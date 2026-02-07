Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Чернов

Рынок подержанных авто раскрыл слабое звено: эти машины обходят стороной даже перекупы

Авто

Рынок подержанных автомобилей в России кажется безграничным: на площадках можно найти и бюджетные седаны, и премиальные кроссоверы, и редкие модели из Европы. Однако даже в этом разнообразии есть машины, которые продаются заметно хуже остальных. Некоторые бренды годами остаются в тени и почти не интересуют покупателей. 

Livan X3 Pro
Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Livan X3 Pro

Какие подержанные машины сложнее всего продать

Директор департамента продаж автомобилей с пробегом компании "Рольф" Вадим Черноусов рассказал, что на российском вторичном рынке существует несколько марок, которые практически не находят нового владельца. Причины бывают разными: слабая узнаваемость, проблемы с запчастями, ограниченное число сервисов или отсутствие доверия к бренду.

По словам эксперта, даже если автомобиль выглядит ухоженным и стоит разумных денег, это не гарантирует быструю продажу. Покупатели чаще выбирают те марки, которые хорошо знакомы, легко обслуживаются и имеют стабильный спрос на вторичном рынке.

Fiat: популярный в Европе, но не в России

Первым в списке наименее востребованных брендов оказался Fiat. В Европе итальянские компактные автомобили давно считаются практичным вариантом для города, но российские автомобилисты относятся к ним сдержанно.

Чаще всего покупателей отпугивает небольшой выбор моделей на рынке, а также сомнения по части доступности деталей и ликвидности. Даже если машина стоит дешевле конкурентов, её перепродажа может затянуться, особенно на фоне массовых марок.

Acura: премиум без массового спроса

На втором месте оказалась Acura — премиальное подразделение Honda. Несмотря на то что бренд считается достаточно надежным, его модели редко встречаются на российских дорогах.

Спрос на Acura во многом ограничен тем, что покупатели премиальных авто чаще выбирают более привычные варианты — например, немецкие бренды или Lexus. Кроме того, владельцев могут беспокоить стоимость обслуживания и сложность поиска некоторых запчастей.

Saab: культовая марка, но слишком нишевая

Третьей в списке стала шведская марка Saab. У автомобилей этого бренда есть преданные фанаты и даже сообщества, однако массовым выбором на вторичном рынке они так и не стали.

Главная проблема — возраст большинства Saab, а также сложность обслуживания. Покупатели подержанных машин обычно ищут максимально понятные варианты, особенно если речь идет о семейном авто или ежедневной эксплуатации.

"Редкие бренды часто проигрывают не из-за качества, а из-за высокой неопределённости: любой нестандартный ремонт превращается в затяжной и дорогой процесс", — считает инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов, обозреватель Pravda. ru Корнеев Виталий Александрович.

Ravon: почти исчез с радаров

Также эксперт упомянул Ravon — узбекский бренд, который в свое время активно предлагал доступные автомобили. Несмотря на демократичные цены, на вторичном рынке эти машины приобретают крайне редко.

Одна из причин — слабое присутствие марки в последние годы. Если бренд перестает активно развиваться, у покупателей возникают сомнения: где обслуживать автомобиль, как будет обстоять дело с запчастями и насколько надежной окажется техника. Об этом сообщает "Российская газета".

Livan: низкая популярность даже среди китайских марок

Завершает список Livan. Китайские автомобили в России в целом стали заметно популярнее, но этот бренд пока не сумел завоевать уверенное доверие.

На вторичном рынке решающую роль играет репутация. Если модель не получила широкого распространения, потенциальные покупатели относятся к ней настороженно и чаще выбирают более известные китайские марки, которые уверенно чувствуют себя на рынке подержанных авто.

Почему такие машины сложно продать

Низкий спрос на вторичке обычно связан не только с качеством. Покупатели оценивают сразу несколько факторов: стоимость страховки, доступность сервисов, цену деталей и скорость перепродажи.

Особенно осторожно относятся к маркам, которые редко встречаются на дорогах. Даже хороший автомобиль может "зависнуть" в продаже, если у него слабая ликвидность.

Популярные вопросы о покупке редких авто с пробегом

Стоит ли покупать Fiat на вторичном рынке?

Можно, если автомобиль в хорошем состоянии и есть доступный сервис. Но стоит учитывать, что продать его потом может быть сложнее, чем популярные марки.

Что лучше: редкий бренд дешевле или популярная марка дороже?

Если важна спокойная эксплуатация и быстрая перепродажа — лучше выбрать популярную марку. Редкий бренд оправдан, если цена сильно выгоднее и есть уверенность в сервисе.

