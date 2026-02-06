Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Наследники теряют всё из-за машины: закон не позволит отказаться от подарка с долгами

Авто

Получить в наследство автомобиль — не всегда удача: вместе с ключами нередко "переезжают" кредиты, штрафы и другие обязательства. Такая ситуация становится заметнее на фоне роста числа машин, купленных в долг, и накопленных задолженностей.

Ключи и документы от машины
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему нельзя отказаться только от проблемной машины

Наследников чаще всего волнует практичный вопрос: можно ли не брать автомобиль с долгами, но сохранить остальное имущество. По разъяснению нотариуса, так сделать нельзя. Закон предусматривает принятие наследства только целиком — выборочно исключать отдельные предметы из наследственной массы нельзя.

Это означает, что при наличии в составе наследства квартиры, дачи или денег на счетах отказ от машины автоматически потянет за собой отказ и от этих активов. В результате человек оказывается перед выбором "всё или ничего". И решение становится особенно чувствительным, когда долги по автомобилю выглядят сопоставимыми со стоимостью остального имущества.

Какие обязательства переходят вместе с наследством

Если наследник принимает наследство, автомобиль переходит к нему вместе с "привязанными" к нему финансовыми проблемами. Придётся разбираться с кредитом и закрывать штрафы, которые числятся за транспортным средством. Иначе могут возникнуть сложности с регистрационными действиями и дальнейшим использованием машины.

Даже если сам автомобиль кажется ценным, задолженности способны превратить покупку "по наследству" в обременение. Особенно рискованны кредитные авто, когда остаток по займу может оказаться значительным. Поэтому специалисты советуют сначала трезво оценить, что именно входит в наследственную массу и как соотносятся активы и долги.

Как подходить к решению

Перед тем как соглашаться или отказываться, важно собрать полную картину по наследству. Сумма долгов по автомобилю не всегда критична на фоне стоимости другого имущества, и тогда полный отказ может быть невыгодным. Но бывает и наоборот: обязательства перекрывают возможную пользу, и наследство превращается в финансовый якорь.

Нотариальный совет в таких ситуациях прост: не действовать на эмоциях и не торопиться. Взвешенный расчёт помогает избежать сценария, когда после принятия наследства отказаться от "хвоста" уже не получится. А консультация со специалистом снижает риск пропустить детали, которые потом обернутся затратами и ограничениями.

Что в итоге

Автомобиль с долгами в наследстве — это не частная деталь, а часть общей имущественной картины, от которой нельзя отмахнуться. Закон не оставляет пространства для манёвра: либо наследник принимает всё имущество вместе с обязательствами, либо полностью отказывается от наследства. Поэтому ключевым становится не сам факт наличия автомобиля, а трезвая оценка соотношения активов и долгов. Ошибка на этом этапе может стоить значительно дороже, чем кажется на первый взгляд, сообщает 110km.ru.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
