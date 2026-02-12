Мифы о моторном масле развенчаны: привычные ошибки водителей губят двигатель

Вокруг моторных масел существует множество заблуждений, которые передаются от автомобилиста к автомобилисту годами. Часть из них основана на устаревших методах обслуживания, часть — на неверных выводах или бытовых наблюдениях. Эксперты "Лукойл" делятся самыми распространенными мифами и реальными фактами, которые важно учитывать при уходе за автомобилем.

Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License Моторное масло

Миф №1. Если масло потемнело, оно испортилось

На самом деле потемнение чаще говорит о том, что масло выполняет очищающую функцию. Моющие и диспергирующие присадки удерживают загрязнения во взвеси. Цвет масла не является показателем его качества, он зависит от состояния двигателя, условий эксплуатации автомобиля и используемого топлива.

Откуда взялся этот миф? В прошлом автомобилисты считали, что капельная проба на фильтровальной бумаге — надежный метод определения состояния моторного масла. Светлые пятна указывали на пригодность смазочного материала, тогда как темные предполагали его замену.

Менять моторное масло следует, ориентируясь не на изменения цвета, а в соответствии с рекомендуемым автопроизводителем интервалом замены.

Миф №2. Двигатель расходует много масла, потому что оно плохое

Нормальный расход моторного масла в двигателях в среднем составляет до 0,5 л на 1000 км хода. Когда поршень перемещается вниз, остатки масла в виде тонкой пленки на стенках цилиндра частично сгорают. Это называется "расход на угар".

Обычно "масложор" может быть связан с износом уплотнителей и деталей ГРМ, а также засорением системы вентиляции картера. Использование менее вязкого масла, чем рекомендовано автопроизводителем (например, 0W-20 вместо 5W-40), тоже способствует повышенному расходу смазочного материала.

Миф №3. Смешивать разные масла можно

На самом деле, смешивание нежелательно, так как присадки могут взаимодействовать и менять свойства продукта, что может отрицательно сказаться на работе двигателя. Это допустимо только в экстренной ситуации — при низком уровне масла (ниже минимума), когда нет возможности долить аналогичное масло.

При этом смесь нужно слить при первой возможности. Оптимально всегда иметь с собой запасную канистру. Допустимая пропорция смешивания — не более 1:10. Сливать старое масло следует на горизонтальной площадке.

Миф №4. Уровень масла можно проверять только на холодном двигателе

Современные автопроизводители рекомендуют проверять уровень после поездки. Порядок действий прост:

остановитесь на ровной площадке и выключите двигатель;

подождите 5-10 минут;

откройте капот, достаньте щуп, если он предусмотрен конструкцией, и протрите чистой тканью;

снова поставьте щуп на место, извлеките и посмотрите на уровень масла: он должен находиться между отметками Min и Max.

Миф №5. Российские масла не подходят для иномарок

Многие российские масла соответствуют спецификациям иностранных брендов. Выбор моторного масла должен опираться на требования производителя конкретного автомобиля, а не на страну происхождения продукта.