Машины без пластика: как дерево стало новым символом роскоши для элиты

Представьте: вы садитесь в автомобиль, а там пахнет не пластиком или кожей, а сосновым бором: причем, не благодаря освежителю, а естественным образом.

Фото: Own work by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Авто из дерева

Однако, как показывает статистика, сегодня в России мало людей, желающих выложить за автомобиль цену пентхауса в центре Москвы и при этом знать, что его рама сделана из ясеня. Чего нельзя сказать о миллионерах Запада. Там мода на авто из дерева постепенно завоевывает свое "место под солнцем".

И это не шутка, это — реальность современного автопрома, где дерево перестало быть лишь материалом для отделки салона. Сегодня речь пойдет о машинах, которые стыдятся пластика и штамповки, — деревянных концептах и handmade-гиперкарах для избранных.

"Тойота", которую можно посадить в саду

Милан, дизайнерская выставка, толпа критиков и вдруг — Toyota. Но не обычный седан, а машина, глядя на которую хочется проверить влажность воздуха, чтобы она не рассохлась. Речь о Toyota Setsuna Concept. Когда японцы создавали этот концепт в 2016 году, они не пытались доказать, что будущее за берёзой. Они просто хотели напомнить миру о тёплой душевности вещей.

Инженеры пошли на радикальный шаг: металла в машине почти нет. Кузов — это 86 деревянных панелей, соединённых японской технологией окуриари, подразумевающей соединение деревянных элементов без гвоздей. Это как конструктор, только для взрослых, где вместо скучных болтов — вековые традиции столярного дела. Даже руль и сиденья выполнены из древесины.

Главный страх владельца Setsuna — не штраф за парковку, а жук-короед. С ужасом представляешь заголовок: "Водитель не завел Toyota, так как её съел усач". Шутки в сторону, но в Toyota серьёзно заявили: материал, а в основном это береза, выбран не случайно.

С годами дерево меняет цвет и текстуру, как хорошее вино, и машина становится уникальным артефактом семьи. Правда, в серию Setsuna так и не пошла.

Как в Британии 100 лет делают "архаику" за 30 миллионов

Если Toyota Setsuna — эксперимент, то Morgan Motor Company — бизнес-империя на дровах. Завод в Малверне — место паломничества. Там нет конвейера в привычном понимании. Там есть старики с напильниками и алюминиевые листы, которые они подгоняют с филигранной точностью.

Многие думают: "За что 15-30 миллионов рублей? Там же дерево!". Да, именно за него. Каркас Morgan Plus Four или Plus Six сделан из ясеня. Но не пугайтесь: ясень там соседствует с авиационным алюминием. Это не дача дедушки, а высокотехнологичный сэндвич. Вот его главные компоненты:

Рама: клееный ясеневый каркас, пропитанный составами. Гниль исключена.

Кузов: алюминиевые панели, которые вручную "закатывают" на деревянную основу.

Двигатель: вот тут обман. Моторы Morgan ставит от BMW. Из дерева их пока делать не научились.

Интерьер: хотите бардачок из карельской березы и кожу цвета фуксии? Пожалуйста. Книгу заказов (своеобразный "райдер покупателя) подписывают перьевой ручкой.

Исторический курьез

Заводу Morgan больше 100 лет. В цеху до сих пор стоят деревянные стапели, на которых гнули рамы для машин 30-х годов. Рабочие толкают готовые автомобили по цеху вручную, как "заглохший Жигуль в армянском автосервисе". И это на производстве автомобилей, которые стоят как вилла в Испании!

Зачем миллионерам авто из древесины?

Почему же в 2024–2025 годах, когда углепластик уже летает на Марс, люди заказывают авто из дерева у Morgan? Ответить сложно: может, это естественное стремление человека к природе, может, просто, "автолюбительское" желание иметь что-то не только оригинальное, а из ряда вон выходящее.

Не исключено, что тут скрыто стремление сохранить и приумножить капитал. Например, деревянные авто, сделанные в 30-е, 50-е годы, пользуются повышенным спросом у коллекционеров.

Ну, еще и сюда стоит добавить желание получить что-то особенное, настоящее. Подумайте сами: купить "обычный" Bentley — значит получить квинтэссенцию немецкого/британского инжиниринга вперемешку с шильдиками. Купить Morgan — значит получить запах столярной мастерской и историю о том, как дядя Том подгонял именно вашу дверь напильником.

А что в России?

В ней таких машин — единицы. И дело не в отсутствии денег. В России любят, чтобы "всё сразу": скорость, статус, техническая суперначинка. А тут… Тут нужно любить дерево. В прямом смысле. Если вы привыкли, что машина — это смартфон на колесах, Morgan вам не подойдет. Если же вы хотите медитировать на текстуру ясеня в пробке и у вас завалялось несколько десятков миллионов евро в кармане — добро пожаловать в Малверн.

Берёза против углепластика — жизнь после концепта

Toyota Setsuna показала, что дерево может быть не просто "материалом", а эмоциональным носителем. Японцы вбили в головы общественности мысль: автомобиль — это член семьи. А семья должна стареть красиво. Дерево трескается? Это патина. Потемнело? Это характер.

И тем не менее, авто из древесины вряд ли станет массовым, чему есть веские доводы:

Безопасность: деревянный монокок — красиво, но краш-тесты он пройдет только в сказке. Поэтому у Morgan есть алюминий и стальные вставки.

Цена: ручная сборка и ясень не могут стоить как Granta.

Капризность: в России, да и некоторых других странах нужно следить, чтобы зимой авто не отсырело в неотапливаемом гараже.

Но посмотрите на рынок ретро-каров. Woodie (универсалы с деревянным декором) 40-х годов стоят бешеных денег. Тренд на "эко-роскошь" растет.

Киотский композит или "Дрова 2.0"

Пока английские джентльмены в Малверне медитируют на ясень, а японские дизайнеры умиляются берёзовой патине на Setsuna, в лабораториях происходит тихая революция. Она пахнет не деревом, а… нанотехнологиями.

В 2017 году Киотский университет в связке с гигантами Denso и DaikyoNishikawa заставил мир открыть рот от удивления. Они заявили: мы сделаем машины из дерева. Но не так, как думаете вы. Никаких гнутых рапсовых бамперов и досок на сиденья. Суть технологии — в целлюлозных нановолокнах.

Представьте, что древесину разобрали до микроскопических нитей и смешали с пластиком. Получается композит, который в пять раз прочнее стали и во столько же раз ее легче. Цена вопроса: пока производство килограмма стоит $9 (сталь — $2). Но к 2030 году японцы обещают снизить цену вдвое.

Здесь уже не архаика Моргана. Это смартфон в деревянном корпусе. Для электромобилей такой материал — "Святой Грааль". Лишний вес там — главный враг, а тут мы получаем суперпрочную, сверхлегкую оболочку.

Так что рано еще мировому автопрому списывать древесину со счетов! А России неплохо посмотреть в эту сторону повнимательнее: чего-чего, а дерева у нас хватает.