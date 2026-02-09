Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вторичка превращается в минное поле: даже законная сделка может стоить вам автомобиля

Покупка автомобиля с пробегом всё чаще напоминает игру на выбывание. Даже формально "чистая" сделка способна обернуться потерей и машины, и денег. Эксперты предупреждают: вторичный авторынок сегодня защищён слабее, чем рынок недвижимости.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Новый риск для покупателей б/у авто

Скрученный пробег, залог, "двойной" ПТС — к этим угрозам рынок давно привык. Однако в 2025 году появилась новая практика: продавец может оспорить сделку, заявив, что действовал под влиянием мошенников и не осознавал своих действий.

Юристы указывают, что подобные споры нередко строятся на статье 178 ГК РФ — о существенном заблуждении при заключении сделки. Если суд признаёт доводы убедительными, договор купли-продажи аннулируется. Автомобиль возвращается прежнему владельцу, а покупатель получает лишь право требовать деньги обратно — зачастую с сомнительными перспективами.

"В нашем случае человек, который проверил автомобиль, оформил договор и заплатил деньги, фактически рискует потерять все", — отмечает адвокат Павел Емельянов.

По его словам, даже добросовестный покупатель несёт риски недобросовестности продавца, а судебная практика не всегда становится на сторону того, кто оплатил машину.

"В подобных ситуациях ключевым становится вопрос доказательств: кто, при каких обстоятельствах и на каких условиях заключал договор. Если продавец заявляет о заблуждении или давлении, суд будет оценивать совокупность факторов, а не только сам факт передачи денег", — считает юрист по ДТП и возмещению ущерба, обозреватель Pravda. ru Олег Николаевич Зорин.

Почему вторичный рынок уязвим

В отличие от недвижимости, сделки с автомобилями регулируются проще и быстрее, но защита прав покупателя при этом слабее. После подписания договора и передачи средств формально всё выглядит законно, однако последующие судебные разбирательства могут изменить ситуацию.

Эксперты советуют максимально документировать процесс: фиксировать передачу денег, сохранять переписку, оперативно ставить автомобиль на учёт в ГИБДД. Дополнительные риски нередко проявляются и на этапе технической проверки, особенно если речь идёт о машинах с неоднозначной историей — об этом свидетельствуют случаи, когда покупка авто после серьезного ДТП оборачивается серьёзными расходами уже в первые месяцы владения.

Не стоит забывать и о схемах с занижением стоимости, когда в договоре указывается меньшая сумма. В случае спора вернуть удастся только ту цифру, что зафиксирована в документах.

Покупка у частника и у дилера

Перед выбором способа приобретения авто стоит учитывать различия.

  • Частное объявление: более низкая цена, но повышенные юридические риски.
  • Крупный дилер: стоимость выше, однако проверка истории и юридическое сопровождение обычно тщательнее.
  • Банковский расчёт: прозрачность перевода средств снижает риск споров о передаче денег.
  • Самостоятельная проверка: экономит бюджет, но требует знаний и опыта.

Дополнительные сложности могут возникнуть и при сделках вне региона проживания — практика показывает, что покупка авто в другом регионе требует особенно внимательного подхода к документам и расчётам, сообщает "АвтоВзгляд".

Советы шаг за шагом при покупке авто с пробегом

  • Проверьте автомобиль по базам ГИБДД и реестрам залогов.
  • Изучите историю арбитражных дел и возможных ограничений.
  • Заключайте договор с указанием полной стоимости сделки.
  • Проводите расчёты через банк и сохраняйте подтверждения платежей.
  • При сомнениях привлекайте автоюриста или эксперта по подбору.

Популярные вопросы о покупке подержанных авто

Можно ли полностью исключить риск оспаривания сделки

Полностью — нет, но тщательная проверка и прозрачный расчёт значительно снижают угрозы.

Что делать, если продавец требует занизить сумму в договоре

Отказаться от сделки — это повышенный риск для покупателя.

Где безопаснее покупать — у дилера или у частника

У крупных дилеров выше цена, но и юридическая защита обычно надёжнее.

