Михаил Лазарев

Машина дёргается и троит: эти 5 причин превращают обгон в рулетку

Авто

Автомобиль начинает разгоняться рывками в самый неподходящий момент — при обгоне, старте со светофора или движении по трассе. Педаль газа нажата, но вместо плавного ускорения появляются провалы мощности и подёргивания. Игнорировать такие сигналы нельзя: чаще всего за ними стоят сбои в топливной системе, зажигании или электронике. Об этом сообщает Lifehacker.

Топливная система: самая частая причина

В большинстве случаев неровный разгон связан с подачей топлива. Когда смесь поступает в цилиндры с перебоями, двигатель теряет стабильность.

Загрязнённые или неисправные форсунки подают топливо неравномерно. В результате мотор начинает "пинаться", особенно под нагрузкой. При сильном износе их меняют, при загрязнении — промывают на СТО.

Ещё одна типичная проблема — слабый топливный насос. При падении давления топлива не хватает именно в момент ускорения. В таком случае требуется диагностика и замена узла.

Засорившийся фильтр также вызывает рывки на любой скорости. Это обычный расходник, который меняют в соответствии с регламентом — попытки очистки результата не дают.

Отдельное внимание стоит уделить качеству топлива. Вода, примеси или смешивание разных видов горючего способны серьёзно нарушить работу двигателя. В тяжёлых случаях помогает только промывка системы. Особенно чувствителен к таким ошибкам дизельный двигатель, для которого неправильное топливо или обслуживание могут быстро обернуться дорогим ремонтом.

Воздух и зажигание: скрытые сбои

Для стабильной работы мотору нужен не только бензин, но и достаточный объём воздуха. Если воздушный фильтр забит пылью и грязью, при разгоне появляются провалы. Проверить его можно визуально: при сильном загрязнении элемент подлежит замене.

Проблемы со свечами зажигания вызывают пропуски воспламенения. Машина начинает троить, а на панели может загореться индикатор неисправности. Изношенные свечи меняют, не дожидаясь серьёзных последствий. Кстати, нестабильная работа мотора часто сопровождается дополнительными симптомами — их подробно разбирают в материале о нестабильной работе двигателя.

Если свечи исправны, стоит проверить катушки зажигания. Их неисправность также приводит к рывкам и ошибкам в системе.

Датчики и электроника

Современный автомобиль оснащён десятками датчиков: положения дроссельной заслонки, коленвала, детонации, кислородных датчиков. Если один из них передаёт некорректные данные, блок управления нарушает подачу топлива и угол зажигания.

Поиск неисправности требует компьютерной диагностики. Нередко один сбой тянет за собой цепочку ошибок, поэтому без сканера точно определить источник сложно.

Механика или электроника: в чём разница

Механические проблемы — фильтр, насос, форсунки — обычно нарастают постепенно. Симптомы усиливаются со временем, а поведение автомобиля становится всё менее предсказуемым.

Электронные сбои чаще сопровождаются индикатором Check Engine и требуют считывания кодов ошибок. Внешне признаки могут быть похожими, но причины — разными.

Самостоятельная проверка: плюсы и риски

Многие водители пытаются разобраться сами. Это оправдано в простых случаях — например, при замене воздушного фильтра или свечей.

Преимущества:

  • экономия на первичной диагностике;

  • быстрый контроль состояния расходников;

  • понимание реального состояния автомобиля.

Недостатки:

  • риск заменить исправную деталь;

  • сложности при работе с топливной системой;

  • вероятность повредить электронику.

Что делать при рывках

  1. Вспомните, не меняли ли вы недавно заправку.

  2. Проверьте воздушный фильтр и состояние свечей.

  3. Обратите внимание на индикатор неисправности двигателя.

  4. Подключите OBD-сканер или запишитесь на компьютерную диагностику.

  5. Не откладывайте визит в сервис, если симптомы усиливаются.

Популярные вопросы

Почему машина дёргается только при разгоне?
Чаще всего это нехватка топлива или воздуха — проблемы с насосом, форсунками или фильтром проявляются именно под нагрузкой.

Можно ли продолжать ездить?
Кратковременно — да, но постоянная эксплуатация увеличивает износ двигателя и может привести к более дорогому ремонту.

Сколько стоит устранение проблемы?
Цена зависит от причины: замена фильтра обойдётся недорого, а ремонт топливной системы или датчиков потребует более серьёзных затрат.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
