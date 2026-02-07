Регион рассчитывал на престиж, а получил сюрприз: новый код спутал карты водителям

Во Владимирской области автомобилисты рассчитывали увидеть на регистрационных знаках эффектную комбинацию "333", однако реальность оказалась иной.

Установка номерной рамки

Новый цифровой индекс региона

При постановке транспортных средств на учет в МРЭО ГИБДД Владимирской области начали выдавать государственные регистрационные знаки с новым кодом — "133". Информацию корреспонденту "Газеты.Ru" подтвердил источник в местном подразделении.

До недавнего времени регион оставался одним из немногих в России, где сохранялся двузначный код на автомобильных номерах. Переход к трехзначному обозначению свидетельствует о расширении номерного фонда и необходимости введения новых комбинаций.

Ожидания и реальность

Часть автомобилистов намеренно откладывала регистрацию новых машин. Они рассчитывали дождаться появления серии с кодом "333", которую считали более престижной и запоминающейся.

Однако вместо ожидаемой комбинации в оборот поступил вариант "133". Таким образом, планы тех, кто ждал "красивый" номер, не оправдались, а регион получил иной цифровой индекс.

Параллельные изменения за рубежом

Одновременно стало известно о нововведениях в Казахстане. С января 2026 года местным автомобилистам предоставили возможность заказывать желаемые сочетания букв на регистрационных знаках.

При этом несколько десятков комбинаций находятся под запретом. Ограничения распространяются на определенные буквенные серии, несмотря на расширение возможностей персонализации номеров.

Что означает смена кода для региона

Появление нового трехзначного индекса фиксирует очередной этап в развитии региональной системы регистрации транспорта. Расширение номерного фонда позволяет обеспечить дальнейшую постановку автомобилей на учет без перебоев и технических ограничений. И хотя для части водителей значение имеет символика цифр, на практике смена кода остается административной процедурой, отражающей рост автопарка и обновление регистрационной базы.

Реакция автомобилистов

Среди автовладельцев новость вызвала разную реакцию. Одни воспринимают смену кода как формальность, не влияющую на повседневную эксплуатацию транспорта. Другие обращают внимание на эстетическую сторону вопроса и по-прежнему придают значение сочетанию цифр на регистрационном знаке, рассматривая его как элемент статуса или индивидуальности, сообщает Газета.Ru.