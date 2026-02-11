Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Денис Крылов

Эконом проедет, бизнес — под вопросом: правила уже приняты, последствия — впереди

Авто

С 1 марта 2026 года рынок такси в России ждут заметные перемены. Вступают в силу обновлённые требования к автомобилям, которые смогут официально работать с пассажирами. Список подходящих моделей оказался неожиданно коротким и уже вызвал активное обсуждение в отрасли. Об этом сообщает Autonews.

Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01

Какие машины допустят к работе в такси

Новые правила предполагают, что разрешение на работу в рынке такси смогут получить только автомобили с высоким уровнем локализации. Речь идёт о машинах, набравших не менее 3 200 баллов по специальной шкале, которая учитывает сборку, комплектующие и участие российских производств. Изначально запуск норм планировался осенью 2025 года, однако ко второму чтению дату сдвинули на март 2026-го, одновременно смягчив отдельные требования.

Дополнительно под действие закона подпадают автомобили, выпущенные в рамках специальных инвестиционных контрактов, заключённых в период с марта 2022 по март 2025 года. Для отдельных регионов предусмотрены отсрочки: на Дальнем Востоке новые правила начнут действовать с 2028 года, а в Калининградской области — с 2030-го.

Перечень моделей, соответствующих требованиям

На данный момент перечень автомобилей, которые можно будет использовать в такси, остаётся ограниченным. В него вошли только модели, производство которых локализовано в России. Среди них сразу несколько представителей одной марки, что неудивительно с учётом объёмов отечественной сборки.

В список входят Lada Granta, Lada Vesta и Lada Aura, а также Haval Jolion, Haval F7 и F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Все эти машины уже используются в коммерческих автопарках и хорошо знакомы рынку городских перевозок.

Как изменения повлияют на рынок такси

Участники отрасли предупреждают, что новые требования могут замедлить обновление автопарков. Если сейчас автомобили в такси меняют в среднем раз в три-пять лет, то в новых условиях срок эксплуатации может вырасти в два или даже в три раза. Это повышает риски технических неисправностей и может сказаться на уровне безопасности пассажиров.

Отдельную тревогу вызывает положение самозанятых водителей. У них зачастую нет доступа к лизинговым программам и корпоративным скидкам. Без дополнительных мер поддержки такие водители могут быть вынуждены дольше использовать старые автомобили, что напрямую влияет на рост расходов и снижает экономическую эффективность работы.

Будущее бизнес- и VIP-такси

Наиболее сложная ситуация складывается в сегменте бизнес- и VIP-перевозок. Автомобилей высокого класса с российской сборкой практически нет. Если в ближайшие годы не будут одобрены проекты по локализации премиальных моделей, в том числе китайских брендов, этот сегмент рискует существенно сократиться или исчезнуть вовсе.

Сравнение локализованных автомобилей для такси

При выборе машины для работы в такси водители и компании будут учитывать несколько факторов. Lada Granta остаётся самым доступным вариантом с простым обслуживанием и недорогими запчастями. Lada Vesta и Aura предлагают больший комфорт и подходят для стандартных городских тарифов. Кроссоверы Haval Jolion и F7 ориентированы на пассажиров, которым важны простор и высокий клиренс. BAIC U5 Plus и Kaiyi E5 занимают нишу между бюджетом и комфортом, предлагая современное оснащение при локальной сборке.

Плюсы и минусы новых требований

Изменения несут как положительные, так и спорные последствия. С одной стороны, поддерживается отечественный автопром и локализованные производства. С другой — рынок сталкивается с ограниченным выбором моделей и ростом затрат.

К основным плюсам можно отнести:

  • развитие российских заводов и рабочих мест;
  • более прозрачные требования к автопаркам;
  • упрощение контроля за соответствием автомобилей.

Среди минусов эксперты называют:

  • замедление обновления машин;
  • рост расходов на покупку и обслуживание;
  • возможное повышение тарифов для пассажиров.

Советы по выбору автомобиля для такси по новым правилам

Оцените уровень локализации модели и наличие разрешения на работу.
Сравните стоимость обслуживания, запчастей и страховки.
Учитывайте предполагаемый срок эксплуатации и условия гарантии.
Выбирайте автомобиль с учётом тарифов: эконом, комфорт или бизнес.

Популярные вопросы о новых требованиях к такси

Какие автомобили можно будет использовать в такси с 2026 года?
Только модели, набравшие не менее 3 200 баллов по шкале локализации или выпущенные по СПИК в установленные сроки.

Вырастут ли цены на поездки?
Эксперты ожидают рост тарифов из-за удорожания автомобилей, лизинга и обслуживания.

Что лучше выбрать для эконом-такси?
Наиболее доступными остаются Lada Granta и Lada Vesta благодаря низкой стоимости владения.

Автор Денис Крылов
Крылов Денис Андреевич — логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
