Механизм на номере теперь опаснее камер: водителю грозит лишение без вариантов защиты

История с откидными рамками и другими устройствами для сокрытия номерных знаков долгое время оставалась спорной. Формально инспекторы находили такие приспособления, но водители утверждали, что в момент остановки номер был читаемым, а значит, состава правонарушения нет.
В конце 2025 года Верховный суд фактически снял вопрос о том, что именно нужно доказывать при выявлении подобных нарушений. Суд разъяснил: если на автомобиле установлено устройство, которое по своей конструкции позволяет скрыть или изменить читаемость государственного номера, состав правонарушения считается наличествующим уже по этому факту. Не имеет значения, приводился ли механизм в действие во время остановки транспортного средства.
Таким образом, прежняя аргументация о том, что номер в момент проверки был открыт и хорошо читаем, больше не работает. Само наличие откидной рамки, шторки, поворотного механизма или аналогичного приспособления становится основанием для привлечения к ответственности.
Речь идёт о части 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ. Норма сравнительно новая, и именно отсутствие устоявшейся практики долгое время позволяло водителям оспаривать решения инспекторов. Теперь подход стал однозначным.
Санкция по этой статье не предусматривает альтернатив. За управление автомобилем с устройствами, мешающими идентификации номера или позволяющими его скрыть, водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет. Дополнительно применяется конфискация самого приспособления. Отделаться штрафом в таких случаях невозможно.
Поводом для разъяснений стало дело автовладельца из Красноярского края. Его лишили водительских прав на год и изъяли откидную рамку. Защита настаивала, что рамка не использовалась, а инспекторы не доказали техническую возможность скрытия номера, в том числе не измерили угол её поворота.
Верховный суд эти доводы не принял. Было указано, что для квалификации нарушения не требуется фиксация работы механизма. Достаточно установить, что конструкция устройства в принципе допускает сокрытие или изменение регистрационного знака. Измерения углов и иных параметров в такой ситуации не являются обязательными.
Отдельно суд напомнил о допустимых доказательствах. Подтверждением нарушения могут служить фото- и видеоматериалы, сделанные инспектором ДПС. Это означает, что отсутствие момента фактического скрытия номера больше не защищает водителя от ответственности.
Во-первых, любые рамки с тросиками, шторками, магнитами и поворотными элементами становятся рискованным аксессуаром. Их установка может обернуться лишением прав на длительный срок.
Во-вторых, особую осторожность следует проявлять при покупке автомобиля с пробегом. Нестандартную рамку лучше сразу заменить на обычный держатель без подвижных деталей.
В-третьих, аргумент "я этим не пользовался" утратил значение. Суды ориентируются на сам факт оснащения номерного знака устройством, предназначенным для его сокрытия.
Разъяснения Верховного суда фактически закрывают прежнюю "серую зону" в вопросе сокрытия номерных знаков. Теперь риск лишения прав возникает не из-за конкретного действия, а из-за самого наличия на автомобиле устройства, предназначенного для подобных манипуляций. Любые попытки оправдаться тем, что механизм не использовался, больше не работают, а ответственность наступает по факту конструктивной возможности скрыть номер, сообщает "За рулем".
Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.