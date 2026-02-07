Редкий ресурс: легковушки, что держат удар десятилетиями и уходят за 400 тыс. км легко

Легковой автомобиль, способный без капитального ремонта пройти 400 тысяч километров, давно считается мечтой практичных водителей. Особенно ценятся такие модели на вторичном рынке: они реже подводят в дороге и позволяют экономить на ремонте. Исследование iSeeCars показало, какие седаны и хэтчбеки входят в число настоящих "долгожителей" и могут пережить не один десяток тысяч поездок.

Фото: commons.wikimedia.org by MercurySable99, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Civic

Какие машины считаются самыми выносливыми

В исследовании рассматривались модели без кроссоверов — только легковые автомобили, которые чаще всего покупают для ежедневной езды и дальних поездок. Главным критерием стала вероятность того, что машина сможет преодолеть отметку в 400 тысяч километров без серьёзных поломок.

Результаты оказались показательными: лидируют в рейтинге в основном японские бренды, которые давно известны надёжными двигателями, ресурсными коробками передач и качественной сборкой.

Acura ILX: люксовый седан с большим запасом прочности

Одним из лучших оказался Acura ILX. Вероятность пробега в 400 тысяч километров у этой модели оценивается в 10,6%. Несмотря на то что производство автомобиля уже завершено, он остаётся востребованным благодаря крепкой репутации.

Эта модель часто рассматривается как удачный вариант для тех, кто хочет премиум-уровень за разумные деньги. Владельцы отмечают стабильность в эксплуатации и высокий ресурс ключевых узлов.

Honda Civic: компактная классика с репутацией неубиваемой

Honda Civic также вошла в список лидеров, показав вероятность достижения 400 тысяч километров на уровне 10,9%. Компактный автомобиль сумел обойти по показателям долговечности даже более крупный Honda Accord.

Дополнительный плюс Civic — хорошая репутация в вопросах безопасности. В исследовании отмечается, что именно эта модель первой получила звание самого безопасного автомобиля по версии IIHS. Для покупателей, которым важны надёжность и практичность, Civic остаётся одним из самых логичных выборов.

Toyota Prius: гибрид, который умеет жить долго

Toyota Prius с вероятностью 12,2% уверенно удерживает позиции среди самых надёжных машин. Этот гибрид давно известен как экономичный семейный автомобиль, который редко доставляет владельцам серьёзные проблемы.

Одной из причин высокой выносливости называют низкий износ двигателя и трансмиссии. Prius часто выбирают те, кто много ездит по городу и хочет сократить расходы на топливо, не жертвуя ресурсом автомобиля.

На фоне таких моделей всё больше внимания привлекают и вопросы, связанные с контрафактными автозапчастями, которые способны резко сократить ресурс даже надёжного двигателя.

Toyota Avalon: комфортный седан для больших пробегов

Настоящим сюрпризом рейтинга стала Toyota Avalon. Вероятность преодоления 400 тысяч километров у неё достигает 18,9%. Это полноразмерный седан, который ценят за просторный салон, мягкий ход и высокий уровень комфорта.

Avalon часто выбирают как автомобиль для дальних поездок: он хорошо переносит большие дистанции, а качество отделки и надёжность конструкции делают его особенно привлекательным на вторичном рынке. Об этом сообщает ТАРАНТАС НЬЮС.

Lexus IS: лидер среди долгожителей

Абсолютным победителем рейтинга стал Lexus IS. Вероятность преодоления отметки в 400 тысяч километров составила 27,5% — это лучший результат среди всех моделей исследования.

Эксперты отмечают, что Lexus IS выделяется высокой износостойкостью основных компонентов. Владельцы ценят модель за редкие поломки и сравнительно невысокие затраты на обслуживание, особенно для премиального сегмента. Это один из тех автомобилей, который сочетает комфорт бизнес-класса и ресурс "рабочей лошадки".

"Долгий ресурс автомобиля напрямую связан не только с мотором, но и с безопасностью: изношенная подвеска или тормозная система на больших пробегах увеличивают риск ДТП даже у самых надёжных моделей", — считает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda. ru Киселёв Андрей Викторович.

Популярные вопросы о надежных седанах и хэтчбеках

Какая модель чаще всего проезжает 400 тысяч километров?

Согласно исследованию iSeeCars, лидером стал Lexus IS с вероятностью 27,5%.

Что выгоднее: Toyota Prius или Honda Civic?

Prius экономичнее по топливу благодаря гибридной системе, а Civic проще и дешевле в обслуживании. Выбор зависит от стиля езды и бюджета.

Можно ли брать авто с пробегом 250-300 тысяч километров?

Можно, если есть прозрачная история обслуживания и подтверждение регулярных замен масла, фильтров и расходников. Для моделей из рейтинга это часто нормальный пробег.