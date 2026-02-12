Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
460 км/ч и ни капли фантазии: какие гиперкары делят пьедестал скорости

Скорость давно стала для автопроизводителей способом продемонстрировать технологическое превосходство. Каждый новый рекорд — это не просто впечатляющая цифра, а результат сложной работы с аэродинамикой, массой, охлаждением и сцеплением. В этом рейтинге — исключительно серийные гиперкары с официально зафиксированными показателями максимальной скорости. Об этом сообщил Lifehacker.

Bugatti Chiron
Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Basterfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Абсолютная гонка: кто быстрее всех

В список вошли модели, которые можно было приобрести официально, а их результаты подтверждены замерами. Концепты и прототипы, существующие лишь в теории, не учитывались.

Лидером по заявленной фактической скорости остаётся SSC Tuatara. В 2020 году американский гиперкар попытались разогнать до 533 км/ч, однако заезд вызвал споры из-за процедуры фиксации. Позже результат пересмотрели — 460 км/ч, и этого оказалось достаточно, чтобы закрепиться среди самых быстрых серийных автомобилей. Под капотом — 7-литровый V8 мощностью 1 350 л. с., разгон до 100 км/ч занимает около 2,5 секунды.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ также претендовал на лидерство. Испытательный образец показал 490 км/ч, но серийная версия ограничена 439 км/ч. 8-литровый W16 мощностью 1 577 л. с. обеспечивает разгон до "сотни" за 2,4 секунды, и даже с ограничителем модель остаётся в числе быстрейших на планете.

Шведский Koenigsegg Agera RS в 2017 году официально установил рекорд — 457 км/ч. В тот же день автомобиль продемонстрировал выдающийся результат разгона 0-400-0 км/ч за 33,29 секунды, а также показал 445 км/ч на дороге общего пользования. Турбированный V8 объёмом 5,9 литра развивает 1 360 л. с.

Легенды скорости и инженерные прорывы

Американский Hennessey Venom GT был выпущен тиражом всего 30 экземпляров, но успел стать самым быстрым автомобилем своего десятилетия с результатом 435 км/ч. Разгон до 300 км/ч занял 13,6 секунды — достижение внесли в Книгу рекордов. В основе лежит шасси Lotus Exige и серьёзно доработанный мотор от Chevrolet Corvette.

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport в 2010 году достиг отметки 431 км/ч. Позже результат аннулировали из-за отсутствия ограничителя скорости на тестовом экземпляре. Тем не менее именно эта модель стала символом новой эпохи гиперкаров с мотором W16 мощностью 1 200 л. с.

Отдельного внимания заслуживает Rimac Nevera — самый быстрый серийный электромобиль. Максимальная скорость достигает 415 км/ч, разгон до 100 км/ч — 1,81 секунды. Электрокар установил 23 рекорда за один день, включая результат 0-400-0 км/ч за 29,94 секунды. Запас хода — до 550 км, что делает модель заметным представителем сегмента электромобилей.

В перечень также входят SSC Ultimate Aero TT (414 км/ч), Bugatti Veyron EB 16.4 (408 км/ч), Koenigsegg CCR (388 км/ч) и культовый McLaren F1, который ещё в 1993 году достиг 386 км/ч и удерживал лидерство более десяти лет.

Почему рекорды скорости важны

Гиперкары становятся испытательной площадкой для технологий. Активная аэродинамика, сложные системы охлаждения, углепластиковые кузова, карбон-керамические тормоза и режимы максимальной отдачи затем постепенно переходят в спорткары и даже массовые модели.

Современные машины всё чаще сочетают экстремальную динамику с интеллектуальными ассистентами и системами активной безопасности, которые позволяют удерживать контроль даже на предельных скоростях.

Сравнение бензиновых гиперкаров и электромобилей

Сегодня развитие идёт по двум направлениям: классические ДВС и электрические установки.

Бензиновые гиперкары вроде Bugatti и Koenigsegg впечатляют мощностью, характерным звучанием двигателя и рекордной "максималкой". Они требуют сложных трансмиссий, турбонаддува и высокооктанового топлива.

Электромобили делают ставку на мгновенный крутящий момент и феноменальный разгон. Они быстрее стартуют, но пока уступают некоторым бензиновым моделям по абсолютной максимальной скорости. При этом электрокары отличаются высоким КПД и отсутствием прямых выбросов.

Плюсы и минусы гиперкаров

Перед покупкой сверхбыстрого автомобиля важно учитывать не только рекорды.

Преимущества:

  • максимальная производительность и уникальные технологии;

  • эксклюзивность и инвестиционная привлекательность;

  • передовые материалы — углепластик, карбон-керамические тормоза.

Особенности:

  • высокая стоимость обслуживания и страховки;

  • ограниченная практичность для города;

  • требовательность к качеству топлива и шин.

Популярные вопросы

Какая машина считается самой быстрой?
Среди серийных моделей лидирует SSC Tuatara с подтверждённой скоростью 460 км/ч, хотя дискуссии вокруг первых попыток остаются.

Что лучше — электромобиль или бензиновый гиперкар?
Электрокары выигрывают в разгоне, бензиновые модели чаще демонстрируют более высокую максимальную скорость и традиционный характер управления.

Сколько стоит самый быстрый автомобиль?
Стоимость зависит от бренда и тиража. Модели Bugatti, Koenigsegg или Rimac оцениваются в миллионы долларов и нередко становятся коллекционными активами.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
