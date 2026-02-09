Вторичка превращается в минное поле: даже законная сделка может стоить вам автомобиля

Покупка автомобиля с пробегом всё чаще напоминает игру на выбывание. Даже формально "чистая" сделка способна обернуться потерей и машины, и денег. Эксперты предупреждают: вторичный авторынок сегодня защищён слабее, чем рынок недвижимости.
Скрученный пробег, залог, "двойной" ПТС — к этим угрозам рынок давно привык. Однако в 2025 году появилась новая практика: продавец может оспорить сделку, заявив, что действовал под влиянием мошенников и не осознавал своих действий.
Юристы указывают, что подобные споры нередко строятся на статье 178 ГК РФ — о существенном заблуждении при заключении сделки. Если суд признаёт доводы убедительными, договор купли-продажи аннулируется. Автомобиль возвращается прежнему владельцу, а покупатель получает лишь право требовать деньги обратно — зачастую с сомнительными перспективами.
"В нашем случае человек, который проверил автомобиль, оформил договор и заплатил деньги, фактически рискует потерять все", — отмечает адвокат Павел Емельянов.
По его словам, даже добросовестный покупатель несёт риски недобросовестности продавца, а судебная практика не всегда становится на сторону того, кто оплатил машину.
"В подобных ситуациях ключевым становится вопрос доказательств: кто, при каких обстоятельствах и на каких условиях заключал договор. Если продавец заявляет о заблуждении или давлении, суд будет оценивать совокупность факторов, а не только сам факт передачи денег", — считает юрист по ДТП и возмещению ущерба, обозреватель Pravda. ru Олег Николаевич Зорин.
В отличие от недвижимости, сделки с автомобилями регулируются проще и быстрее, но защита прав покупателя при этом слабее. После подписания договора и передачи средств формально всё выглядит законно, однако последующие судебные разбирательства могут изменить ситуацию.
Эксперты советуют максимально документировать процесс: фиксировать передачу денег, сохранять переписку, оперативно ставить автомобиль на учёт в ГИБДД. Дополнительные риски нередко проявляются и на этапе технической проверки, особенно если речь идёт о машинах с неоднозначной историей — об этом свидетельствуют случаи, когда покупка авто после серьезного ДТП оборачивается серьёзными расходами уже в первые месяцы владения.
Не стоит забывать и о схемах с занижением стоимости, когда в договоре указывается меньшая сумма. В случае спора вернуть удастся только ту цифру, что зафиксирована в документах.
Перед выбором способа приобретения авто стоит учитывать различия.
Дополнительные сложности могут возникнуть и при сделках вне региона проживания — практика показывает, что покупка авто в другом регионе требует особенно внимательного подхода к документам и расчётам, сообщает "АвтоВзгляд".
Полностью — нет, но тщательная проверка и прозрачный расчёт значительно снижают угрозы.
Отказаться от сделки — это повышенный риск для покупателя.
У крупных дилеров выше цена, но и юридическая защита обычно надёжнее.
