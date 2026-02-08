Необычные доноры автопарка: с каких моделей массово переходят на китайские

Россияне все активнее пересаживаются на китайские автомобили, и чаще всего это делают владельцы популярных бюджетных моделей и массовых кроссоверов. Аналитики выяснили, какие именно машины чаще всего продают те, кто затем интересуется покупкой новых авто из КНР.
Самым популярным китайским автомобилем оказался Haval Jolion. Причем чаще всего на него хотели пересесть… владельцы этого же кроссовера — их доля составила 10,5%. Это говорит о высокой лояльности и том, что модель рассматривают как привычный вариант для обновления машины.
Также Jolion активно интересовал владельцев:
Другой востребованный кроссовер — Haval M6. Его чаще всего рассматривали те, кто продавал LADA XRay (5,5%). Кроме того, в числе потенциальных покупателей были владельцы:
Это показывает, что многие россияне переходят на китайские кроссоверы именно с недорогих автомобилей, выбирая более просторный и современный формат.
Geely Emgrand, который готовится покинуть российский рынок, чаще всего интересовал владельцев Volkswagen Jetta — их доля составила 1,3%. Далее идут:
Модель часто рассматривают как замену привычным "народным" седанам, особенно тем, кто ищет доступную альтернативу европейским брендам.
Кроссовер Omoda C5 оказался особенно интересен тем, кто продавал Mazda 3 — 3,7%. Также в список вошли:
Это показывает, что Omoda активно привлекает водителей, которые раньше выбирали более "драйверские" или стильные модели.
Если бюджет позволяет, россияне переходят и на более статусные китайские кроссоверы. Так, Geely Monjaro чаще всего рассматривали владельцы Kia Optima (5,5%). Далее следуют:
Здесь заметен тренд: владельцы бизнес-седанов и кроссоверов все чаще ищут замену в премиальном сегменте китайского рынка. Об этом сообщают Автоновости дня.
Chery Tiggo 7 Pro Max чаще всего интересовал владельцев этой же машины — их доля составила 9,9%. Также его рассматривали владельцы:
Похоже, что Tiggo 7 Pro Max формирует собственную аудиторию, которая готова обновляться внутри одной линейки.
Интерес к Li Auto L9 чаще всего проявляли владельцы премиальных SUV. По 1% пришлись на:
Также по 0,6% — на:
Это подтверждает, что китайские бренды постепенно становятся альтернативой привычному премиуму.
Changan Uni-V чаще всего рассматривали владельцы Mercedes-Benz C-класса (2,1%). Далее в списке:
Для части покупателей Uni-V выглядит как способ получить "спортивный" дизайн и современную электронику без ценника европейских марок.
Jaecoo J7 чаще всего интересовал тех, кто продавал Hyundai ix35 (3,1%). Также в топе:
Кроссовер GAC GS8 чаще всего рассматривали владельцы Kia Sorento (3,1%). Также интерес проявляли продавцы:
Эта модель явно нацелена на тех, кто ищет большой семейный автомобиль с просторным салоном и хорошей комплектацией.
"Когда выбор смещается в сторону новых авто, решающими становятся ежемесячный платеж и гарантийные условия — люди ищут понятную экономику владения", — считает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Логинов Артём Сергеевич.
Почему россияне чаще пересаживаются на китайские кроссоверы?
Кроссоверы из КНР предлагают богатые комплектации и современный дизайн за цену, которая часто ниже европейских и японских аналогов.
Какие китайские модели выбирают бывшие владельцы премиума?
Премиальные покупатели чаще рассматривают Geely Monjaro, Li Auto L9 и GAC GS8.
Лапчатка кустарниковая способна цвести с июня до осени без постоянного полива и подкормок. Почему её выбирают дачники и как ухаживать.