ПДД никто не отменял: как зимняя парковка во дворах приводит к неожиданному штрафу

Заснеженные дворы и забитые машинами парковки не дают водителям никаких поблажек — правила дорожного движения продолжают действовать в полном объёме даже в разгар зимы. В Подмосковье напомнили: парковка на тротуарах запрещена вне зависимости от погодных условий. Нарушение грозит штрафом и жалобами со стороны жителей.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заснеженная парковка

Снег не считается оправданием

Зимние снегопады ежегодно обостряют проблему стихийной парковки у жилых домов. Водители, не находя свободного места, нередко заезжают на тротуары, считая сугробы смягчающим обстоятельством. Однако в Мособлдуме подчёркивают: ни снег, ни неубранные дворы не отменяют требований ПДД.

По словам парламентария, сильнее всего от таких нарушений страдают родители с колясками, пожилые люди и маломобильные граждане, для которых обход припаркованных машин превращается в серьёзное испытание.

Чем грозит парковка на тротуаре

С точки зрения закона ситуация трактуется однозначно. Парковка на тротуаре относится к нарушениям правил остановки и стоянки. За это предусмотрен административный штраф в размере одной тысячи рублей. При этом аргумент о занесённых снегом парковках не рассматривается как смягчающий.

На практике всё может закончиться не только штрафом. Если автомобиль полностью блокирует проход, возможна эвакуация, что влечёт дополнительные расходы и потерю времени.

"Многие водители недооценивают последствия, считая штраф формальностью, но в ряде случаев дело доходит до эвакуации и споров с соседями", — отмечает юрист по ДТП и возмещению ущерба обозреватель Pravda. ru Олег Николаевич Зорин.

Как жители могут повлиять на ситуацию

Для оперативного реагирования в Московской области действует модуль "Народный инспектор" в мобильном приложении "Добродел". Через него жители могут зафиксировать нарушение, отправив фотографии автомобиля, припаркованного на тротуаре.

Информация поступает в профильные службы, которые принимают решение о мерах реагирования. Такой механизм особенно востребован зимой, когда проблема неправильной парковки становится массовой.

Советы водителям

Убедитесь, что выбранное место не относится к тротуару или пешеходной зоне. Не ориентируйтесь на уже припаркованные с нарушением автомобили. По возможности используйте разрешённые стоянки, даже если до дома придётся пройтись. Учитывайте интересы пешеходов и спецслужб.

Популярные вопросы о зимней парковке

Можно ли парковаться на тротуаре, если он занесён снегом?

Нет, статус тротуара не меняется из-за погодных условий.

Какой штраф предусмотрен?

Одна тысяча рублей за нарушение правил остановки и стоянки.

Могут ли эвакуировать автомобиль?

Да, если он создаёт помехи для движения пешеходов.