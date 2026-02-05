Механизм на номере теперь опаснее камер: водителю грозит лишение без вариантов защиты

История с откидными рамками и другими устройствами для сокрытия номерных знаков долгое время оставалась спорной. Формально инспекторы находили такие приспособления, но водители утверждали, что в момент остановки номер был читаемым, а значит, состава правонарушения нет.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фиксация скрытого номера

Как Верховный суд поставил точку в спорах

В конце 2025 года Верховный суд фактически снял вопрос о том, что именно нужно доказывать при выявлении подобных нарушений. Суд разъяснил: если на автомобиле установлено устройство, которое по своей конструкции позволяет скрыть или изменить читаемость государственного номера, состав правонарушения считается наличествующим уже по этому факту. Не имеет значения, приводился ли механизм в действие во время остановки транспортного средства.

Таким образом, прежняя аргументация о том, что номер в момент проверки был открыт и хорошо читаем, больше не работает. Само наличие откидной рамки, шторки, поворотного механизма или аналогичного приспособления становится основанием для привлечения к ответственности.

Какая статья применяется и чем она опасна

Речь идёт о части 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ. Норма сравнительно новая, и именно отсутствие устоявшейся практики долгое время позволяло водителям оспаривать решения инспекторов. Теперь подход стал однозначным.

Санкция по этой статье не предусматривает альтернатив. За управление автомобилем с устройствами, мешающими идентификации номера или позволяющими его скрыть, водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет. Дополнительно применяется конфискация самого приспособления. Отделаться штрафом в таких случаях невозможно.

Прецедент из Красноярского края

Поводом для разъяснений стало дело автовладельца из Красноярского края. Его лишили водительских прав на год и изъяли откидную рамку. Защита настаивала, что рамка не использовалась, а инспекторы не доказали техническую возможность скрытия номера, в том числе не измерили угол её поворота.

Верховный суд эти доводы не принял. Было указано, что для квалификации нарушения не требуется фиксация работы механизма. Достаточно установить, что конструкция устройства в принципе допускает сокрытие или изменение регистрационного знака. Измерения углов и иных параметров в такой ситуации не являются обязательными.

Какие доказательства считаются достаточными

Отдельно суд напомнил о допустимых доказательствах. Подтверждением нарушения могут служить фото- и видеоматериалы, сделанные инспектором ДПС. Это означает, что отсутствие момента фактического скрытия номера больше не защищает водителя от ответственности.

Что это означает для автомобилистов

Во-первых, любые рамки с тросиками, шторками, магнитами и поворотными элементами становятся рискованным аксессуаром. Их установка может обернуться лишением прав на длительный срок.

Во-вторых, особую осторожность следует проявлять при покупке автомобиля с пробегом. Нестандартную рамку лучше сразу заменить на обычный держатель без подвижных деталей.

В-третьих, аргумент "я этим не пользовался" утратил значение. Суды ориентируются на сам факт оснащения номерного знака устройством, предназначенным для его сокрытия.

Итог без вариантов

Разъяснения Верховного суда фактически закрывают прежнюю "серую зону" в вопросе сокрытия номерных знаков. Теперь риск лишения прав возникает не из-за конкретного действия, а из-за самого наличия на автомобиле устройства, предназначенного для подобных манипуляций. Любые попытки оправдаться тем, что механизм не использовался, больше не работают, а ответственность наступает по факту конструктивной возможности скрыть номер, сообщает "За рулем".