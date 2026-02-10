Списали, вычеркнули, похоронили: в 2026-м девять машин перестанут существовать навсегда

В 2026 году автопром переживает заметный пересмотр линейки: на мировом рынке готовятся к уходу модели, которые ещё недавно считались перспективными. Эти перемены могут повлиять и на российских покупателей: изменения затронут не только доступность машин, но и сервис, стоимость владения и ликвидность на вторичном рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Autoviva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Acura RDX

Почему знакомые модели уходят с рынка

Производители всё чаще корректируют стратегию, переключаясь на электрификацию и новые платформы. Это означает, что автомобили, не прошедшие испытание спросом или устаревшие технологически, уступают место современным разработкам. Наиболее заметные исчезновения в 2026 году касаются как премиальных кроссоверов, так и гибридных версий популярных моделей. Для покупателей это становится сигналом заранее оценивать перспективы сервиса, возможность поставки деталей и предполагаемую стоимость перепродажи на горизонте нескольких лет.

"Сокращение модельного ряда отражает не только технологический переход, но и попытку унифицировать обслуживание, что меняет экономику владения для многих категорий водителей", — считает специалист по детейлингу, обозреватель Pravda. ru Максим Терехов.

Какие модели покинут автосалоны в 2026 году

Сразу несколько компаний объявили о выводе машин из ассортимента. Премиальный кроссовер Acura RDX завершает производство: бренд готовит гибридного преемника, но его появление затянется. Минивэн Chrysler Pacifica Hybrid также уступает место обновлённой линейке. На рынке не удержался Dodge Hornet — низкий спрос не позволил модели закрепиться. Гибридные версии Jeep Grand Cherokee 4xe и Jeep Wrangler 4xe уходят вслед за крупными отзывами. Электрокар Karma Revero будет заменён новым Gyesera, а спортивное купе Lexus LC исчезает из-за ограниченного спроса. Существенные изменения коснутся и ассортимента Tesla: прекращается выпуск одной из версий Model S, а ближе к концу года прекращается производство Model X.

Что это означает для российских автомобилистов

Уход моделей отражает глобальный тренд ускоренной модернизации автопарка. Владельцам и тем, кто рассматривает покупку подержанных машин, важно учитывать факторы обслуживания, наличие комплектующих и динамику цен на вторичном рынке. Некоторые модели могут стать редкостью, другие — потерять ликвидность быстрее, чем предполагалось. С другой стороны, обновление линейки открывает доступ к более экономичным и технологичным автомобилям, которые постепенно формируют новый стандарт комфорта и безопасности. Именно поэтому на рынке вторичного сегмента могут произойти дополнительные изменения, сообщает 110km.

Почему старые модели уступают место новым

Производители всё чаще выбирают обновление линейки по нескольким причинам.

Рост популярности электромобилей и гибридов стимулирует отказ от машин старого технического формата.

Ужесточение экологических стандартов делает выпуск отдельных моделей нерентабельным.

Низкие продажи ускоряют вывод автомобилей, которые не находят стабильный спрос.

Появление новых платформ упрощает унификацию деталей и снижает себестоимость производства.

"Процесс обновления модельного ряда часто связан с перераспределением инвестиций, и это влияет на стоимость ремонта тех машин, которые уходят с рынка", — считает автоэлектрик, обозреватель Pravda. ru Кирилл Семёнов.

Популярные вопросы

Стоит ли покупать автомобиль, который скоро снимут с производства

Можно, если цена привлекательна и есть уверенность в доступности сервисов, но нужно учитывать будущую ликвидность.

Почему бренды сокращают линейку

Главные причины — электрификация, оптимизация расходов и снижение интереса к отдельным моделям.

Что лучше выбрать в 2026 году — ДВС, гибрид или электромобиль

Всё зависит от региона эксплуатации, пробега и инфраструктуры: гибриды остаются универсальным компромиссом, электрокары — выбор для городских владельцев.