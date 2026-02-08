Неожиданный лидер среди китайцев: топ-позиции занял почти неизвестный кроссовер

Китайские кроссоверы давно перестали быть "экспериментом", но свежий рейтинг качества показал неожиданную картину: привычные лидеры рынка вроде Chery, Geely и Tank оказались далеко не на первых строчках. Исследование выявило модели, которые получают минимум жалоб и уже формируют новую репутацию китайского автопрома.
Платформа CheZhi занимается сбором и анализом обращений владельцев автомобилей на китайском рынке. В основу свежего рейтинга легли жалобы за период с октября по декабрь 2025 года.
Главным критерием стал индекс количества жалоб на 10 тысяч проданных машин. Чем меньше показатель — тем выше качество и надежность модели по мнению владельцев.
Первое место в рейтинге занял Xiaomi YU7, показав рекордный результат — всего 0,9 балла. Это особенно примечательно, учитывая, что модель вышла на рынок только в июне 2025 года.
За короткое время кроссовер смог привлечь более 100 тысяч покупателей и стал вторым по популярности кроссовером в Китае, что хорошо ложится в общую динамику рынка кроссоверов. Для бренда, который ассоциируется в первую очередь с электроникой, такой старт выглядит почти сенсационным.
Второе место занял премиальный Zeekr 9X с индексом 1,4 балла. В России этот кроссовер встречается редко и поставляется в основном по параллельному импорту. При этом из-за выросшего утильсбора цена на него у нас достигает минимум 11-12 млн рублей, что характерно для текущего премиум-сегмента.
Третью строчку занял SAIC H5 (Shangjie H5) — электрифицированный кроссовер, созданный совместно концерном SAIC и Huawei. Его показатель составил 1,7 балла. Интересно, что продажи стартовали совсем недавно: прием заказов открыли в конце сентября, и всего за час модель собрала более 10 тысяч заявок.
В топе также оказались модели, созданные в партнерстве с крупными мировыми брендами.
Рядом с тройкой лидеров разместились:
Отдельный интерес вызывает список кроссоверов, которые официально представлены на российском рынке. Самые высокие позиции среди них заняли Jetour и Haval.
Лучшие результаты среди "китайцев" из России:
Jetour X70 — 11 место (4,4 балла)
Haval Dargo — 12 место (4,5 балла)
GAC GS3 — 20 место (5,8 балла)
Geely Coolray — 25 место (7,2 балла)
Несмотря на популярность, многие узнаваемые бренды оказались ближе к середине и концу списка.
В рейтинг вошли:
А крупные семейные кроссоверы Chery Tiggo 8 и Jaecoo J8, которые в Китае продаются как Chery Tiggo 9, заняли 52-е и 53-е места. Их показатель оказался примерно 20,6 балла, что заметно хуже лидеров. Об этом сообщает платформа CheZhi.
Рейтинг показывает, что покупатели в Китае всё чаще ценят не только известный бренд, но и качество новых технологий. Xiaomi и Huawei-проекты демонстрируют, что рынок меняется: в топ выходят модели, которые активно используют электронику, новые платформы и современные производственные стандарты.
"Подобные рейтинги отражают сдвиг спроса в сторону технологичных экосистем, а не просто автомобильных брендов, и это уже влияет на стратегию производителей", — считает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Логинов.
При этом традиционные гиганты вроде Geely и Chery, несмотря на сильные продажи, получают больше жалоб, что автоматически снижает их позиции.
Почему Xiaomi оказался выше Chery и Geely?
Потому что у Xiaomi YU7 было меньше жалоб владельцев на 10 тысяч проданных машин.
Значит ли низкий индекс, что машина не будет ломаться?
Нет, но это говорит о меньшем количестве проблем у владельцев в первые месяцы эксплуатации.
