Лучше, чем Кашкай? Пять кроссоверов до 1,5 млн, которые удивили надежностью

На вторичке всё чаще ищут альтернативу "Кашкаю", но без скачка в бюджет. За 1,5 млн рублей реально подобрать китайский среднеразмерный кроссовер возрастом 3-5 лет с пробегом до 100 тысяч км. В этом диапазоне уже есть варианты с понятными агрегатами и приемлемым ресурсом, но у каждого — свои нюансы.

Фото: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ 2021 Geely Emgrand X7 Sport GT

Changan CS55 — редкий случай с гидроавтоматом

Модель продавалась с 2019 по 2023 год, привод только передний. За 1,5 млн рублей доступны экземпляры с пробегом 50-80 тысяч км. Главный плюс — шестиступенчатый гидроавтомат Aisin TF-71SC, известный по европейским моделям и способный пройти около 300 тысяч км.

Турбомотор 1.5 (143 л. с.) с распределённым впрыском и цепным приводом ГРМ переваривает АИ-92 и, по оценкам, выдерживает до 250 тысяч км. Серьёзных хронических проблем не отмечено: возможны течи и износ подушек двигателя. В целом — добротный вариант без ярко выраженных слабых мест.

Chery Tiggo 7 Pro — сильный мотор и спорный вариатор

Один из самых массовых кроссоверов на вторичке. Цены стартуют примерно с 1,1 млн рублей. Турбомотор 1.5 (147 л. с.) с чугунным блоком и распределённым впрыском обещает ресурс до 400 тысяч км, цепь ГРМ долговечна, турбина служит свыше 200 тысяч.

Основной риск — вариатор WLY CVT25. Формально заявленный ресурс — 250 тысяч км, но после 100-120 тысяч часто требуется восстановительный ремонт. В остальном машина предсказуемая: возможны сбои электроники и износ рулевых наконечников.

Exeed LX — премиальность за доплату

Близкий родственник Tiggo 7 Pro, но с более дорогой отделкой и расширенной электроникой. В бюджет до 1,5 млн рублей укладывается только переднеприводная версия с тем же мотором и вариатором.

Полноприводная модификация с турбомотором 1.6 (150 л. с.) и роботом Getrag 7DCT300 требует доплаты до 500 тысяч рублей. До 100-150 тысяч км серьёзных проблем обычно нет, но сцепления робота после 100 тысяч км могут потребовать замены. Основные нарекания связаны с электроникой.

FAW Bestune T77 — мало статистики

На рынке с конца 2021 года, привод передний. Турбомотор 1.5 (160 л. с.) с чугунным блоком и непосредственным впрыском теоретически рассчитан на 250 тысяч км, но реальной статистики пока немного.

Робот MF625 с мокрыми сцеплениями конструктивно напоминает DSG. Как он поведёт себя после 100 тысяч км — вопрос открытый. Среди плюсов — качественная отделка и усиленный антикор, что для китайских моделей редкость.

Geely Emgrand X7 — старая школа

Продавался до 2021 года, только передний привод. Атмосферные моторы 1.8 и 2.0 с распределённым впрыском работают на АИ-92 и способны пройти до 300 тысяч км. Механическая коробка надёжна, а вот автомат DSI575F6 к 150 тысячам км часто требует переборки.

Ходовая часть крепкая, электроники немного. Главный минус — склонность кузова к коррозии уже на третьем году эксплуатации.

Haval Jolion — популярность с оговорками

В продаже с 2021 года, на вторичке от 1,1 млн рублей. Передний или полный привод, чаще встречается робот 7DCT450. Он способен пройти более 250 тысяч км, но уже к 50 тысячам может потребовать адаптации из-за рывков.

Моторы 1.5 различаются по конструкции и слабым местам: возможны повышенный расход масла, проблемы с зажиганием или турбиной. Часто критикуют лакокрасочное покрытие и сбои электроники.

Jetta VS5 — почти европейская ходимость

Совместная модель FAW и Volkswagen с турбомотором 1.4 (150 л. с.) и классическим гидроавтоматом Aisin TF-60SN. Ресурс двигателя превышает 250 тысяч км, серьёзных болезней немного — чаще всего упоминают модуль термостата и помпы.

Автомат надёжен, но после 150 тысяч км может потребовать профилактической переборки. Подвеска и управляемость ближе к европейским стандартам, отделка салона простая, но качественная.

Что выбрать вместо Кашкая

В бюджете до 1,5 млн рублей наиболее сбалансированными выглядят варианты с классическим гидроавтоматом — Changan CS55 и Jetta VS5. Модели с вариаторами и роботами способны служить долго, но требуют более внимательного отношения к состоянию трансмиссии.

Ключевой фактор — не марка, а состояние конкретного экземпляра и история обслуживания. При пробеге до 100 тысяч км многие из этих кроссоверов ещё находятся в зоне предсказуемых расходов, сообщает "За рулем".