Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Регион рассчитывал на престиж, а получил сюрприз: новый код спутал карты водителям

Авто

Во Владимирской области автомобилисты рассчитывали увидеть на регистрационных знаках эффектную комбинацию "333", однако реальность оказалась иной.

Установка номерной рамки
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Установка номерной рамки

Новый цифровой индекс региона

При постановке транспортных средств на учет в МРЭО ГИБДД Владимирской области начали выдавать государственные регистрационные знаки с новым кодом — "133". Информацию корреспонденту "Газеты.Ru" подтвердил источник в местном подразделении.

"Во Владимирской области при постановке на учет автотранспорта МРЭО ГИБДД начали выдавать государственные регистрационные знаки с новым кодом региона — 133", — сообщил собеседник в МРЭО ГИБДД Владимирской области.

До недавнего времени регион оставался одним из немногих в России, где сохранялся двузначный код на автомобильных номерах. Переход к трехзначному обозначению свидетельствует о расширении номерного фонда и необходимости введения новых комбинаций.

Ожидания и реальность

Часть автомобилистов намеренно откладывала регистрацию новых машин. Они рассчитывали дождаться появления серии с кодом "333", которую считали более престижной и запоминающейся.

Однако вместо ожидаемой комбинации в оборот поступил вариант "133". Таким образом, планы тех, кто ждал "красивый" номер, не оправдались, а регион получил иной цифровой индекс.

Параллельные изменения за рубежом

Одновременно стало известно о нововведениях в Казахстане. С января 2026 года местным автомобилистам предоставили возможность заказывать желаемые сочетания букв на регистрационных знаках.

При этом несколько десятков комбинаций находятся под запретом. Ограничения распространяются на определенные буквенные серии, несмотря на расширение возможностей персонализации номеров.

Что означает смена кода для региона

Появление нового трехзначного индекса фиксирует очередной этап в развитии региональной системы регистрации транспорта. Расширение номерного фонда позволяет обеспечить дальнейшую постановку автомобилей на учет без перебоев и технических ограничений. И хотя для части водителей значение имеет символика цифр, на практике смена кода остается административной процедурой, отражающей рост автопарка и обновление регистрационной базы.

Реакция автомобилистов

Среди автовладельцев новость вызвала разную реакцию. Одни воспринимают смену кода как формальность, не влияющую на повседневную эксплуатацию транспорта. Другие обращают внимание на эстетическую сторону вопроса и по-прежнему придают значение сочетанию цифр на регистрационном знаке, рассматривая его как элемент статуса или индивидуальности, сообщает Газета.Ru.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы гибдд дорога машина водитель транспорт автомобиль автомобили владимирская область
Новости Все >
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров
Штраф за это нарушение резко вырастет с 9 января: что именно изменится в России ПДДРФ
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Тихая альтернатива Дубаю: новое направление привлекло россиян — без виз и высоток
Золотая подушка безопасности: резервы России обновили рекорд без громких заявлений ЦБ
Скальпель разрезал мужские амбиции: россияне выбирают пластику не ради нового лица
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Сейчас читают
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Красота и стиль
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Домашние будут драться за последний блин: это кружево сведёт всех с ума сразу
Еда и рецепты
Домашние будут драться за последний блин: это кружево сведёт всех с ума сразу
Популярное
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита

Обычная корица помогает защитить комнатные растения от грибков и улучшить их состояние уже через несколько дней при правильном и умеренном применении.

Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Пирамиды больше не загадка: под Сахарой нашли след, который меняет историю Египта
Перцы тают во рту, бульон выпивается до дна: блюдо, которое собирает всех на кухне
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Семейный хит за копейки: нежный пирог, который съедят раньше, чем вы подадите чай
Сладость, что спасает ночью: ешьте, сколько влезет — фигура даже не заметит подвоха
Домашние будут драться за последний блин: это кружево сведёт всех с ума сразу
Домашние будут драться за последний блин: это кружево сведёт всех с ума сразу
Последние материалы
Секрет фекальной пробки: как медведи переживают месяцы спячки без туалетных проблем
Северный лайфхак для российских зим: пол остаётся тёплым без единого киловатта
Редкий ресурс: легковушки, что держат удар десятилетиями и уходят за 400 тыс. км легко
Корейский зимний ритуал спасает губы от трещин: мягкость возвращается уже к утру
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Еда без внимания: как смартфон делает приём пищи опасной привычкой
Океан раскрыл нового властелина: даже киты и акулы не могут ему противостоять
Шторы уходят в историю: на смену приходят решения, что делают окна невидимыми
Обычный ужин меняет формат: эти котлеты выходят мягкими даже у новичков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.