Утро после ледяного дождя превращается в кошмар: спасение есть, но догадаются не все

Сначала оттепель, потом резкое похолодание — и город покрывается стеклянной коркой. Осадки такого типа превращают обычную парковку в ловушку, а привычную дорогу — в каток с непредсказуемым сцеплением. И если не подготовиться, можно остаться не только без поездки, но и с поврежденным автомобилем.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль после ледяного дождя

Почему ледяной дождь опасен для машины

Ледяной дождь возникает из-за перепада температур между верхними слоями атмосферы и поверхностью земли. Капли, образовавшиеся в тепле, при соприкосновении с холодной поверхностью мгновенно замерзают. В результате деревья, здания и автомобили покрываются плотной ледяной коркой.

По данным издания, из-за изменения климата такие осадки стали встречаться чаще. При сильном ветре возможны значительные наросты льда, особенно рядом с водоемами. Для водителя это означает проблемы с доступом в салон, ухудшение обзорности и риски при начале движения.

Как попасть в салон после ледяного дождя

В современных автомобилях электрические замки расположены внутри дверей и редко замерзают. Но у бюджетных моделей и более простых машин личинки замков могут покрыться льдом. В этом случае требуется удалить лед и использовать размораживатель.

Даже после разблокировки замка дверь может не открываться из-за замерзшей влаги в уплотнителях. Попытка силой распахнуть ее способна привести к повреждению резины или ручки. Если все двери примерзли, рекомендуется аккуратно надавить на рамку стекла и полотно двери, чтобы хрупкий лед треснул. При необходимости в щель можно залить теплую незамерзающую жидкость, но не кипяток, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

Как восстановить обзорность

Электрообогрев ветрового стекла до сих пор остается редкостью, а боковые стекла почти не оснащаются подогревом. Поэтому основной способ — постепенный прогрев салона и направление теплого воздуха на стекло сразу после запуска двигателя. Резкие перепады температуры могут привести к образованию трещин.

Снаружи ускорить процесс помогут размораживатель стекол и скребок. Также необходимо очистить дворники. Для ускорения прогрева двигателя допускается включение всех доступных обогревов и перевод автоматической коробки передач в режим D или R при зафиксированном стояночном тормозе. Выезжать можно только при полной видимости через стекла и зеркала.

Что происходит с тормозами и дорогой

Ледяной дождь способен прихватить тормозные колодки к дискам. Задние колеса могут освободиться после контакта с реагентами, но при обледенении передних дисков первое торможение может оказаться неэффективным. В отличие от стекол, тормоза допускается размораживать горячей водой.

Необработанное покрытие превращается в каток, возможно образование так называемого черного льда — тонкой прозрачной корки на чистом асфальте. Даже на шипованных шинах не стоит рассчитывать на полную управляемость. Движение должно быть плавным, без резких ускорений и торможений, с увеличенной дистанцией.

Профилактика важнее экстренных мер

Ледяной дождь редко длится долго, но его последствия могут обернуться повреждениями и лишними расходами. Своевременная обработка уплотнителей силиконовой смазкой, использование влаговытесняющих составов для замков и аккуратный прогрев стекол позволяют избежать большинства проблем. И в итоге именно спокойная подготовка, а не борьба с уже образовавшимся льдом, помогает сохранить автомобиль в рабочем состоянии и не рисковать на скользкой дороге, сообщает "За рулем".