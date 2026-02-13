Сигнализация молчит — детали исчезают: проверьте, не в этом ли списке ваше авто

Автовладельцы всё чаще сталкиваются с пропажей деталей, даже в городах с плотной сетью камер. Страховщики подвели итоги 2025 года и составили антирейтинг краж запчастей. Оказалось, что злоумышленники выбирают не только дорогие элементы, но и те, что можно снять за считанные минуты. Об этом сообщает Autonews.
По данным страховой компании "ВСК", в 2025 году преступники активно похищали дорогостоящие электронные блоки управления. Кроме того, в зоне риска — зеркала, аккумуляторы и колёса, которые легко демонтировать без сложного инструмента.
В "Зетта Страховании" отмечают, что чаще всего с автомобилей снимали фары и колёса. Аналогичную тенденцию подтвердили и другие страховщики: лидируют детали, которые быстро снимаются — дворники, зеркала, колёсные диски.
По статистике, структура краж выглядит так:
Конструктивные элементы (дворники, зеркала, фары) — 36%.
Колёса — 27%.
Оборудование в салоне без повреждений — 18,2%.
Оборудование в салоне с повреждением стекла — 9,1%.
Если сравнивать с данными за предыдущие три года, заметен рост краж внутреннего оборудования и стабильный интерес к колёсам. Эмблемы и молдинги стали красть реже, но полностью проблема не исчезла.
Рост числа таких преступлений происходит на фоне общего удорожания ремонта: ранее страховщики уже отмечали, что запчасти для популярных иномарок заметно выросли в цене, что делает детали особенно привлекательными для перепродажи.
По версии ВСК, чаще всего детали похищали с автомобилей DAF, Kia и Shacman. В список также вошли Haval, Scania, Subaru и ВАЗ — как грузовые, так и легковые модели.
"Зетта Страхование" назвала другой перечень — Porsche, Volkswagen, Audi и Volvo. Причина — конструктивные особенности: во многих моделях этих брендов фары можно демонтировать без вскрытия кузова.
В "Совкомбанк Страховании" в зоне риска оказались грузовые автомобили. С них чаще всего снимали модуляторы прицепов, шины и диски. Другие страховщики отмечают, что наибольший объём заявлений связан с европейским массмаркетом и китайскими машинами — именно они составляют основу застрахованного по каско автопарка.
Дополнительный фактор — уязвимость популярных моделей. Ранее эксперты обращали внимание, что какие авто остаются в зоне повышенного риска во многом зависит от их распространённости и ликвидности на вторичном рынке.
По данным страховщиков, активнее всего автомобильные кражи фиксировались в Самарской и Ростовской областях, а также в Москве и Подмосковье.
Среди городов с повышенной частотой преступлений называются Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Липецк. В отдельных регионах суммарный ущерб от противоправных действий уже превысил 100 млн рублей.
Страховщики подчёркивают: чем меньше камер видеонаблюдения и организованных парковочных пространств, тем выше активность злоумышленников.
Фары — один из самых дорогих элементов, особенно на кроссоверах и премиальных моделях. Их стоимость может достигать десятков тысяч рублей, поэтому перепродажа остаётся выгодной.
Колёса и шины снимаются быстрее всего. Даже наличие штатной сигнализации не всегда останавливает злоумышленников.
Зеркала и дворники стоят дешевле, но из-за простоты демонтажа стабильно входят в топ краж. В совокупности ущерб по таким случаям остаётся значительным.
Автовладельцы всё чаще прибегают к дополнительной защите.
Преимущества:
Парковка в подземном паркинге или на охраняемой стоянке существенно снижает риск.
"Секретки" на колёсах усложняют демонтаж дисков.
Лазерная маркировка фар и VIN-гравировка затрудняют перепродажу.
Недостатки:
Дополнительные расходы на установку оборудования.
Маркировку могут проигнорировать и всё равно похитить деталь.
Не все системы сигнализации реагируют на наклон кузова.
По возможности оставляйте машину в охраняемом паркинге.
Устанавливайте "секретки" на колёсные диски.
Оснастите сигнализацию датчиком наклона и удара.
Рассмотрите механическую защиту фар в подкапотном пространстве.
Нанесите лазерную маркировку или VIN-гравировку на оптику и зеркала.
Какие детали воруют чаще всего?
В 2025 году лидируют фары, колёса, зеркала, дворники и электронные блоки.
Какие машины в зоне риска?
В антирейтингах фигурируют как грузовики, так и популярные легковые бренды — от Kia и Haval до Porsche и Audi.
Как защитить автомобиль от кражи деталей?
Лучше всего сочетать охраняемую парковку, механическую защиту, сигнализацию и маркировку деталей.
