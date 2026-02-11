Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Барнаул обсуждает загадочный аппарат: внутри нашли то, что не ожидаешь от самоделки

На российском рынке спецтехники редко появляются экземпляры, способные удивить даже искушённых любителей бездорожья. В Барнауле выставлен на продажу самособранный снегоболотоход "ТОРОС" 2017 года. Машина сочетает японский двигатель, автоматическую коробку и схему полного привода 8х8, что для подобной техники выглядит почти экзотикой.

Фото: https://110km.ru/art/samosobrannyy-snegobolotohod-8h8-s-motorom-toyota-chto-skryvaet-unikalnyy-toros-2017-goda-169410.html by drom.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Техническая база: японский мотор и редкая трансмиссия

Главной особенностью вездехода стал двигатель 1JZ-GE от Toyota мощностью 180 лошадиных сил. Этот атмосферный мотор известен надёжностью и стабильной тягой, что особенно важно при движении по болотам, снегу и пересечённой местности. В паре с ним работает автоматическая коробка передач AISIN A340-TOYOTA.

Трансмиссия включает раздаточную коробку и две дополнительные раздатки с понижением 2.0. Такая конфигурация обеспечивает постоянный полный привод 8х8, семь свободных дифференциалов и возможность полной блокировки в различных комбинациях. Подобная схема редко встречается даже среди серийных профессиональных вездеходов.

Управляемость и оснащение для бездорожья

Тормозная система построена по дисковой схеме "по кругу", а стояночный тормоз выведен на четвёртую ось. За манёвренность отвечают две поворотные передние оси и гидроусилитель руля, что облегчает управление на рыхлом грунте или глубоком снегу. Для сложных ситуаций предусмотрена передняя электролебёдка на 12000 LBS с синтетическим тросом.

Салон рассчитан на четырёх человек, все места оборудованы ремнями безопасности. В оснащении заявлены климат-контроль, люк, шноркель для преодоления водных преград и экспедиционное оборудование. Установлена аудиосистема JVC с USB-портом. Пробег составляет около 3000 километров, что для техники такого класса считается минимальным.

Юридический статус и стоимость

Снегоболотоход относится к категории АII, что позволяет передвигаться по дорогам общего пользования. Регистрация осуществляется через Гостехнадзор, что упрощает эксплуатацию нестандартного транспорта. Кузов окрашен в зелёный цвет, рулевое управление — левостороннее.

Стоимость вездехода указана на уровне 1,97 млн рублей. Для рынка самодельной спецтехники это заметная, но не запредельная сумма, учитывая техническую конфигурацию и состояние машины.

Кому может быть интересен такой формат техники

Подобные самособранные машины чаще всего находят владельцев среди охотников, рыболовов и жителей северных регионов. Там, где обычные внедорожники теряют проходимость, техника с формулой 8х8 способна продолжать движение по рыхлому снегу, заболоченным участкам и талой почве. Для удалённых посёлков и труднодоступных районов такие вездеходы нередко становятся рабочим инструментом, а не предметом коллекционного интереса.

Кроме частного использования, техника подобного класса может применяться в лесном хозяйстве, геологоразведке или при обслуживании линий связи и электропередачи. Универсальность конструкции и возможность полной блокировки дифференциалов позволяют адаптировать машину под разные задачи. Именно сочетание утилитарности и нестандартной технической схемы делает "ТОРОС" заметным предложением на рынке.

Риски и особенности эксплуатации самособранной техники

Несмотря на впечатляющие характеристики, самодельный вездеход всегда требует внимательной оценки состояния узлов и агрегатов. Важно учитывать качество сборки, корректность работы трансмиссии и состояние рамы, особенно при сложной схеме 8х8. Даже при небольшом пробеге эксплуатация в тяжёлых условиях может оказывать серьёзную нагрузку на элементы подвески и привода, сообщает 110km.ru.

Отдельного внимания заслуживает сервисное обслуживание. Использование двигателя Toyota упрощает поиск расходников, однако уникальная трансмиссионная схема может потребовать индивидуального подхода к ремонту. Поэтому потенциальные покупатели обычно тщательно изучают техническую документацию и историю эксплуатации перед принятием решения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
