям: дверные ручки должны сохранять работоспособность после аварии.

Почему это важно для водителей

Городские ДТП часто происходят именно на невысоких скоростях. И до сих пор такие инциденты воспринимались как относительно безопасные. Новые данные заставляют иначе взглянуть на риски: даже "легкий" удар может создать серьезную нагрузку на организм.

Ожидается, что изменения стандартов подтолкнут производителей к разработке более универсальных систем защиты, способных адаптироваться к разным сценариям столкновения. Для рынка это означает пересмотр подходов к проектированию ремней безопасности и подушек, а для покупателей — более строгие критерии оценки автомобилей.

Риски для пожилых пассажиров

Отдельное внимание эксперты уделяют людям старшего возраста, для которых даже умеренная нагрузка на грудную клетку может привести к переломам ребер и осложнениям. С возрастом кости становятся более хрупкими, а восстановление занимает больше времени, поэтому сценарий удара на 35 км/ч приобретает особую значимость. Именно поэтому новые протоколы испытаний ориентированы на более точную оценку последствий для разных возрастных и физических групп, чтобы система защиты автомобиля учитывала не "среднего" водителя, а реальное разнообразие пассажиров, сообщает 110km.ru.

