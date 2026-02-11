Машины, которые экономят нервы и деньги: рейтинг самых надёжных бензиновых авто

Поломки, неожиданные счета за ремонт и простой в сервисе — именно этого больше всего боятся автовладельцы. Но в 2026 году появились данные, которые позволяют взглянуть на бензиновые автомобили без лишних опасений. Совместное исследование WhatCar и MotorEasy показало, какие модели почти не доставляют проблем своим владельцам. Об этом сообщает WhatCar со ссылкой на результаты ежегодного опроса.

Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Toyota GR Yaris

Как составлялся рейтинг надежности

Рейтинг основан на опросе тысяч владельцев автомобилей с бензиновыми двигателями. Учитывались реальные неисправности за последние 24 месяца, скорость устранения проблем и то, кто оплачивал ремонт — владелец или производитель. Итоговый показатель надежности выражен в процентах: чем он выше, тем реже автомобиль ломался и тем меньше хлопот доставлял.

Абсолютные лидеры: 100% без поломок

Hyundai i10 и Toyota GR Yaris

Первое место разделили сразу две модели — Hyundai i10 и Toyota GR Yaris, выпускаемые с 2020 года. Их надежность оценена в максимальные 100%.

За два года ни один из опрошенных владельцев не столкнулся с неисправностями, а значит, автомобили не потребовали внеплановых визитов в сервис и дополнительных расходов. Для городского хэтчбека и спортивной версии это особенно показательный результат.

Почти идеальные: надежность выше 99%

Toyota Aygo X

Третью строчку занял Toyota Aygo X (2021-2025 гг.) с показателем 99,7%. Лишь 3% владельцев сообщили о проблемах, которые касались исключительно кузова. Все неисправности были устранены за счет производителя.

Kia Picanto

Следом идет Kia Picanto с надежностью 98,5%. Поломки за последние два года возникли у 9% владельцев. Чаще всего проблемы затрагивали двигатель и электронику, при этом в половине случаев ремонт занимал менее одного дня. Все расходы также взял на себя производитель.

Премиум и массовый сегмент: стабильность без сюрпризов

BMW 4 Series

Купе и кабриолеты BMW 4 Series получили 98,5% надежности. Только 8% владельцев столкнулись с неисправностями, в основном по части кузова и электроники. В 40% случаев ремонт занимал не более суток, в остальных — меньше недели. Финансовая нагрузка на владельцев отсутствовала.

Volkswagen и Mazda

Volkswagen Polo и Volkswagen T-Cross показали надежность на уровне 98-98,5%, подтвердив репутацию практичных и выносливых автомобилей. Mazda CX-5 с результатом 98,4% остается одним из самых надежных кроссоверов с бензиновым мотором, даже несмотря на долгий жизненный цикл модели.

Завершает десятку Toyota и BMW

BMW 3 Series (98%) и Toyota GR86 (97,9%) замыкают список. Несмотря на более динамичный характер и ориентацию на удовольствие от вождения, эти автомобили также редко подводят владельцев.

"При покупке даже надежного автомобиля стоит заранее проверить юридическую чистоту сделки и историю обслуживания — это снижает риск неприятных сюрпризов сильнее любых рейтингов", — считает юрист по защите прав потребителей, обозреватель Pravda.ru Фёдорова Татьяна .

Популярные вопросы о надежных бензиновых авто

Значит ли 100% надежности, что машина вообще не ломается?

Нет, это означает отсутствие зафиксированных поломок у опрошенных владельцев за конкретный период.

Почему в рейтинге так много компактных моделей?

У них проще конструкция и ниже нагрузка на агрегаты, что снижает риск неисправностей.

Можно ли ориентироваться на этот рейтинг при покупке подержанного авто?

Да, но важно учитывать пробег, условия эксплуатации и сервисную историю конкретного экземпляра.