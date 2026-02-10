Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Подработка под запретом: в регионах такси могут схлопнуться после новых требований

Авто

Рынок такси в России оказался на пороге масштабных перемен, которые могут затронуть сотни тысяч водителей и миллионы пассажиров. Закон о локализации задумывался как инструмент поддержки отечественной сборки, однако его практическая реализация вызывает вопросы. Об этом рассуждает Петр Шкуматов, анализируя последствия новых требований для отрасли.

Шашечки такси ночью
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашечки такси ночью

Разный рынок — разные последствия

Идея направить спрос такси на автомобили российской сборки выглядит логичной: ежегодно отрасль потребляет десятки тысяч машин. Но структура рынка в столицах и регионах принципиально отличается. Если в крупных городах доминируют таксопарки и арендные схемы, то в субъектах федерации перевозки зачастую держатся на частных водителях, для которых это лишь способ дополнительного заработка.

По оценкам участников рынка, в отдельных регионах доля таких подработчиков достигает 80%. Для них покупка нового автомобиля "специально для такси" означает вхождение в кредит или лизинг с неопределённой окупаемостью. Большинство, как считают эксперты, в таких условиях просто откажется от работы в легальном сегменте.

Пассажир между ценой и ожиданием

Для клиента важнее всего своевременная подача машины и адекватная стоимость поездки. Происхождение VIN или формальные параметры локализации остаются второстепенными, пока сохраняются безопасность и доступность сервиса. Но при сокращении числа легальных автомобилей неизбежно растут тарифы и увеличивается время ожидания.

В такой ситуации часть спроса может перетекать в неформальные каналы. Перевозки "по заказу" уже активно существуют в мессенджерах и локальных онлайн-сообществах, где водители и пассажиры взаимодействуют без платформ и официальных реестров. Чем уже становится легальный сегмент, тем привлекательнее выглядят подобные схемы.

Квоты и риски серых схем

Предусмотренная квота на автомобили, не полностью соответствующие требованиям локализации, способна смягчить удар по рынку. Она фактически признаёт, что личные машины — основа предложения во многих регионах. Однако сама логика ограничений создаёт конкуренцию за место в реестре.

Когда количество допустимых машин ограничено, появляются стимулы для обходных механизмов. Это может привести к росту посреднических услуг и неформальных договорённостей, что снижает прозрачность отрасли.

Лизинговая ловушка

Отдельная проблема связана с лизинговыми автомобилями, которых на рынке насчитывается около 100 тысяч. После завершения выплат такие машины переходят в собственность водителей или парков. Но если при перерегистрации автомобиль не соответствует новым требованиям локализации, доступ к реестру может быть закрыт.

В результате технически исправный и экономически оправданный транспорт оказывается вне легального поля. Это создаёт дополнительные риски как для водителей, так и для сервисов заказа.

Возможный компромисс

Эксперты видят более гибкий подход в допуске к работе автомобилей с российским VIN без дополнительных балльных требований локализации. Также предлагается сохранить регистрацию для машин, уже внесённых в реестр, даже при смене собственника или окончании лизинга.

В противном случае рынок может столкнуться с оттоком водителей и ростом серых перевозок. Если легальный сегмент станет слишком дорогим и сложным, спрос неизбежно сместится туда, где правила мягче, сообщает "За рулем".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
