Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Ржавчина превращает автомобиль в решето: эти способы спасают кузов без замены детали

Авто

Ржавчина на кузове редко появляется внезапно, но почти всегда развивается незаметно. Небольшое пятно может долго не привлекать внимания, а затем обернуться серьёзным повреждением металла. Если затянуть с устранением коррозии, ремонт станет сложнее и дороже.

Ржавчина на серебристом авто
Фото: Pravda.Ru by Михаил Лазарев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ржавчина на серебристом авто

Почему на кузове появляется ржавчина и чем она опасна

Коррозия — это результат окисления металла под воздействием внешней среды. Чаще всего к её появлению приводят царапины и сколы, которые нарушают защитный слой краски и грунта. Дополнительный фактор — влага, грязь и дорожные реагенты, особенно зимой. В скрытых полостях, таких как арки и пороги, ситуация усугубляется плохой вентиляцией и забитыми дренажами, из-за чего разрушение начинается незаметно.

Опасность ржавчины в том, что она постепенно разрушает металл и снижает прочность кузова. Даже небольшие очаги со временем разрастаются, а при продаже такой автомобиль заметно теряет в цене, сообщает Lifehacker.

"Ржавчина — скрытный и бесшумный враг автомобиля. Важно регулярно осматривать кузов и при обнаружении первых очагов быстро и эффективно остановить распространение коррозии. В противном случае автомобиль будет постепенно терять свою структурную жёсткость", — отмечает эксперт Авто. ру Валерий Арутин.

Какие виды ржавчины встречаются на автомобиле

Коррозия может выглядеть по-разному, и от этого напрямую зависит способ борьбы с ней. Поверхностная ржавчина проявляется в виде рыхлого налёта и считается самой безобидной. Глубокая проникает в металл и со временем приводит к образованию отверстий. Нитевидная маскируется под лаком и заметна по пузырькам и трещинам. Самая серьёзная — сквозная, когда металл уже разрушен и требуется замена детали.

Подготовка к удалению ржавчины с кузова

Перед началом работ важно создать подходящие условия. Лучше всего работать в тёплом и хорошо проветриваемом гараже при температуре выше 10 градусов. Деталь необходимо тщательно вымыть и высушить безворсовой тканью. Области вокруг очага коррозии стоит защитить малярным скотчем и плёнкой.

Не стоит забывать и о безопасности. Маска с фильтрами защитит от пыли и испарений, а перчатки уберегут кожу при работе с инструментами и химией.

Химические способы удаления ржавчины

Химия эффективна, если коррозия ещё не проникла глубоко в металл. В таких случаях используют преобразователи ржавчины и специальные гели.

"Преобразователи ржавчины, как правило, изготавливают на основе ортофосфорной кислоты либо танина. Они превращают химические соединения, разъедающие металл, в стабильные и безопасные для кузова", — объясняет Валерий Арутин.

Средство наносят на зачищенный участок, выдерживают указанное время, после чего поверхность промывают и сушат. При необходимости процедуру повторяют.

Механические способы очистки кузова

Если ржавчина глубокая, без механической обработки не обойтись. Для небольших участков подойдёт наждачная бумага с постепенным уменьшением зернистости. Более крупные зоны удобнее обрабатывать дрелью или шуруповёртом с абразивными насадками. Для обширных повреждений используют пескоструйную обработку.

После любой механической очистки поверхность обязательно обезжиривают, наносят антикоррозийный грунт и окрашивают — именно так удаётся снизить риск, из-за которого кузов гниёт изнутри.

Народные методы и их ограничения

Домашние способы подходят только для мелких очагов. Уксус, лимонный сок или смеси с перекисью водорода способны растворить поверхностную ржавчину, но требуют времени. Электрохимический метод с батарейкой тоже работает, однако требует аккуратности.

"Метод с батарейками работает, но подойдёт он для мелкой коррозии на тщательно зачищенном металле. Для серьёзных повреждений лучше выбрать профессиональные средства", — говорит генеральный директор FRANK AUTO Ирина Франк.

Как окрасить очищенный участок

После удаления ржавчины важно восстановить защиту металла. Сначала поверхность обезжиривают, затем наносят антикоррозийный грунт. Краску лучше распылять в несколько тонких слоёв с промежуточной сушкой, а финальным этапом становится лак, который защищает покрытие и придаёт блеск.

Популярные вопросы о ржавчине на кузове автомобиля

Можно ли полностью убрать ржавчину своими руками?

Поверхностную и часть глубокой — да, сквозную коррозию устранить невозможно без замены детали.

Что лучше: химия или механическая очистка?

Выбор зависит от глубины повреждения и площади ржавчины.

Сколько времени занимает удаление ржавчины?

От нескольких часов до пары дней с учётом сушки грунта и краски.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Газпром разместит первый в этом году выпуск валютных облигаций
Поручение снизить инфляцию перестроило рынок: давление на цены растёт
Бренд отошел на второй план: этот фактор стал решающим для покупателей дорогих авто
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Сейчас читают
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Мир. Новости мира
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Садоводство, цветоводство
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Недвижимость
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Последние материалы
Кухня перестаёт быть операционной: 5 оттенков, которые оживляют интерьер
Красивый с виду, капризный на плите: этот перец чаще всего подводит при готовке
Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь
Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения
Кошка делает то, что хочет? Этот метод воспитания работает без крика и стресса
Корни задыхаются, а длина страдает: дополнительный шаг, чтобы запустить рост волос
Машины, которые экономят нервы и деньги: рейтинг самых надёжных бензиновых авто
Поручение снизить инфляцию перестроило рынок: давление на цены растёт
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Бренд отошел на второй план: этот фактор стал решающим для покупателей дорогих авто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.