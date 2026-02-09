Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Электромобили снова разделили страну: кому они окупятся, а кто попадёт в долговую яму

Авто

Электромобиль в России по-прежнему воспринимается как символ технологичности, но в 2026 году он все чаще становится предметом холодного расчета. По словам финансиста Александра Трепольского, выгода для частного владельца возможна лишь при соблюдении конкретных условий, иначе экономия оказывается иллюзией.

Зарядка электромобиля на подземной парковке
Фото: https://unsplash.com by Michael Fousert is licensed under Free
Золотая формула экономии

Эксперт называет ключевым фактором наличие собственной медленной зарядки — дома или в офисе — и эксплуатацию машины в крупном городе с развитой системой льгот. В Москве и ряде регионов отсутствие транспортного налога и бесплатная парковка позволяют экономить до 150-200 тыс. рублей в год. При этом наибольший эффект достигается именно в мегаполисах.

"При зарядке по ночному тарифу стоимость 1 км пробега составляет около 1 рубля против 6-8 рублей на бензине. Однако, если полагаться только на общественные быстрые станции, стоимость эксплуатации фактически сравнивается с современным экономичным гибридом или дизелем, учитывая более дорогую страховку КАСКО для электрокаров", — отметил Александр Трепольский, финансист.

Охлаждение рынка и смена приоритетов

По оценке эксперта, к началу 2026 года бурный рост сегмента сменился резким спадом. Если в 2023–2024 годах фиксировались двузначные темпы увеличения продаж, то затем рынок просел почти на треть — до 12,5 тыс. реализованных машин. Электромобили оказались наиболее уязвимыми в текущем кризисе отрасли.

Александр Трепольский пояснил, что реформа утильсбора практически остановила "серые" поставки технологичных брендов, сделав их покупку экономически нецелесообразной для большинства частных клиентов. Дополнительным фактором стали ставки по автокредитам выше 20%, из-за которых приобретение инновационного автомобиля потеряло финансовый смысл для массового потребителя.

Гибриды и вторичный рынок

Одной из причин проседания сегмента BEV эксперт называет переток спроса в сторону последовательных гибридов (EREV). В 2025 году их продажи выросли, поскольку такие модели снимают проблему "тревоги запаса хода" в условиях суровой зимы и ограниченной сети быстрых зарядных станций. Премиальные бренды предложили комфорт без жесткой привязки к розетке, что оказалось более рациональным решением для покупателей с бюджетом 5-8 млн рублей.

В то же время вторичный рынок электрокаров показал рост на 25%. На него начали массово выходить автомобили, ввезенные два-три года назад, а средняя цена закрепилась на уровне 2,8 млн рублей. Однако ликвидность остается неоднородной: лидером перепродаж остается Nissan Leaf, тогда как китайские премиальные модели теряют до 40-50% стоимости за первые два года эксплуатации, сообщает Газета.Ru.

Перспективы развития рынка электромобилей

В ближайшие годы российский рынок электромобилей, вероятно, останется в состоянии стагнации, несмотря на технические достижения и продолжение государственной поддержки. Вопрос доступности и стоимости эксплуатации продолжит быть ключевым для потребителей, а основным драйвером роста станут корпоративные программы, такси и каршеринг. Без значительных изменений в инфраструктуре и предложении доступных моделей массового сегмента, электромобили останутся нишевым выбором для российских автолюбителей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто рынок дорога россия машина покупка продажа водитель экономика автомобиль
