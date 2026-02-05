Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Механизм на номере теперь опаснее камер: водителю грозит лишение без вариантов защиты

Авто

История с откидными рамками и другими устройствами для сокрытия номерных знаков долгое время оставалась спорной. Формально инспекторы находили такие приспособления, но водители утверждали, что в момент остановки номер был читаемым, а значит, состава правонарушения нет.

Фиксация скрытого номера
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фиксация скрытого номера

Как Верховный суд поставил точку в спорах

В конце 2025 года Верховный суд фактически снял вопрос о том, что именно нужно доказывать при выявлении подобных нарушений. Суд разъяснил: если на автомобиле установлено устройство, которое по своей конструкции позволяет скрыть или изменить читаемость государственного номера, состав правонарушения считается наличествующим уже по этому факту. Не имеет значения, приводился ли механизм в действие во время остановки транспортного средства.

Таким образом, прежняя аргументация о том, что номер в момент проверки был открыт и хорошо читаем, больше не работает. Само наличие откидной рамки, шторки, поворотного механизма или аналогичного приспособления становится основанием для привлечения к ответственности.

Какая статья применяется и чем она опасна

Речь идёт о части 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ. Норма сравнительно новая, и именно отсутствие устоявшейся практики долгое время позволяло водителям оспаривать решения инспекторов. Теперь подход стал однозначным.

Санкция по этой статье не предусматривает альтернатив. За управление автомобилем с устройствами, мешающими идентификации номера или позволяющими его скрыть, водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет. Дополнительно применяется конфискация самого приспособления. Отделаться штрафом в таких случаях невозможно.

Прецедент из Красноярского края

Поводом для разъяснений стало дело автовладельца из Красноярского края. Его лишили водительских прав на год и изъяли откидную рамку. Защита настаивала, что рамка не использовалась, а инспекторы не доказали техническую возможность скрытия номера, в том числе не измерили угол её поворота.

Верховный суд эти доводы не принял. Было указано, что для квалификации нарушения не требуется фиксация работы механизма. Достаточно установить, что конструкция устройства в принципе допускает сокрытие или изменение регистрационного знака. Измерения углов и иных параметров в такой ситуации не являются обязательными.

Какие доказательства считаются достаточными

Отдельно суд напомнил о допустимых доказательствах. Подтверждением нарушения могут служить фото- и видеоматериалы, сделанные инспектором ДПС. Это означает, что отсутствие момента фактического скрытия номера больше не защищает водителя от ответственности.

Что это означает для автомобилистов

Во-первых, любые рамки с тросиками, шторками, магнитами и поворотными элементами становятся рискованным аксессуаром. Их установка может обернуться лишением прав на длительный срок.

Во-вторых, особую осторожность следует проявлять при покупке автомобиля с пробегом. Нестандартную рамку лучше сразу заменить на обычный держатель без подвижных деталей.

В-третьих, аргумент "я этим не пользовался" утратил значение. Суды ориентируются на сам факт оснащения номерного знака устройством, предназначенным для его сокрытия.

Итог без вариантов

Разъяснения Верховного суда фактически закрывают прежнюю "серую зону" в вопросе сокрытия номерных знаков. Теперь риск лишения прав возникает не из-за конкретного действия, а из-за самого наличия на автомобиле устройства, предназначенного для подобных манипуляций. Любые попытки оправдаться тем, что механизм не использовался, больше не работают, а ответственность наступает по факту конструктивной возможности скрыть номер, сообщает "За рулем".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто дорога россия машина штрафы правила водитель транспорт автомобиль
Новости Все >
Зарплаты растут быстрее инфляции: назван город-чемпион Подмосковья по доходам
Небо стало дороже: самая высокая башня в мире рискует обойтись в астрономическую сумму
Пенсионный маршрут можно сократить: условия, при которых решает не дата в паспорте
Эксперимент стал системой: в России призвали сделать НПД постоянным
Платежка станет меньше: есть способ добиться перерасчета за холод и неубранный подъезд
Главный враг на экзамене по вождению не инспектор: большинство попадается именно на этом
Забота с обратным эффектом: одно действие приводит к проблемам со здоровьем питомца
Аренда квартиры может обернуться кошмаром: эти сигналы сразу выдают проблемного арендодателя
Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать
Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается
Сейчас читают
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Недвижимость
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Популярное
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето

Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.

Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Версальский треугольник короля-солнца: жена, интрига и удобная любовь Игорь Буккер Змеи могут не есть месяцами: как деградация генов превратила их в мастеров энергосбережения Александр Рощин Грязное бельё европейской политики: доклад США выставил Брюссель главным врагом выборов Любовь Степушова
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США
Война умов и технологий: инженер на передовой
Война умов и технологий: инженер на передовой
Последние материалы
Перцы тают во рту, бульон выпивается до дна: блюдо, которое собирает всех на кухне
Домашние монстрики с колючками и клыками: Омск раскупает редкость, не глядя на цену
Розовый снег вместо лепестков: сакура превращает обычный участок в философию ханами
Зарплаты растут быстрее инфляции: назван город-чемпион Подмосковья по доходам
Небо стало дороже: самая высокая башня в мире рискует обойтись в астрономическую сумму
Удалили зуб — челюсть начинает терять кость: этот шаг избавляет от дорогих операций
Деньги считают по глоткам: у россиян появились жёсткие рамки для кофе навынос
Гаражная амнистия развернулась без лишних манёвров: искать документы будут не владельцы
Версальский треугольник короля-солнца: жена, интрига и удобная любовь
Сон становится имитацией отдыха: эти сигналы превращают нервы в оголённые провода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.