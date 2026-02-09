Россияне массово пересели на другой бренд: новичок выбил Haval из топа продаж

На российском рынке SUV произошла неожиданная рокировка. Лидер прошлых месяцев уступил первую строчку новой модели, которая всего за неделю обошла ближайших конкурентов по числу регистраций. Самым продаваемым кроссовером в России на шестой неделе 2026 года стал Tenet T7.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Китайский автомобиль Haval Jolion

Новый лидер сегмента SUV

С 2 по 8 февраля 2026 года локализованный кроссовер Tenet T7 разошёлся тиражом 1133 экземпляра. Модель представляет собой версию Chery Tiggo 7L калужской сборки и уже второй раз с момента старта продаж выходит на первое место по недельным продажам.

На вторую позицию опустился Haval Jolion, который выбрали 1096 покупателей. Третью строчку занял ещё один представитель бренда — Tenet T4 с результатом 874 проданных автомобиля.

"Когда модель дважды выходит в лидеры за короткий период, это уже не случайный всплеск, а признак сформированного спроса. Покупатель голосует рублём за понятное сочетание цены, оснащения и локализации", — отмечает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Логинов.

Кто вошёл в ТОП-10

Помимо лидеров, в десятку самых популярных кроссоверов и внедорожников недели вошли:

Belgee X50.

LADA Niva Travel.

Mazda CX-5.

LADA Niva Legend.

Haval M6.

Geely Monjaro.

Haval F7.

Объёмы их продаж за отчётную неделю составили от 370 до 840 автомобилей.

Интерес к локализованным моделям усиливается на фоне общего оживления сегмента — ранее рынок уже демонстрировал схожую динамику, когда новый бренд ворвался в топ и сразу занял две позиции.

Почему Tenet T7 набирает популярность

Модель стартовала на рынке в августе прошлого года и уже успела дважды выйти в лидеры сегмента. Сегодня T7 предлагается в переднеприводных и полноприводных версиях, что расширяет аудиторию — от городских водителей до тех, кто ищет более универсальный вариант для трассы и лёгкого бездорожья.

Стоимость кроссовера варьируется от 2 735 000 до 3 140 000 рублей в зависимости от комплектации и года выпуска. Наличие автомобилей 2025 и 2026 годов производства позволяет дилерам поддерживать стабильное предложение.

"Фактор цены в сегменте SUV остаётся ключевым. При сопоставимых характеристиках покупатель выбирает ту модель, где соотношение ежемесячного платежа и оснащения выглядит наиболее рациональным", — считает финансовый аналитик, обозреватель Pravda. ru Никита Андреевич Волков.

Дополнительное внимание к модели связано и с общим трендом роста интереса к кроссоверам — подобную динамику фиксировали и в материале о том, как покупатели штурмуют автосалоны, реагируя на изменение цен и доступности, сообщает "Автоновости дня".

Сравнение: Tenet T7 и Haval Jolion

Покупатели чаще всего выбирают между этими моделями, поскольку они близки по классу и цене.

Производство: обе модели локализованы в России.

Привод: T7 предлагает как передний, так и полный привод, что расширяет выбор.

Продажи: по итогам шестой недели T7 опередил Jolion на 37 автомобилей.

Позиционирование: T7 делает ставку на обновлённый дизайн и расширенную комплектацию.

Советы по выбору кроссовера в 2026 году

Сравните комплектации и доступные системы безопасности.

Оцените потребности в полном приводе с учётом климата региона.

Уточните наличие автомобилей у дилеров и сроки поставки.

Изучите условия гарантии и сервисного обслуживания.

Популярные вопросы о лидере продаж SUV

Сколько стоит Tenet T7 в 2026 году

Цены варьируются от 2,7 до 3,14 млн рублей в зависимости от версии.

Есть ли полный привод

Да, модель доступна как с передним, так и с полным приводом.

Это временный всплеск или новый тренд

Учитывая повторный выход в лидеры, спрос на модель демонстрирует устойчивость.