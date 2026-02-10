Списали, вычеркнули, похоронили: в 2026-м девять машин перестанут существовать навсегда

В 2026 году автопром переживает заметный пересмотр линейки: на мировом рынке готовятся к уходу модели, которые ещё недавно считались перспективными. Эти перемены могут повлиять и на российских покупателей: изменения затронут не только доступность машин, но и сервис, стоимость владения и ликвидность на вторичном рынке.
Производители всё чаще корректируют стратегию, переключаясь на электрификацию и новые платформы. Это означает, что автомобили, не прошедшие испытание спросом или устаревшие технологически, уступают место современным разработкам. Наиболее заметные исчезновения в 2026 году касаются как премиальных кроссоверов, так и гибридных версий популярных моделей. Для покупателей это становится сигналом заранее оценивать перспективы сервиса, возможность поставки деталей и предполагаемую стоимость перепродажи на горизонте нескольких лет.
"Сокращение модельного ряда отражает не только технологический переход, но и попытку унифицировать обслуживание, что меняет экономику владения для многих категорий водителей", — считает специалист по детейлингу, обозреватель Pravda. ru Максим Терехов.
Сразу несколько компаний объявили о выводе машин из ассортимента. Премиальный кроссовер Acura RDX завершает производство: бренд готовит гибридного преемника, но его появление затянется. Минивэн Chrysler Pacifica Hybrid также уступает место обновлённой линейке. На рынке не удержался Dodge Hornet — низкий спрос не позволил модели закрепиться. Гибридные версии Jeep Grand Cherokee 4xe и Jeep Wrangler 4xe уходят вслед за крупными отзывами. Электрокар Karma Revero будет заменён новым Gyesera, а спортивное купе Lexus LC исчезает из-за ограниченного спроса. Существенные изменения коснутся и ассортимента Tesla: прекращается выпуск одной из версий Model S, а ближе к концу года прекращается производство Model X.
Уход моделей отражает глобальный тренд ускоренной модернизации автопарка. Владельцам и тем, кто рассматривает покупку подержанных машин, важно учитывать факторы обслуживания, наличие комплектующих и динамику цен на вторичном рынке. Некоторые модели могут стать редкостью, другие — потерять ликвидность быстрее, чем предполагалось. С другой стороны, обновление линейки открывает доступ к более экономичным и технологичным автомобилям, которые постепенно формируют новый стандарт комфорта и безопасности. Именно поэтому на рынке вторичного сегмента могут произойти дополнительные изменения, сообщает 110km.
Производители всё чаще выбирают обновление линейки по нескольким причинам.
"Процесс обновления модельного ряда часто связан с перераспределением инвестиций, и это влияет на стоимость ремонта тех машин, которые уходят с рынка", — считает автоэлектрик, обозреватель Pravda. ru Кирилл Семёнов.
