Рынок дорожает, а они падают в цене: неожиданные автомобили-антидорожники 2026

Цены на новые автомобили в России в начале 2026 года снова удивили покупателей. На фоне общего подорожания некоторые модели неожиданно стали доступнее, а в отдельных регионах средняя стоимость машин даже пошла вниз. Это редкий случай для рынка, где ценники обычно растут без остановки.

Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Aura

Почему машины подорожали в январе 2026 года

Начало года традиционно сопровождается пересмотром цен, и январь 2026-го не стал исключением. По данным журналистов, средняя стоимость новых автомобилей китайских брендов выросла на 3% по сравнению с декабрем и достигла 3,94 млн рублей.

Одной из причин эксперты называют ежегодную индексацию цен, а также изменения ставок утилизационного сбора. Эти факторы напрямую отражаются на стоимости новых авто, особенно в сегменте кроссоверов и внедорожников, где чаще всего представлены китайские марки.

При этом российские бренды продолжают укреплять позиции. За год число предложений по отечественным автомобилям увеличилось на 11%. Средняя цена российских машин в январе составила 2,03 млн рублей, что заметно ниже, чем у большинства иномарок.

В каких регионах цены неожиданно снизились

Несмотря на общий рост, в ряде регионов страны ситуация развивалась иначе. В некоторых областях средняя стоимость новых автомобилей снизилась, что можно объяснить изменением структуры предложений у дилеров.

Так, в Саратовской области средняя цена новых машин упала на 8% и составила 3,36 млн рублей. В Ставропольском крае снижение оказалось еще заметнее для покупателей бюджетного сегмента — минус 4%, до 1,79 млн рублей. В Самарской области средняя стоимость снизилась на 1% и теперь составляет 2,75 млн рублей.

Для тех, кто планирует покупку автомобиля в кредит или рассматривает trade-in, такие региональные различия могут сыграть решающую роль. Иногда выгоднее купить машину в соседнем регионе, даже с учетом затрат на перегон и страховку.

Где рост цен оказался самым резким

В то же время некоторые регионы показали противоположную динамику. Самый заметный скачок зафиксировали в Брянской области: средняя стоимость новых автомобилей там выросла сразу на 18% и достигла 3,58 млн рублей.

Причина оказалась довольно логичной — с рынка практически исчезли предложения автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей. Вместо них дилеры стали активнее предлагать машины в диапазоне от 3 до 5 млн рублей. Это автоматически подняло среднюю цену по региону, даже если сами модели не подорожали так резко.

Какие модели стали дешевле вопреки тренду

На фоне роста цен в январе 2026 года несколько популярных автомобилей неожиданно снизились в стоимости. Среди них оказались как отечественные модели, так и представители китайского сегмента.

Сильнее всего подешевела Lada Aura — ее средняя цена снизилась на 6,5% и составила 2,55 млн рублей. Также в списке оказалась Lada Largus, которая стала доступнее на 2% (в среднем 1,85 млн рублей). Среди китайских кроссоверов выделили Exeed LX — его стоимость уменьшилась на 1,5% и достигла 3,21 млн рублей. Об этом сообщает 110 KM.

Подобные колебания особенно интересны тем, кто выбирает автомобиль для семьи, такси или поездок на дальние расстояния, ведь такие модели часто покупают вместе с комплектом зимних шин, страховкой КАСКО и дополнительными опциями.

"При покупке автомобиля в другом регионе важно помнить, что любые ошибки в договоре или комплектации потом сложно доказывать на расстоянии, поэтому лучше фиксировать всё документально и проверять условия до подписания", — считает юрист по ДТП и возмещению ущерба, обозреватель Pravda.ru Олег Николаевич Зорин.

Популярные вопросы о снижении цен на авто в России

В каких регионах машины стали дешевле?

Снижение средней стоимости зафиксировали в Саратовской области, Ставропольском крае и Самарской области.

Стоит ли покупать машину в другом регионе ради экономии?

Иногда это оправдано, особенно если разница в цене существенная. Но важно учитывать расходы на дорогу, страховку и сервис.

Что выгоднее в 2026 году: Lada или китайский кроссовер?

Lada обычно дешевле в покупке и обслуживании, а китайские модели выигрывают по оснащению. Выбор зависит от бюджета и задач.