Михаил Лазарев

Неожиданный лидер среди китайцев: топ-позиции занял почти неизвестный кроссовер

Авто

Китайские кроссоверы давно перестали быть "экспериментом", но свежий рейтинг качества показал неожиданную картину: привычные лидеры рынка вроде Chery, Geely и Tank оказались далеко не на первых строчках. Исследование выявило модели, которые получают минимум жалоб и уже формируют новую репутацию китайского автопрома.

Xiaomi YU7
Фото: commons.wikimedia.org by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Xiaomi YU7

Как составлялся рейтинг качества кроссоверов

Платформа CheZhi занимается сбором и анализом обращений владельцев автомобилей на китайском рынке. В основу свежего рейтинга легли жалобы за период с октября по декабрь 2025 года.

Главным критерием стал индекс количества жалоб на 10 тысяч проданных машин. Чем меньше показатель — тем выше качество и надежность модели по мнению владельцев.

Кто стал лидером: Xiaomi удивил рынок

Первое место в рейтинге занял Xiaomi YU7, показав рекордный результат — всего 0,9 балла. Это особенно примечательно, учитывая, что модель вышла на рынок только в июне 2025 года.

За короткое время кроссовер смог привлечь более 100 тысяч покупателей и стал вторым по популярности кроссовером в Китае, что хорошо ложится в общую динамику рынка кроссоверов. Для бренда, который ассоциируется в первую очередь с электроникой, такой старт выглядит почти сенсационным.

Zeekr 9X и SAIC H5: премиум и технологии в топе

Второе место занял премиальный Zeekr 9X с индексом 1,4 балла. В России этот кроссовер встречается редко и поставляется в основном по параллельному импорту. При этом из-за выросшего утильсбора цена на него у нас достигает минимум 11-12 млн рублей, что характерно для текущего премиум-сегмента.

Третью строчку занял SAIC H5 (Shangjie H5) — электрифицированный кроссовер, созданный совместно концерном SAIC и Huawei. Его показатель составил 1,7 балла. Интересно, что продажи стартовали совсем недавно: прием заказов открыли в конце сентября, и всего за час модель собрала более 10 тысяч заявок.

Кто оказался рядом с лидерами

В топе также оказались модели, созданные в партнерстве с крупными мировыми брендами.

Рядом с тройкой лидеров разместились:

  • Toyota bZ3X (2,2 балла) — разработка Toyota и GAC;
  • Changan X5 Plus (2,3 балла) — бензиновый кроссовер, который показал высокий результат по минимальному числу жалоб.

Какие модели из России вошли в рейтинг

Отдельный интерес вызывает список кроссоверов, которые официально представлены на российском рынке. Самые высокие позиции среди них заняли Jetour и Haval.

Лучшие результаты среди "китайцев" из России:

  1. Jetour X70 — 11 место (4,4 балла)

  2. Haval Dargo — 12 место (4,5 балла)

  3. GAC GS3 — 20 место (5,8 балла)

  4. Geely Coolray — 25 место (7,2 балла)

Где оказались Geely, Tank и Chery

Несмотря на популярность, многие узнаваемые бренды оказались ближе к середине и концу списка.

В рейтинг вошли:

  • Tank 400 (гибрид) — 28 место (8,3 балла)
  • Voyah Free (гибрид) — 34 место (10,3 балла)
  • Geely EX5 (электро) — 10,7 балла
  • Geely Atlas (бензин) — 12,2 балла

А крупные семейные кроссоверы Chery Tiggo 8 и Jaecoo J8, которые в Китае продаются как Chery Tiggo 9, заняли 52-е и 53-е места. Их показатель оказался примерно 20,6 балла, что заметно хуже лидеров. Об этом сообщает платформа CheZhi.

Почему результаты оказались неожиданными

Рейтинг показывает, что покупатели в Китае всё чаще ценят не только известный бренд, но и качество новых технологий. Xiaomi и Huawei-проекты демонстрируют, что рынок меняется: в топ выходят модели, которые активно используют электронику, новые платформы и современные производственные стандарты.

"Подобные рейтинги отражают сдвиг спроса в сторону технологичных экосистем, а не просто автомобильных брендов, и это уже влияет на стратегию производителей", — считает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Логинов.

При этом традиционные гиганты вроде Geely и Chery, несмотря на сильные продажи, получают больше жалоб, что автоматически снижает их позиции.

Популярные вопросы о качестве китайских кроссоверов

Почему Xiaomi оказался выше Chery и Geely?

Потому что у Xiaomi YU7 было меньше жалоб владельцев на 10 тысяч проданных машин.

Значит ли низкий индекс, что машина не будет ломаться?

Нет, но это говорит о меньшем количестве проблем у владельцев в первые месяцы эксплуатации.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
