Сломанный рычаг всё изменил: один случай на гонке подарил миру автомобильный руль

Кто и когда изобрел колесо — неизвестно. А вот у создателя автомобильного руля есть вполне конкретный автор — Альфред Вашерон.

Фото: 1954 Kaiser Darrin by Greg Gjerdinge, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Изобретение руля

Случай, изменивший способ поворота

Идея управления повозкой, меняя направление передних колес, стара как мир. Но до появления самоходных экипажей чаще всего полагались на "сообразительность" лошадей. Первые паровые телеги управлялись примитивным рычагом, напоминающим румпель лодки. Это было неудобно и требовало значительных усилий.

Поворотный момент, в прямом смысле слова, случился в 1894 году. Инженер Альфред Вашерон принял участие в гонке Париж-Руан на автомобиле Panhard. По легенде, на сложном повороте его рычаг управления сломался. Решив проблему на месте, находчивый француз, возможно, вдохновившись штурвалом корабля, установил вместо рычага… велосипедный руль!

Это решение оказалось гениально простым: оно давало большое плечо для приложения усилия и более точный контроль. Хотя авторство именно Вашерона оспаривается, его история прекрасно иллюстрирует, как необходимость и смекалка рождают революционные изобретения.

Эволюция формы — от круга к комфорту

Как только руль закрепился в автомобиле, началась его эволюция в сторону удобства водителя. Ранние "баранки" были огромными и вертикальными. Первой ступенью стало понимание, что руль нужно наклонять. Но истинная эргономическая революция развернулась в середине XX века, когда инженеры начали бороться за каждый миллиметр комфорта.

Еще до этого, на заре автомобильной эры, появился любопытный гибрид — руль "Банджо". Его устанавливали на ранние модели как улучшенную опцию. Свое название он получил за характерные спицы, собранные из нескольких проволок, напоминавшие струны одноименного музыкального инструмента. Спицы работали как буфер, гася вибрацию от тряских дорог и сберегая кисти рук водителя. Простой, остроумный способ повысить комфорт.

Совершенствование продолжается

Главный прорыв ждал "автолюбительское человечество" в 60-х. Инженер Эдвард Лобделл подарил миру регулируемый по наклону руль. В 1963 году эта опция, основанная на храповом механизме под ободом, дебютировала на моделях General Motors. Водитель мог одним движением зафиксировать руль в одной из семи позиций по дуге, найдя идеальное положение для своих рук. А в 1965-м GM пошла дальше, представив для Cadillac телескопическую регулировку, позволявшую двигать руль на себя и от себя в диапазоне трех дюймов.

Дизайнеры с интересом смотрели на один из главных элементов авто и начали эксперименты с его формой. В 50-60-е годы ХХ века фантазия создателей новых автомобильных интерьеров буквально "зашкаливала":

Спицы. Из трех они превратились в две, став стильным элементом (как у "Волги" ГАЗ-21).

Форма. Появились рули с вырезами в нижней части, "бананы", и даже квадратные (подрезанные снизу в моде и сегодня) или овальные концепты — всё ради удобства посадки или просто ради эпатажа.

Материалы. Дерево, пластик, кожаную оплетку сменили легкие полимеры и тактильно приятные материалы с подогревом.

Интересный факт: в 1956 году компания Ford представила убирающийся руль как опцию на моделях Lincoln, заботясь о безопасности… и модном выходе из машины. Уже в 1961-м модель "Форд Тандебёд" получила откидывающуюся "баранку", которую можно было смещать вправо при переводе КПП в нейтральное положение.

Изначально опция всем понравилась и Ford начал было использовать ее массово. Но тут вмешалось государство: в 1968-м законодатели пересмотрели законы о безопасности и запретили ставить на авто откидывающуюся "баранку". Так что просуществовала она всего 6 лет.

Центр притяжения: от кнопки гудка до умного хаба

В 1910-м Оливер Лукас догадался установить на руль электрическую "бибикалку" вместо воздушного клаксона. Но только к 1970-м появилась система Rim Blow, суть которой — получение сигнала при нажатии на любую часть обода. Постепенно прогресс начал "наращивать" на руль функции. Сначала на специальном рычажке под рулем появился поворотник, затем -рычаг стеклоочистителей. Но настоящая революция началась, когда к водителю "переехал" подрулевой переключатель АКПП (в 50-х), а потом и круиз-контроль.

Сегодня руль — это командный центр. На нём располагаются:

кнопки управления мультимедиа и голосовой связью;

элементы контроля адаптивного круиз-контроля и систем помощи в движении по полосе;

датчики, отслеживающие хват водителя для систем автономного вождения;

мини-экраны, как в новых моделях Tesla или Ferrari.

В 1972-м в баранку втиснули подушку безопасности. В эти же годы стали применять блокировочную систему, когда руль заклинивается при вытаскивании ключа зажигания из замка. Юмористический парадокс: чем "умнее" становится машина, тем больше кнопок на руле, хотя их цель — меньше отвлекать водителя. Порочный, но очень удобный круг.

Взгляд в будущее: а нужно ли колесо?

История руля — это история делегирования полномочий. Сначала мы избавились от физических усилий благодаря гидроусилителю, затем — от части рутинных действий благодаря электронике.

Что дальше? В эпоху автономных автомобилей классический руль, вероятно, изменится до неузнаваемости. Концепт-кары уже демонстрируют:

выдвижные рули, которые убираются в панель при включении автопилота;

джойстики и штурвалы самолетного типа для более точного контроля в "ручном" режиме;

сенсорные панели с тактильной отдачей, имитирующие ощущение поворота.

Но, возможно, главное изменение будет философским. Рулевое колесо из инструмента постоянного контроля превратится в опцию — символ удовольствия от вождения, которое водитель сможет выбирать по настроению.

И тогда история штурвала, родившегося из сломанного рычага, сделает новый виток, вернув человеку право просто наслаждаться дорогой, когда он этого захочет.