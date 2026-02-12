Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Кузов после мойки трещит по швам: вода находит слабые места быстрее реагентов

Чистый кузов — это не только про внешний вид, но и про защиту лакокрасочного покрытия от агрессивной среды. Однако бывают ситуации, когда визит на автомойку действительно лучше отложить, чтобы не навредить машине. Об этом рассказывает Tarantas.

Почему регулярная мойка важна

Автомобиль ежедневно сталкивается с реагентами, пылью, ультрафиолетом и дорожной химией. Зимой соли и составы против гололёда разрушают лакокрасочное покрытие, а летом кузов страдает от смолы, пыльцы и медвяной росы. Если загрязнения долго остаются на поверхности, они въедаются и ускоряют коррозию.

Регулярный уход помогает вовремя заметить сколы и микротрещины, сохранить блеск и цвет. Особенно это важно при продаже: аккуратный внешний вид напрямую влияет на ликвидность автомобиля и его восприятие на рынке продажи автомобиля.

После зимы рекомендуется тщательно промывать кузов, колёсные арки и днище. Весной также можно очистить подкапотное пространство, но такую процедуру лучше доверять профессионалам.

Три случая, когда мойку лучше отложить

Несмотря на очевидную пользу, есть ситуации, когда вода и автошампунь могут принести больше вреда, чем пользы.

Сильные морозы.
Влага замерзает в микротрещинах ЛКП, уплотнителях дверей и замках. Это ускоряет разрушение покрытия и может привести к трещинам. Если мойка необходима, автомобиль следует тщательно высушить в тёплом помещении.

Дождь, снег и межсезонная слякоть.
Эффект от процедуры быстро исчезает — кузов вновь покрывается грязью через несколько километров. В такой период разумнее ограничиться локальной очисткой.

Перед дальней поездкой.
Рациональнее вымыть автомобиль уже по прибытии. Трасса, пыль и осадки сведут на нет усилия, а диски и стёкла быстро потеряют чистоту.

Автоматическая мойка или ручной уход

Выбор способа ухода также влияет на состояние кузова.

Автоматическая мойка экономит время и подходит для регулярного освежения автомобиля. Однако жёсткие щётки могут оставлять микроповреждения на лаке.

Ручная мойка и детейлинг обеспечивают более деликатный подход. Используются мягкая микрофибра, специальные шампуни и защитные составы. Такой вариант дороже, но помогает дольше сохранить блеск и защитный слой. При этом важно учитывать сезонность и температурные условия, особенно если автомобиль регулярно эксплуатируется зимой — дополнительные рекомендации по эксплуатации в холодное время года можно найти в материале о подготовке машины к зиме.

Плюсы и минусы частой мойки

Регулярный уход даёт заметные преимущества, но требует аккуратности.

Преимущества:

  • защита кузова от реагентов и коррозии;

  • сохранение цвета и блеска;

  • повышение привлекательности при продаже.

Недостатки:

  • риск повреждения покрытия при некачественной мойке;

  • дополнительные расходы;

  • вероятность замерзания влаги в мороз.

Как правильно ухаживать за кузовом — пошагово

  1. Мойте автомобиль после зимы, уделяя внимание аркам и днищу.

  2. Используйте качественные автошампуни и мягкие материалы.

  3. В холодное время года тщательно просушивайте кузов и уплотнители.

  4. Периодически наносите защитный воск или керамическое покрытие.

  5. Регулярно проверяйте состояние ЛКП и своевременно устраняйте сколы.

Популярные вопросы

Как часто нужно мыть машину?
В среднем — раз в одну-две недели, зимой и после реагентов — чаще.

Можно ли мыть автомобиль в мороз?
Да, но только при условии полной сушки в тёплом помещении.

Что выбрать — автоматическую мойку или ручную?
Для быстрого ухода подойдёт автоматическая, а для бережной защиты кузова и подготовки к продаже — ручная или детейлинг.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
