Кроссоверы, которые не боятся времени: три японца, живущие дольше конкурентов

На вторичном рынке всё чаще ищут не "красивую машину", а кроссовер, который не будет вытягивать деньги постоянными ремонтами. Особенно если бюджет ограничен 1,5 млн рублей и хочется уложиться в разумные траты на обслуживание. Автоэксперты отмечают, что среди японских моделей есть варианты, которые годами сохраняют ресурс и спокойно переживают большие пробеги.

Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2018 Mazda CX-5 Sport NAV Diesel Automatic 2.2

Toyota RAV4: проверенная классика среди кроссоверов

Первым вариантом для покупки с пробегом эксперт назвал Toyota RAV4 четвертого поколения. Этот кроссовер давно считается одним из самых популярных в мире, а его репутация строится на надежности и долговечности.

По словам специалиста, бензиновые двигатели этой модели способны проходить сотни тысяч километров без серьёзных проблем. Дополнительный плюс — хорошая защита кузова от коррозии, что особенно важно для российских условий с реагентами и перепадами температур.

"Бензиновые моторы могут прослужить не менее 250-400 тыс. километров. Кузов защищен качественным антикоррозийным покрытием. Запчасти широко доступны, а стоимость обслуживания относительно невысока", — отметил директор по развитию франчайзинговой сети автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов.

При этом, как отмечают специалисты, в условиях России особенно важно учитывать сезонную эксплуатацию и защиту кузова, поскольку реагенты и мороз ускоряют появление коррозии даже на относительно свежих машинах.

Mazda CX-5: надежность плюс экономичный мотор

В список также вошла Mazda CX-5 первого поколения. Эксперт обратил внимание на то, что эти кроссоверы ценят за удачные бензиновые двигатели и неплохую экономичность.

Отдельно подчеркивается ресурс моторов и коробок передач. Кроме того, CX-5 может порадовать оснащением: даже на подержанных версиях часто встречаются современные системы активной безопасности.

По словам Чистова, бензиновые моторы CX-5 способны прослужить до первого ремонта не менее 300-350 тысяч километров, а трансмиссия отличается большим запасом прочности.

Nissan Qashqai: практичный вариант для города и трассы

Третьим кандидатом эксперт назвал Nissan Qashqai первого поколения. Этот кроссовер считается одним из самых популярных на рынке, и его часто выбирают как семейный автомобиль.

По мнению специалиста, модель сохраняет работоспособность даже при значительных пробегах. Особое внимание он уделил подвеске, адаптированной к российским дорогам. Для покупателей это означает более редкие визиты в сервис и меньшие расходы на ремонт ходовой части. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Сравнение: какой кроссовер выбрать за 1,5 млн рублей

Toyota RAV4 подойдет тем, кто хочет максимально универсальный автомобиль с хорошей защитой кузова и доступными запчастями. Mazda CX-5 — вариант для тех, кто ценит управляемость, современные функции и экономичные моторы. Nissan Qashqai может стать оптимальным выбором для городской эксплуатации благодаря удобству и крепкой подвеске.

При покупке любого автомобиля с пробегом важно учитывать состояние конкретного экземпляра: история обслуживания, пробег, коробка передач и отсутствие скрытых повреждений кузова. Эксперты также напоминают, что серьёзные траты чаще всего начинаются тогда, когда водитель игнорирует базовые проверки, включая уровень моторного масла.

"Даже надёжные модели могут неожиданно стать проблемными, если владелец не проверяет документы и фактическое состояние кузова: юридические риски при покупке с пробегом иногда обходятся дороже, чем ремонт двигателя", — считает юрист по защите прав потребителей, обозреватель Pravda. ru Татьяна Олеговна Фёдорова.

Популярные вопросы о японских кроссоверах с пробегом

Какой кроссовер надежнее: RAV4 или CX-5?

Toyota RAV4 считается более универсальным и "неубиваемым", но Mazda CX-5 часто выигрывает по оснащению и экономичности.

Можно ли купить хороший японский кроссовер за 1,5 млн рублей?

Да, но чаще всего это будут машины первых поколений или версии с приличным пробегом, поэтому диагностика обязательна.

Что лучше для российских дорог: Qashqai или RAV4?

RAV4 считается более выносливым вариантом, но Qashqai тоже хорошо адаптирован к российским условиям благодаря подвеске.