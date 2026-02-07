Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Редкий ресурс: легковушки, что держат удар десятилетиями и уходят за 400 тыс. км легко

Авто

Легковой автомобиль, способный без капитального ремонта пройти 400 тысяч километров, давно считается мечтой практичных водителей. Особенно ценятся такие модели на вторичном рынке: они реже подводят в дороге и позволяют экономить на ремонте. Исследование iSeeCars показало, какие седаны и хэтчбеки входят в число настоящих "долгожителей" и могут пережить не один десяток тысяч поездок.

Honda Civic
Фото: commons.wikimedia.org by MercurySable99, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda Civic

Какие машины считаются самыми выносливыми

В исследовании рассматривались модели без кроссоверов — только легковые автомобили, которые чаще всего покупают для ежедневной езды и дальних поездок. Главным критерием стала вероятность того, что машина сможет преодолеть отметку в 400 тысяч километров без серьёзных поломок.

Результаты оказались показательными: лидируют в рейтинге в основном японские бренды, которые давно известны надёжными двигателями, ресурсными коробками передач и качественной сборкой.

Acura ILX: люксовый седан с большим запасом прочности

Одним из лучших оказался Acura ILX. Вероятность пробега в 400 тысяч километров у этой модели оценивается в 10,6%. Несмотря на то что производство автомобиля уже завершено, он остаётся востребованным благодаря крепкой репутации.

Эта модель часто рассматривается как удачный вариант для тех, кто хочет премиум-уровень за разумные деньги. Владельцы отмечают стабильность в эксплуатации и высокий ресурс ключевых узлов.

Honda Civic: компактная классика с репутацией неубиваемой

Honda Civic также вошла в список лидеров, показав вероятность достижения 400 тысяч километров на уровне 10,9%. Компактный автомобиль сумел обойти по показателям долговечности даже более крупный Honda Accord.

Дополнительный плюс Civic — хорошая репутация в вопросах безопасности. В исследовании отмечается, что именно эта модель первой получила звание самого безопасного автомобиля по версии IIHS. Для покупателей, которым важны надёжность и практичность, Civic остаётся одним из самых логичных выборов.

Toyota Prius: гибрид, который умеет жить долго

Toyota Prius с вероятностью 12,2% уверенно удерживает позиции среди самых надёжных машин. Этот гибрид давно известен как экономичный семейный автомобиль, который редко доставляет владельцам серьёзные проблемы.

Одной из причин высокой выносливости называют низкий износ двигателя и трансмиссии. Prius часто выбирают те, кто много ездит по городу и хочет сократить расходы на топливо, не жертвуя ресурсом автомобиля.

На фоне таких моделей всё больше внимания привлекают и вопросы, связанные с контрафактными автозапчастями, которые способны резко сократить ресурс даже надёжного двигателя.

Toyota Avalon: комфортный седан для больших пробегов

Настоящим сюрпризом рейтинга стала Toyota Avalon. Вероятность преодоления 400 тысяч километров у неё достигает 18,9%. Это полноразмерный седан, который ценят за просторный салон, мягкий ход и высокий уровень комфорта.

Avalon часто выбирают как автомобиль для дальних поездок: он хорошо переносит большие дистанции, а качество отделки и надёжность конструкции делают его особенно привлекательным на вторичном рынке. Об этом сообщает ТАРАНТАС НЬЮС.

Lexus IS: лидер среди долгожителей

Абсолютным победителем рейтинга стал Lexus IS. Вероятность преодоления отметки в 400 тысяч километров составила 27,5% — это лучший результат среди всех моделей исследования.

Эксперты отмечают, что Lexus IS выделяется высокой износостойкостью основных компонентов. Владельцы ценят модель за редкие поломки и сравнительно невысокие затраты на обслуживание, особенно для премиального сегмента. Это один из тех автомобилей, который сочетает комфорт бизнес-класса и ресурс "рабочей лошадки".

"Долгий ресурс автомобиля напрямую связан не только с мотором, но и с безопасностью: изношенная подвеска или тормозная система на больших пробегах увеличивают риск ДТП даже у самых надёжных моделей", — считает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda. ru Киселёв Андрей Викторович.

Популярные вопросы о надежных седанах и хэтчбеках

Какая модель чаще всего проезжает 400 тысяч километров?

Согласно исследованию iSeeCars, лидером стал Lexus IS с вероятностью 27,5%.

Что выгоднее: Toyota Prius или Honda Civic?

Prius экономичнее по топливу благодаря гибридной системе, а Civic проще и дешевле в обслуживании. Выбор зависит от стиля езды и бюджета.

Можно ли брать авто с пробегом 250-300 тысяч километров?

Можно, если есть прозрачная история обслуживания и подтверждение регулярных замен масла, фильтров и расходников. Для моделей из рейтинга это часто нормальный пробег.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы toyota рынок автомобили
Новости Все >
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров
Штраф за это нарушение резко вырастет с 9 января: что именно изменится в России ПДДРФ
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Тихая альтернатива Дубаю: новое направление привлекло россиян — без виз и высоток
Золотая подушка безопасности: резервы России обновили рекорд без громких заявлений ЦБ
Скальпель разрезал мужские амбиции: россияне выбирают пластику не ради нового лица
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Вчера в зале консерватории случилось необыкновенное происшествие: публика собралась смотреть... босячку Айседору Дункан — писала газета Русский голос 7 февраля 1905 года
Сейчас читают
Птица, перед которой пасуют змеи: её способ охоты выходит за рамки привычного
Домашние животные
Птица, перед которой пасуют змеи: её способ охоты выходит за рамки привычного
Невидимое отопление по периметру: новый способ обогрева дома незаметно меняет комфорт
Недвижимость
Невидимое отопление по периметру: новый способ обогрева дома незаметно меняет комфорт
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Садоводство, цветоводство
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Популярное
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита

Обычная корица помогает защитить комнатные растения от грибков и улучшить их состояние уже через несколько дней при правильном и умеренном применении.

Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Пирамиды больше не загадка: под Сахарой нашли след, который меняет историю Египта
Перцы тают во рту, бульон выпивается до дна: блюдо, которое собирает всех на кухне
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Семейный хит за копейки: нежный пирог, который съедят раньше, чем вы подадите чай
Сладость, что спасает ночью: ешьте, сколько влезет — фигура даже не заметит подвоха
Домашние будут драться за последний блин: это кружево сведёт всех с ума сразу
Домашние будут драться за последний блин: это кружево сведёт всех с ума сразу
Последние материалы
Секрет фекальной пробки: как медведи переживают месяцы спячки без туалетных проблем
Северный лайфхак для российских зим: пол остаётся тёплым без единого киловатта
Редкий ресурс: легковушки, что держат удар десятилетиями и уходят за 400 тыс. км легко
Корейский зимний ритуал спасает губы от трещин: мягкость возвращается уже к утру
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Еда без внимания: как смартфон делает приём пищи опасной привычкой
Океан раскрыл нового властелина: даже киты и акулы не могут ему противостоять
Шторы уходят в историю: на смену приходят решения, что делают окна невидимыми
Обычный ужин меняет формат: эти котлеты выходят мягкими даже у новичков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.