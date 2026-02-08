Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Смирнова

Необычные доноры автопарка: с каких моделей массово переходят на китайские

Авто

Россияне все активнее пересаживаются на китайские автомобили, и чаще всего это делают владельцы популярных бюджетных моделей и массовых кроссоверов. Аналитики выяснили, какие именно машины чаще всего продают те, кто затем интересуется покупкой новых авто из КНР. 

Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval Jolion

На какие модели переходят владельцы бюджетных авто

Самым популярным китайским автомобилем оказался Haval Jolion. Причем чаще всего на него хотели пересесть… владельцы этого же кроссовера — их доля составила 10,5%. Это говорит о высокой лояльности и том, что модель рассматривают как привычный вариант для обновления машины.

Также Jolion активно интересовал владельцев:

  • Renault Sandero Stepway (6,9%);
  • Renault Kaptur (6,8%);
  • Chevrolet Lacetti (6,7%);
  • Chevrolet Cruze (6,7%).

Haval M6: выбор после Лады и популярных седанов

Другой востребованный кроссовер — Haval M6. Его чаще всего рассматривали те, кто продавал LADA XRay (5,5%). Кроме того, в числе потенциальных покупателей были владельцы:

  • Renault Duster (4,9%);
  • Chevrolet Lacetti (4,8%);
  • Nissan Almera (4,1%);
  • Chevrolet Aveo (4%).

Это показывает, что многие россияне переходят на китайские кроссоверы именно с недорогих автомобилей, выбирая более просторный и современный формат.

Geely Emgrand: интерес со стороны владельцев Volkswagen и Nissan

Geely Emgrand, который готовится покинуть российский рынок, чаще всего интересовал владельцев Volkswagen Jetta — их доля составила 1,3%. Далее идут:

  • Nissan Almera (1,2%);
  • Volkswagen Polo (1,2%);
  • Mitsubishi Lancer (1,2%);
  • Daewoo Nexia (1,1%).

Модель часто рассматривают как замену привычным "народным" седанам, особенно тем, кто ищет доступную альтернативу европейским брендам.

Omoda C5: выбор бывших владельцев Mazda и Opel

Кроссовер Omoda C5 оказался особенно интересен тем, кто продавал Mazda 3 — 3,7%. Также в список вошли:

  • Chevrolet Cruze (3,5%);
  • Opel Astra (3,4%);
  • Renault Kaptur (3,2%);
  • Hyundai ix35 (3%).

Это показывает, что Omoda активно привлекает водителей, которые раньше выбирали более "драйверские" или стильные модели.

Geely Monjaro: куда уходят владельцы Optima и Mazda 6

Если бюджет позволяет, россияне переходят и на более статусные китайские кроссоверы. Так, Geely Monjaro чаще всего рассматривали владельцы Kia Optima (5,5%). Далее следуют:

  • Mazda 6 (5%);
  • Mazda CX-5 (4,6%);
  • Kia K5 (4,6%);
  • Mitsubishi Outlander (4,3%).

Здесь заметен тренд: владельцы бизнес-седанов и кроссоверов все чаще ищут замену в премиальном сегменте китайского рынка. Об этом сообщают Автоновости дня.

Chery Tiggo 7 Pro Max: популярность среди тех, кто уже знаком с моделью

Chery Tiggo 7 Pro Max чаще всего интересовал владельцев этой же машины — их доля составила 9,9%. Также его рассматривали владельцы:

  • Chevrolet Cruze (3,1%);
  • LADA Vesta Cross (3%);
  • Kia Ceed (2,9%);
  • Ford Mondeo (2,8%).

Похоже, что Tiggo 7 Pro Max формирует собственную аудиторию, которая готова обновляться внутри одной линейки.

Li Auto L9: китайский премиум вместо Lexus и BMW

Интерес к Li Auto L9 чаще всего проявляли владельцы премиальных SUV. По 1% пришлись на:

  • Lexus RX;
  • BMW X5;
  • Toyota Land Cruiser.

Также по 0,6% — на:

  • Volkswagen Touareg;
  • BMW 5-й серии.

Это подтверждает, что китайские бренды постепенно становятся альтернативой привычному премиуму.

Changan Uni-V: неожиданная замена Mercedes и BMW

Changan Uni-V чаще всего рассматривали владельцы Mercedes-Benz C-класса (2,1%). Далее в списке:

  • BMW 3-й серии (1,4%);
  • Kia Optima (1,4%);
  • Mitsubishi Lancer (1,4%);
  • BMW 5-й серии (1,3%).

Для части покупателей Uni-V выглядит как способ получить "спортивный" дизайн и современную электронику без ценника европейских марок.

Jaecoo J7: интерес со стороны владельцев ix35 и Qashqai

Jaecoo J7 чаще всего интересовал тех, кто продавал Hyundai ix35 (3,1%). Также в топе:

  • Kia Optima (2,4%);
  • Mitsubishi Outlander (2,2%);
  • Nissan Qashqai (2,2%);
  • Skoda Rapid (2%).

GAC GS8: выбор для тех, кто ездил на Sorento и Camry

Кроссовер GAC GS8 чаще всего рассматривали владельцы Kia Sorento (3,1%). Также интерес проявляли продавцы:

  • Nissan X-Trail (2,6%);
  • Kia Optima (2,5%);
  • Toyota Camry (2,5%);
  • Hyundai Santa Fe (2,3%).

Эта модель явно нацелена на тех, кто ищет большой семейный автомобиль с просторным салоном и хорошей комплектацией.

"Когда выбор смещается в сторону новых авто, решающими становятся ежемесячный платеж и гарантийные условия — люди ищут понятную экономику владения", — считает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Логинов Артём Сергеевич.

Популярные вопросы о переходе на китайские автомобили

Почему россияне чаще пересаживаются на китайские кроссоверы?

Кроссоверы из КНР предлагают богатые комплектации и современный дизайн за цену, которая часто ниже европейских и японских аналогов.

Какие китайские модели выбирают бывшие владельцы премиума?

Премиальные покупатели чаще рассматривают Geely Monjaro, Li Auto L9 и GAC GS8.

Автор Елена Смирнова
Смирнова Елена Павловна — таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
