Стиль Вуди в автомобилях: как дефицит превратился в стиль и культ на протяжении десятилетий

В сознании обычного человека, не обремененного глубокими знаниями истории автомобилестроения, деревянная машина ассоциируется с недостатком и дороговизной стали в далекие времена. Дерево было дешевле, поэтому его и применяли при строительстве грузовиков, легковушек. Вроде бы, все логично.

Фото: Own work by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дерево в автомобилях

Действительно, в первые десятилетия XX века кузовостроение было тесно связано с каретными мастерскими, где главным материалом было дерево. Стальной лист и технологии его глубокой штамповки для кузовных панелей авто были дороги и сложны.

Использование дерева в первых авто

Генри Форд, гений массового производства, прекрасно понимал, как можно удешевить свою продукцию и не перескакивать резко от традиционных привычек к новым. Его знаменитый Ford T (1910-е годы) предлагался и в варианте "деревянного" универсала (depot hack). Каркас из ясеня или дуба обшивался недорогой сталью или даже кожей.

Такое решение позволяло быстро и дешево создавать просторные кузова для коммерческих нужд — например, для развоза товаров или пассажиров от железнодорожных станций (отсюда и название "depot hack" — "извозчик со станции").

Историк автомобильной промышленности Дэвид Льюис в своей работе "Общественный транспорт и американский город" отмечает, что деревянные кузова для универсалов и пикапов были на 20-30% дешевле в производстве, чем цельнометаллические, что было критически важно для фермеров и малого бизнеса.

Кстати (об этом подробнее чуть позже), так в США зародился феномен "Вуди" (Woody) — автомобиля с деревянными кузовными элементами, который из суровой необходимости превратился в культовый символ. Легковушка с элементами из дерева считалось особым шиком. Но это в Америке, а как обстояло дело с "деревянными" машинами в СССР да и многих других странах?

Советская реальность: от дефицита к находчивости

В СССР применение древесины в автомобилестроении никак не было связано со стилистическими "изысканиями". Это вынужденная мера, обусловленная нехваткой металла и ориентацией промышленности на оборонные задачи. Деревянные элементы применяются в грузовиках и автобусах в качестве материала для каркасов кузова, пола и сидений, поскольку древесину можно обрабатывать на местных предприятиях без сложного оборудования.

В последующие годы при выпуске некоторых опытных и малосерийных кузовов деревянные каркасы обшивали металлом, сочетая традиционные столярные технологии с машиностроением. Для автолюбителей того времени дерево было не роскошью, а доступным способом "доделать" машину своими руками — от самодельных грузопассажирских кузовов до деревянных будок на шасси ГАЗ и ЗиС.

Особую роль дерево играло в любительских переделках: колхозные умельцы и гаражные мастера строили кузова для особых задач, используя сосну, березу и дуб, потому что достать металл было сложнее, чем доски и фанеру. В таких машинах "интерьером" часто становились лакированные панели, лавки и багажные полки, больше напоминавшие деревенский дом, нежели авто, сошедшее с заводского конвейера.

Для современного автолюбителя это выглядит почти как народная версия американского стиля "Вуди". Только вместо глянцевого универсала — суровый советский "самопал", но идея та же: придать машине функциональность и характер с помощью древесины.

Ирония истории в том, что в океане дерево было символом достатка, а в СССР — нехватки ресурсов, хотя визуально деревянный автомобиль и там, и там мог выглядеть довольно удачно.

Что значит для американцев стиль Woody?

К 1920-1930‑м годам дерево из "простого материала" превратилось в модный штрих: универсалы с боковинами стали символом достатка и "правильного" стиля жизни. Характерный пример — Ford Model 48 V‑8 1935 года: дорогой "комби" с обзорным кузовом предлагался ограниченным тиражом, подчёркивая статус владельца. Общие достоинства авто с деревянными элементами:

уникальный внешний вид;

возможность мелкосерийного "полуручного" производства;

ассоциации с загородной жизнью и активным отдыхом.

Генри Форду настолько понравилась идея, что компания выкупила тысячи акров леса в Мичигане, чтобы контролировать заготовку клёна, березы и махагона для своих "вуди"‑вагонов.

Chrysler Town & Country: экзотический "бочонок" из дерева

Одной из самых ярких страниц стиля стала линейка Chrysler Town & Country, представленная в 1941 году: стальной несущий кузов с роскошными деревянными панелями. Для знаменитого "Barrelback" использовали каркас из белого ясеня и панели из гондурасского махагона, заготовленные на специализированном предприятии и подогнутые вручную на заводе в Детройте.

Транспортное средство выглядело как сочетание яхты и семейной машины: кожаный салон, деревянные двери, сложные задние "створки", делавшие ее одновременно практичной и подчёркнуто "курортной".

Трудности ухода: юмор и реальность

Романтика начиналась в салоне, а заканчивалась в гараже: производители честно предупреждали, что древесину необходимо регулярно лакировать и беречь от влаги. Chrysler, например, постепенно обновляет лак на панелях Town & Country в течение шести месяцев — проблема, большинство владельцев воспринимают скорее как шутку, чем нормативные стандарты.

Автовладельцы любили повторять: "Купил Вуди — купи и мастерскую по мебели", ведь трещины, потемнение и гниль подкрадывались гораздо быстрее, чем ржавчина к обычному кузову.

За эффектной внешностью скрывались непростые будни владельца. Дерево — материал капризный. Оно рассыхается, трескается на солнце, гниет от влаги и требует постоянного, почти монашеского ухода. Регулярная лакировка, шлифовка, подтяжка креплений — реальная цена за обладание таким автомобилем.

В одном из интервью для журнала "Hemmings Motor News" старый мастер-реставратор пошутил: "Владеть "Вуди" — все равно что жениться на принцессе. Красиво, престижно, но спать приходится с одним открытым глазом, охраняя сокровище от дождя и жучков".

Кроме того, деревянный кузов со временем начинал скрипеть, создавая свою уникальную, но не всегда желанную "симфонию" на ходу.

Дерево в эпоху карбона и алюминия

Казалось бы, с появлением несущих кузовов и пластмасс древесина должна была навсегда уйти из автопрома. Но нет! Она вернулось, но уже в ином качестве — как эксклюзивный дизайнерский элемент, подчеркивающий роскошь и экологичность.

Современные "наследники" стиля — это, например, роскошные универсалы Ferrari FF или Lamborghini Espada с отделкой салона ценными породами. Citroën в своей концепт-карене "La Maison" пошел дальше, использовав дерево для обшивки части дверей. А некоторые тюнинг-ателье, как итальянская Carrozzeria Touring Superleggera, продолжают создавать штучные автомобили с применением деревянных рамных технологий.

Культ "Вуди" сегодня

Сегодня автомобили в стиле "Вуди" — объект страстного коллекционирования. Клубы любителей по всему миру, специальные выставки и ралли (например, знаменитое "Pebble Beach Concours d'Elegance") хранят память об этой удивительной странице автопрома. Реставрация такого авто считается высшим пилотажем.

Интересно, что, согласно исследованию аукционного дома "RM Sotheby's", хорошо отреставрированные "Вуди" 1940-х годов могут стоить сотни тысяч долларов, представляя собой выгодную инвестицию. Это настоящие символы эпохи, где каждый винтик и деревянная планка хранят тепло человеческих рук и дух приключений.

Для истинного автолюбителя прокатиться на отполированном до зеркального блеска "Вуди" — все равно, что совершить путешествие во времени, услышав в скрипе дерева на кочках эхо тех самых, давно ушедших лет.