Огромные суда держит не вес: как изменились конструкции для удержания кораблей

Что мы знаем о якоре? Это большая конструкция, созданная для удержания на месте корабля. А если, например, нужно "затормозить" в океане плавучий кран размером с небоскреб? Или огромный танкер? Вы удивитесь, но современные якоря имеют совсем иную форму, нежели ту, что мы привыкли видеть в фильмах про пиратские корабли.

Фото: Own work by Ingsoc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ История якорей

Впрочем, классические якоря тоже используются. Их внешний вид и сфера применения совершенствовались параллельно с развитием судостроения и мореплавания, отражая технологические эпохи. Но обо всем по порядку!

От камня до адмиралтейского якоря

Изначально функцию удерживающего устройства выполняли тяжелые булыжники, обвязанные лианами или веревками. Такой "якорь" просто увеличивал трение о дно, но не мог за него зацепиться.

Следующим шагом стали деревянные крюки, обитые свинцом, или камни уже с вырезанными пазами для веревки. Их применяли на своих судах древние египтяне, финикийцы и греки. Главной задачей было удержать легкое судно у берега на небольшой глубине.

Античность и Средневековье: рождение классической формы

Переворот совершило появление якоря с железными лапами и деревянным штоком. Конструкция, уже напоминающая современную, сложилась у древних римлян. Именно они добавили шток — поперечину в верхней части, которая заставляет якорь падать на дно горизонтально и вонзать одну лапу в грунт.

Как выглядел: основа — железное "веретено" (стержень) с двумя лапами внизу. В верхней части — деревянный шток, расположенный перпендикулярно лапам. Венчал конструкцию рым (кольцо) для каната.

Где применялся: такие якоря стали стандартом для торговых и военных парусных судов Средиземноморья, а позже и всей Европы. Они были достаточно эффективны для галеонов, каравелл и других кораблей эпохи Великих географических открытий.

Золотой век: вершина кузнечного искусства

С развитием металлургии деревянный шток заменили на железный, кованый. Так появился знаменитый Адмиралтейский якорь — эталон надежности на несколько столетий. Его ковали вручную в огромных кузницах при морских арсеналах (в России — на Ижорских заводах для Адмиралтейства).

Как выглядел: массивное, цельнокованое изделие с толстым веретеном, изогнутыми рогами с острыми лапами-треугольниками ("пятками"). Железный шток крепился съемным способом — чекой. Вес достигал нескольких тонн.

Где применялся: это был универсальный якорь для всех типов парусных судов — от фрегатов до линейных кораблей. Его надежность была критически важна для стоянки на рейдах, в бухтах и при освоении новых земель. По сути, он стал символом морской мощи государств.

С приходом парового флота и стальных судов главным недостатком Адмиралтейского якоря стала громоздкость и сложность уборки в клюз на носу. Инженерная мысль предложила решение: устройства со штоком в плоскости лап (якоря Холла, Матросова).

Как выглядел: шток исчез. Лапы стали поворотными и убирались в плоский клюз. Форма лап оптимизировалась для лучшего зацепления в разных грунтах.

Где применялся: стали стандартом для пароходов, броненосцев, а позже — танкеров и сухогрузов. Обеспечивали удобство и скорость отдачи, что было важно для коммерческого судоходства.

Чем больше судно, тем больше требовалось силы, чтобы удержать его на месте. Соответственно, масса якоря росла и достигала гигантских величин. Кстати, габариты тоже.

Российский рекордсмен из Кронштадта под открытым небом

Самый большой якорь в России официально "прописан" в Кронштадте. С 2021 года этот пятнадцатитонный гигант стал центральным экспонатом масштабной выставки в Кронштадтском доковом Адмиралтействе. Его вес сравним с массой двух взрослых слонов! Этот якорь — часть уникальной коллекции из примерно 70 исторических экземпляров, собранных в Петербурге и Ленинградской области.

Выставка создавалась для того, чтобы каждый посетитель, даже далекий от флота, мог прикоснуться к морской истории. Здесь можно не только увидеть редкие якоря, но и научиться вязать морские узлы, понять устройство катеров и даже ударить в рынду — корабельный колокол.

Общая стоимость проекта превысила 100 миллионов рублей, что подчеркивает значимость сохранения такого наследия. Кронштадтский исполин — наглядная память о силе российского судостроения.

Мировые тяжеловесы: якоря для плавучих городов

Если российский рекорд впечатляет, то мировой чемпион и вовсе феноменален. Абсолютным лидером является 40-тонный якорь, отлитый в 1991 году для уникального плавучего крана "Svanen". Он строил мост Большой Бельт в Дании, и для его неподвижной стоянки требовалась невероятная удерживающая сила. Вес его якоря равен массе взрослого горбатого кита.

Но гиганты встречаются и в коллекциях. В Морском музее Гонконга хранится 36-тонный якорь, принадлежавший супертанкеру "Knock Nevis" — самому большому судне в истории человечества. Его масштаб:

длина танкера — 458 метров (больше 4 футбольных полей);

масса якоря — 36 тонн;

тормозной путь судна — около 10 километров.

Удерживающее устройство конструкции "Дэнфорт" с плоскими, как ножи, лапами — единственное, что осталось от легендарного танкера, пущенного на металлолом в 2010-м.

Якоря с интересной историей и конструкцией

В 2012 году во Владивостоке, во время реконструкции судостроительного завода, из-под слоя земли и мусора был извлечен шеститонный якорь. Исследования показали, что эта махина длиной 6 м с размахом лап в 4 м предназначалась для броненосцев времен русско-японской войны начала XX века. Десятилетия он пролежал забытым, чтобы однажды стать музейным экспонатом.

Не менее интересен "Царь-якорь" в Николаевске-на-Амуре. Этот кованый железный великан весом 6,1 т и длиной 4,8 метра — памятник мастерству кузнецов доиндустриальной эпохи. Такие изделия ковали вручную, и их установка на корабль была целым ритуалом.

Якоря, которые не вытаскиваются

Современные инженеры часто отказываются от простого увеличения массы, предлагая хитрые решения. Яркий пример — так называемые "мертвые якоря", созданные для работы в мягком илу Мексиканского залива.

Одна из моделей, "воздушный змей", зарывается в грунт на 10-15 метров настолько прочно, что поднять его обратно практически невозможно. Из-за относительно низкой стоимости его просто оставляют на дне после окончания работ.

Еще более фантастическую технологию разработали американские военные. Их реактивный якорь весом 6,8 т обладает силой удержания 19-тонного гиганта. В его конструкцию встроена небольшая ракета, которая при ударе о дно взрывается, забивая якорь глубоко в грунт. Чтобы освободить судно, якорную цепь просто отстегивают — вытащить такое устройство невозможно.

Эволюция держащей силы

Сегодня для плавучих кранов, например, используют не классические лапы, а якоря-присоски. Это огромные стальные полусферы, которые буквально всасываются в грунт, создавая невероятное сопротивление. Такие системы применяют голландские компании при строительстве мостов.

Для временной стоянки небольших судов в шторм используют плавучие якоря — конструкции в форме парашюта или конуса из прочной ткани. Их бросают с носа, чтобы удерживать судно в нужном положении относительно волны. Это наглядный пример того, что эффективность зависит не от веса, а от правильного применения силы.