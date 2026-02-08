Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена

Авто

Тем, кто подбирает корейский кроссовер на вторичном рынке и хочет уложиться в бюджет до 3 млн рублей, стоит смотреть в сторону проверенных моделей Hyundai и Kia. В этом сегменте есть машины, которые не требуют постоянных вложений и спокойно переживают десятки тысяч километров без неприятных сюрпризов. 

Hyundai creta
Фото: Wikipedia by NaBUru38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai creta

Какие корейские кроссоверы считаются самыми надежными

Рынок подержанных автомобилей в России сегодня предлагает немало вариантов, но именно корейские кроссоверы остаются одним из самых популярных выборов благодаря сочетанию цены, оснащения и простоты обслуживания. При грамотном подборе такие машины могут стать удачной покупкой на несколько лет вперед.

По словам эксперта, при выборе стоит обращать внимание не только на бренд, но и на поколение модели, тип двигателя и состояние коробки передач. Некоторые версии этих автомобилей давно заслужили репутацию "неубиваемых", особенно если речь идет о классических атмосферных моторах и традиционных автоматах.

"При покупке кроссовера с пробегом важно смотреть не только на техническое состояние, но и на юридическую чистоту сделки: ограничения, залоги и корректность документов часто становятся неприятным сюрпризом уже после передачи денег", — считает юрист по ДТП и возмещению ущерба, обозреватель Pravda. ru Олег Николаевич Зорин.

Kia Sportage IV: надежные моторы и стабильная коробка

Первым вариантом среди доступных и выносливых автомобилей эксперт назвал Kia Sportage четвертого поколения. Модель часто встречается на вторичном рынке, а ее основные двигатели считаются проверенными временем.

В линейке чаще всего представлены:

  • бензиновый мотор 2,0 литра мощностью 150 л. с.;
  • дизельный двигатель 2,0 литра мощностью 185 л. с.

"Оба варианта отличаются надежностью. Даже после пробега в 100 тыс. километров двигатели и коробки передач остаются в хорошем состоянии", — сказал коммерческий директор Fresh Евгений Житнухин.

Sportage ценят за удачное сочетание комфорта и практичности. При этом запчасти и обслуживание для модели остаются сравнительно доступными, что важно для владельцев автомобилей с пробегом.

Hyundai Tucson III: богатая комплектация и долговечный автомат

Вторым надежным кандидатом эксперт выделил Hyundai Tucson третьего поколения. Этот кроссовер часто выбирают как семейный автомобиль, поскольку он предлагает просторный салон и неплохую шумоизоляцию.

Главные плюсы модели — это автоматическая трансмиссия, которая считается одной из самых живучих в классе, а также достойное базовое оснащение. Даже в стандартных версиях Tucson может быть укомплектован климат-контролем, камерой заднего вида и "зимними" функциями, полезными для российских условий.

Для тех, кто ищет машину "сел и поехал", Tucson выглядит особенно интересным вариантом.

Hyundai Creta II: крепкая подвеска и надежная электроника

Третьим вариантом в списке стал Hyundai Creta второго поколения. Этот кроссовер часто называют одним из самых практичных на рынке, особенно для города и поездок по области. Об этом сообщает "Газете.Ru".

Эксперт отметил сразу несколько сильных сторон модели:

  • доработанный двигатель 1,6 литра;
  • классический автомат с хорошим ресурсом;
  • надежная электрика;
  • крепкая подвеска, не требующая частых ремонтов.

Creta подходит тем, кто хочет максимально простой и недорогой в эксплуатации автомобиль, не тратя время на постоянные визиты на СТО.

Популярные вопросы о корейских кроссоверах с пробегом

Какой корейский кроссовер самый надежный в бюджете до 3 млн рублей?

Чаще всего в этом бюджете рассматривают Kia Sportage IV, Hyundai Tucson III и Hyundai Creta II — именно эти модели эксперт выделяет как наиболее выносливые.

Сколько стоит обслуживание таких кроссоверов?

Расходы зависят от состояния автомобиля и пробега, но в среднем корейские модели считаются одними из самых доступных по сервису среди популярных кроссоверов.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы kia hyundai кроссовер автомобиль
Новости Все >
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров
Штраф за это нарушение резко вырастет с 9 января: что именно изменится в России ПДДРФ
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Тихая альтернатива Дубаю: новое направление привлекло россиян — без виз и высоток
Золотая подушка безопасности: резервы России обновили рекорд без громких заявлений ЦБ
Сейчас читают
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Садоводство, цветоводство
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Пирамиды больше не загадка: под Сахарой нашли след, который меняет историю Египта
Наука и техника
Пирамиды больше не загадка: под Сахарой нашли след, который меняет историю Египта
Популярное
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода

Лапчатка кустарниковая способна цвести с июня до осени без постоянного полива и подкормок. Почему её выбирают дачники и как ухаживать.

Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков
Океан раскрыл нового властелина: даже киты и акулы не могут ему противостоять
Нагар сгорает сам: что происходит с двигателем, если дать ему поработать в пол Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Солянка без тяжести: куриный вариант с быстрым бульоном стал любимцем зимы
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых
Последние материалы
Магнитный след прошлого всплыл под Австралией: открытие меняет понимание её эволюции
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Кофе в новом амплуа: домашний крем, который по вкусу соперничает с ресторанным
Нагар сгорает сам: что происходит с двигателем, если дать ему поработать в пол
Батареи рушат интерьер, а менять нельзя: неожиданные способы спрятать их красиво
Волосы перестают пушиться и электризоваться: один аксессуар решает вашу проблему
Зима тут ни при чём: откуда на крыше берётся лёд, который ломает конструкции
Румяная корочка, а внутри, нежная мякоть: куриные сметанники, которые сразу исчезают
Главная ошибка ванной-2026: вещь, которая делает даже новый ремонт устаревшим
Белые кисти свисают, как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.