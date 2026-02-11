Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Машины, которые экономят нервы и деньги: рейтинг самых надёжных бензиновых авто

Авто

Поломки, неожиданные счета за ремонт и простой в сервисе — именно этого больше всего боятся автовладельцы. Но в 2026 году появились данные, которые позволяют взглянуть на бензиновые автомобили без лишних опасений. Совместное исследование WhatCar и MotorEasy показало, какие модели почти не доставляют проблем своим владельцам. Об этом сообщает WhatCar со ссылкой на результаты ежегодного опроса.

Toyota GR Yaris
Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Toyota GR Yaris

Как составлялся рейтинг надежности

Рейтинг основан на опросе тысяч владельцев автомобилей с бензиновыми двигателями. Учитывались реальные неисправности за последние 24 месяца, скорость устранения проблем и то, кто оплачивал ремонт — владелец или производитель. Итоговый показатель надежности выражен в процентах: чем он выше, тем реже автомобиль ломался и тем меньше хлопот доставлял.

Абсолютные лидеры: 100% без поломок

Hyundai i10 и Toyota GR Yaris

Первое место разделили сразу две модели — Hyundai i10 и Toyota GR Yaris, выпускаемые с 2020 года. Их надежность оценена в максимальные 100%.

За два года ни один из опрошенных владельцев не столкнулся с неисправностями, а значит, автомобили не потребовали внеплановых визитов в сервис и дополнительных расходов. Для городского хэтчбека и спортивной версии это особенно показательный результат.

Почти идеальные: надежность выше 99%

Toyota Aygo X

Третью строчку занял Toyota Aygo X (2021-2025 гг.) с показателем 99,7%. Лишь 3% владельцев сообщили о проблемах, которые касались исключительно кузова. Все неисправности были устранены за счет производителя.

Kia Picanto

Следом идет Kia Picanto с надежностью 98,5%. Поломки за последние два года возникли у 9% владельцев. Чаще всего проблемы затрагивали двигатель и электронику, при этом в половине случаев ремонт занимал менее одного дня. Все расходы также взял на себя производитель.

Премиум и массовый сегмент: стабильность без сюрпризов

BMW 4 Series

Купе и кабриолеты BMW 4 Series получили 98,5% надежности. Только 8% владельцев столкнулись с неисправностями, в основном по части кузова и электроники. В 40% случаев ремонт занимал не более суток, в остальных — меньше недели. Финансовая нагрузка на владельцев отсутствовала.

Volkswagen и Mazda

Volkswagen Polo и Volkswagen T-Cross показали надежность на уровне 98-98,5%, подтвердив репутацию практичных и выносливых автомобилей. Mazda CX-5 с результатом 98,4% остается одним из самых надежных кроссоверов с бензиновым мотором, даже несмотря на долгий жизненный цикл модели.

Завершает десятку Toyota и BMW

BMW 3 Series (98%) и Toyota GR86 (97,9%) замыкают список. Несмотря на более динамичный характер и ориентацию на удовольствие от вождения, эти автомобили также редко подводят владельцев.

"При покупке даже надежного автомобиля стоит заранее проверить юридическую чистоту сделки и историю обслуживания — это снижает риск неприятных сюрпризов сильнее любых рейтингов", — считает юрист по защите прав потребителей, обозреватель Pravda.ru Фёдорова Татьяна .

Популярные вопросы о надежных бензиновых авто

Значит ли 100% надежности, что машина вообще не ломается?

Нет, это означает отсутствие зафиксированных поломок у опрошенных владельцев за конкретный период.

Почему в рейтинге так много компактных моделей?

У них проще конструкция и ниже нагрузка на агрегаты, что снижает риск неисправностей.

Можно ли ориентироваться на этот рейтинг при покупке подержанного авто?

Да, но важно учитывать пробег, условия эксплуатации и сервисную историю конкретного экземпляра.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы рейтинг автомобили
Новости Все >
Поручение снизить инфляцию перестроило рынок: давление на цены растёт
Бренд отошел на второй план: этот фактор стал решающим для покупателей дорогих авто
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Сейчас читают
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Авто
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Садоводство, цветоводство
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Недвижимость
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Советский Союз раскопал ворота в ад: что на самом деле нашли на глубине 12 км
Весной посадите — осенью будете в шоке: эти сорта капусты называют золотым запасом
Обувь, что сделает вас звездой улицы: даже базовые вещи выглядят с ней как тренд сезона
Лепят дома, а вкус как у праздничного блюда: домашние пельмени с тем самым вкусом
Тренд сезона для брюнеток: естественный оттенок, который молодит и смягчает образ
Цветочный салют без перерывов: многолетники взрывают клумбу красками до осени
Легенда всплыла из глубины: находка заставила усомниться во всём, что знали о маяке
Это заявка на модный скандал: тренды весны-2026 переписывают глянец и правила стиля
Не смыли вовремя — готовьтесь к ремонту: мелочь, которая съедает блеск машины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.