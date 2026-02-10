Подработка под запретом: в регионах такси могут схлопнуться после новых требований

Рынок такси в России оказался на пороге масштабных перемен, которые могут затронуть сотни тысяч водителей и миллионы пассажиров. Закон о локализации задумывался как инструмент поддержки отечественной сборки, однако его практическая реализация вызывает вопросы. Об этом рассуждает Петр Шкуматов, анализируя последствия новых требований для отрасли.
Идея направить спрос такси на автомобили российской сборки выглядит логичной: ежегодно отрасль потребляет десятки тысяч машин. Но структура рынка в столицах и регионах принципиально отличается. Если в крупных городах доминируют таксопарки и арендные схемы, то в субъектах федерации перевозки зачастую держатся на частных водителях, для которых это лишь способ дополнительного заработка.
По оценкам участников рынка, в отдельных регионах доля таких подработчиков достигает 80%. Для них покупка нового автомобиля "специально для такси" означает вхождение в кредит или лизинг с неопределённой окупаемостью. Большинство, как считают эксперты, в таких условиях просто откажется от работы в легальном сегменте.
Для клиента важнее всего своевременная подача машины и адекватная стоимость поездки. Происхождение VIN или формальные параметры локализации остаются второстепенными, пока сохраняются безопасность и доступность сервиса. Но при сокращении числа легальных автомобилей неизбежно растут тарифы и увеличивается время ожидания.
В такой ситуации часть спроса может перетекать в неформальные каналы. Перевозки "по заказу" уже активно существуют в мессенджерах и локальных онлайн-сообществах, где водители и пассажиры взаимодействуют без платформ и официальных реестров. Чем уже становится легальный сегмент, тем привлекательнее выглядят подобные схемы.
Предусмотренная квота на автомобили, не полностью соответствующие требованиям локализации, способна смягчить удар по рынку. Она фактически признаёт, что личные машины — основа предложения во многих регионах. Однако сама логика ограничений создаёт конкуренцию за место в реестре.
Когда количество допустимых машин ограничено, появляются стимулы для обходных механизмов. Это может привести к росту посреднических услуг и неформальных договорённостей, что снижает прозрачность отрасли.
Отдельная проблема связана с лизинговыми автомобилями, которых на рынке насчитывается около 100 тысяч. После завершения выплат такие машины переходят в собственность водителей или парков. Но если при перерегистрации автомобиль не соответствует новым требованиям локализации, доступ к реестру может быть закрыт.
В результате технически исправный и экономически оправданный транспорт оказывается вне легального поля. Это создаёт дополнительные риски как для водителей, так и для сервисов заказа.
Эксперты видят более гибкий подход в допуске к работе автомобилей с российским VIN без дополнительных балльных требований локализации. Также предлагается сохранить регистрацию для машин, уже внесённых в реестр, даже при смене собственника или окончании лизинга.
В противном случае рынок может столкнуться с оттоком водителей и ростом серых перевозок. Если легальный сегмент станет слишком дорогим и сложным, спрос неизбежно сместится туда, где правила мягче, сообщает "За рулем".
