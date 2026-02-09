Скрытая угроза под рулём: владельцы авто остаются в зоне риска из-за этой детали

Во всем мире, включая Россию и страны Европы, вновь обострилась одна из самых масштабных проблем безопасности в истории автопрома. Речь идет о дефектных подушках безопасности Takata, которые до сих пор установлены на миллионах автомобилей и продолжают представлять реальную угрозу жизни водителей и пассажиров. Несмотря на годы отзывных кампаний, риск остается актуальным, а меры со стороны производителей становятся все жестче.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомеханик работает в сервисе

Проблема Takata до сих пор не закрыта

История с подушками безопасности Takata считается беспрецедентной по масштабам. Речь идет не о единичном дефекте, а о системной проблеме, затронувшей десятки автоконцернов и миллионы автомобилей по всему миру. Даже спустя годы после банкротства японской компании Takata, последствия ее решений продолжают влиять на безопасность дорожного движения.

Какие автомобили находятся в зоне риска

Под отзыв в первую очередь попадают автомобили, выпущенные в период с начала 2000-х годов примерно до 2015 года. Наибольшую опасность представляют машины 2002-2010 годов выпуска, так как именно у них дефектные модули подвергались воздействию времени, жары и влаги максимально долго.

При этом риск сохраняется и у более поздних моделей. Некоторые автопроизводители использовали складские запасы подушек Takata и после 2011-2012 годов, что расширяет перечень потенциально опасных автомобилей.

В чем заключается техническая опасность

Проблема кроется в конструкции газогенератора подушки безопасности. В нем используется пропеллент на основе нитрата аммония — вещества, крайне чувствительного к перепадам температуры и влажности. Со временем его структура деградирует.

В момент аварии это может привести не к штатному раскрытию подушки, а к разрушению металлического корпуса газогенератора с разлетом осколков по салону. Именно этот фактор регуляторы считают прямой угрозой жизни.

"С точки зрения безопасности дорожного движения такой дефект опаснее отказа системы, потому что создает дополнительный травмирующий фактор", — отмечает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda. ru Андрей Викторович Киселёв.

Ситуация для владельцев и меры stop-drive

В ряде случаев производители вводят жесткое требование временно отказаться от эксплуатации автомобиля до замены подушки безопасности. Мера stop-drive применяется редко и только при признании риска критическим.

Замена выполняется бесплатно, вне зависимости от возраста автомобиля и пробега. Производители подчеркивают, что речь идет не о рекомендации, а о необходимости.

Почему нельзя откладывать проверку

Некоторые владельцы полагают, что редкая эксплуатация снижает вероятность проблемы. Однако дефект проявляется одномоментно — в момент ДТП, когда система безопасности должна защищать, а не угрожать.

"С правовой точки зрения игнорирование предписания об отзыве может осложнить вопросы страховых выплат после аварии", — считает юрист по ДТП и возмещению ущерба, обозреватель Pravda. ru Олег Николаевич Зорин.

Что должен сделать водитель

Проверка VIN-номера на сайте производителя или у официального дилера занимает считаные минуты. При наличии активной отзывной кампании сервисный центр самостоятельно организует замену компонентов без финансовых затрат для владельца.

Своевременное устранение дефекта — это не формальность, а вопрос личной безопасности водителя и пассажиров.