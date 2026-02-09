Минус справка, плюс скорость: в России готовят революцию в выдаче водительских прав

Процедура получения водительских прав в России может стать заметно проще уже в ближайшее время. Власти рассматривают отказ от обязательного предоставления бумажной медицинской справки при оформлении удостоверения. Предполагается, что данные о состоянии здоровья кандидата будут запрашиваться автоматически — напрямую из единого электронного реестра.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сдача на водительские права

Речь идёт о цифровом взаимодействии между государственными сервисами, при котором заявителю больше не придётся лично подтверждать отсутствие противопоказаний к вождению. Информация будет передаваться в электронном виде, без участия самого гражданина. Такой подход должен сократить количество документов, необходимых для допуска к экзаменам.

Цифровая проверка вместо справки

Если заявление на получение водительского удостоверения подаётся через портал "Госуслуги", система самостоятельно проверит наличие медицинских ограничений. В случае если сведения уже внесены в реестр, отдельный бумажный документ от врачей не потребуется. Фактически обмен данными между ведомствами будет происходить автоматически.

Сейчас же процедура остаётся традиционной. Будущий водитель обязан собрать стандартный пакет документов, включая паспорт, справку из медучреждения и подтверждение окончания автошколы. Для кандидатов младше 18 лет дополнительно требуется письменное согласие родителей или законных представителей.

Меньше бюрократии — быстрее экзамен

Основная цель предлагаемых изменений — снижение объёма бумажной волокиты и ускорение процесса допуска к экзаменам. Власти рассчитывают, что цифровизация процедуры избавит граждан от лишних посещений медицинских учреждений и ведомств. Это должно сделать систему более удобной и прозрачной.

На практике нововведение означает перераспределение ответственности за проверку данных между государственными структурами. Часть бюрократической нагрузки будет снята с заявителей, а сама процедура станет более технологичной. Если инициатива будет реализована, оформление водительских прав перейдёт в полностью электронный формат на одном из ключевых этапов.

Как изменится взаимодействие с медучреждениями

Переход к автоматической проверке сведений означает, что ключевую роль начнёт играть своевременное внесение данных в единый электронный реестр здоровья. Если информация о прохождении медкомиссии уже содержится в системе, кандидату не придётся подтверждать её повторно. Это может снизить риск потери документов и ошибок при их оформлении.

Одновременно возрастает значение корректной работы цифровых баз. От полноты и актуальности сведений будет зависеть возможность допуска к экзамену без дополнительных процедур. Таким образом, нагрузка смещается с гражданина на инфраструктуру межведомственного обмена данными.

Какие этапы останутся без изменений

Несмотря на отказ от бумажной справки, другие требования сохранятся. Кандидату по-прежнему потребуется пройти обучение в автошколе и подтвердить это соответствующим документом. Без сдачи теоретического и практического экзаменов получить удостоверение будет невозможно, сообщает "За рулем".

Также сохраняется требование о согласии родителей или опекунов для лиц младше 18 лет. Это условие не связано с медицинскими данными и продолжит действовать независимо от цифровизации процедуры. Реформа касается исключительно формата подтверждения состояния здоровья, не затрагивая саму систему подготовки и проверки знаний будущих водителей.